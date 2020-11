Tältä näyttää Black Friday korona-aikana – Moni shoppailija kertoi harkinneensa kauppaan lähtöä: "Jos ei olisi ollut niin ainutkertainen tarjous niin ei ois lähdetty"

Kaupoissa Black Friday - kampanjaan ovat kuuluneet jonot, ruuhkat ja ostoshulina. Nyt on toisin. Välit pitivät melko hyvin, maskit olivat käytössä ja käsidesiä kului ainakin Vantaalla Tammiston Gigantin availlessa aamulla oviaan.

Ruuhkia ei näkynyt ainakaan aamulla. Markku Rantala / Yle

– Tulin hakemaan 55-tuumaista televisiota. Se on semmoista mallia mikä muilta on loppu, sanoo Espoosta reissulle lähtenyt Ahti Aalto.

– Tulin hakemaan lapsenlapselle puhelinta. En tiedä itsekään minkälainen, mutta lapsenlapsi laittoi läppäriin ohjeet mukaan, sanoo vantaalainen Jorma Hytti.

Ahti Aalto ja Jorma Hytti olivat harkinneet tarkkaan ostoksille lähtöä, mutta tarjoukset voitti. Markku Rantala / Yle

Lapsenlapsi laittoi asialle myös vantaalaisen Marketta Teittisen.

– Toiveena on kuulokkeet. Minulla on puhelimessa kuva minkälainen pitää ostaa.

Kauppiaiden yritys välttää koronasumppuja perumalla Black Friday -kampanjaan liittyviä tapahtumia ja pidentämällä kampanja-aikaa useammalle päivälle näyttää siis toimivan. Myös verkkokaupan roolia on korostettu tungoksen ehkäisemisessä.

Juuri kampanjan alla Sosiaali- ja terveysministeriö lisäksi suositteli kauppakeskusten yleisten tilojen sulkemista.

Osastoilla oli jopa väljää. Markku Rantala / Yle

Moni oli harkinnut tartuntavaaran vuoksi pitkään ostoksille lähtöä.

– Kyllä mietin. En harkinnut ostaa netistä, koska tyttäreni ostaa sieltä toiset kuulokkeet jos vain saa, Teittinen kertoo.

– Kyllä harkittiin pitkään, jos ei olisi ollut niin ainutkertainen tarjous niin ei ois lähdetty, Aalto kertoo.

– Monta kertaa mietittiin, kun poika soitti, että lähteekö hän vai minä, Hytti toteaa.

Marketta Teittinen jahtasi kuulokkeita lapsenlapselleen. Markku Rantala / Yle

Myyntiodotuksista oltiin Gigantissa vaitonaisia.

– Tänä vuonna odotukset oli siinä, että pysytytään järjestämään turvalinen kampanja asiakkaille ja henkilökunnalle, sanoo Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström.

Suosittuja Black Friday - kampanjan tuotteita ovat yleisesti elektroniikan ohella kodinkoneet ja tietysti vaatteet sekä muut kodintarvikkeet.

– Tänäkin vuonna myydyimmät tuotteet ovat televisiot, puhelimet, tietokoneet ja pyykinpesukoneet. Sitten tänä vuonna on noussut vahvasti esille kaikki pelaamiseen liittyvät tuotteet kuten monitorit. Ehkä suurin yllätys on ollut kahviautomaatit, joiden myynti on moninkertaistunut, sanoo Sandström sanoo.

Lue lisää:

Black Friday -kampanjan alennukset eivät vastaa aina totuutta – "Luodaan ikään kuin keinotekoinen mielikuva"

Onko Black Fridayn jättiruuhkissa mitenkään mahdollista välttää koronasumppuja? Näin kaupat ovat varautuneet ale-shoppaajien vyöryyn

Paketteja kulkee lähiviikkoina ennätysmäärin. Korona-aika on kiihdyttänyt verkkokaupan kasvua entisestään.