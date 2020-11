Verkkokauppajätti Amazonilla jännitetään, pystyvätkö työntekijöille luvatut bonukset torjumaan lakot kesken parasta Black Friday -myyntisesonkia

Amazonilla on pitkä historia taistelussa työntekijöiden järjestäytymistä vastaan.

Yhdysvalloissa on tänään kauppojen vuoden suurin myyntipäivä, alekampanja Black Friday. Tänä vuonna on aivan erityisen iso potti jaossa verkkomyynnissä.

Koronapandemian takia verkossa shoppailee nyt valtava määrä ensikertalaisia, jotka normaalisti hakisivat aleostoksensa liikkeistä. Adobe Analytics ennustaa, (siirryt toiseen palveluun) että Black Fridayn verkkokaupankäynti on nyt 40 prosenttia viimevuotista vilkkaampaa, mikä tarkoittaa 10 miljardin dollarin lisäpottia.

Suuri osa siitä sataa markkinajohtaja Amazonille (siirryt toiseen palveluun). Hervoton läjä PlayStation 5 -konsoleita, Cyberpunk-pelejä ja Lego-settejä menee nyt kaupaksi.

Koska eletään kiivainta sesonkia, nyt on myös paras mahdollinen tilaisuus Amazonin työntekijöille yrittää vaikuttaa oloihinsa.

Kymmenet järjestöt ja ammattiyhdistykset ovat suunnitelleet Black Fridayn kohdalle lakkoja ja mielenilmauksia Yhdysvalloissa ja 15 muussa maassa.

Amazon taistelee ay-liikettä vastaan

Muun muassa Saksassa maan toiseksi suurin ammattiliitto Verdi järjestää (siirryt toiseen palveluun)48 tunnin lakon kuudessa Amazonin jakelukeskuksessa. Kaikkiaan Saksassa on 13 Amazonin jakelukeskusta.

Verdi tavoittelee kollektiivista neuvotteluoikeutta eli oikeutta neuvotella Amazonin työntekijöiden puolesta työehdoista.

Verdi-ammattiliiton esille panema mielenosoitusjuliste Amazonin jakelukeskuksessa Rheinbergissä, Saksassa. Julisteessa lakkolaiset vaativat kollektiivista neuvotteluoikeutta. Sascha Steinbach / EPA

Sitä Amazon ei halua ammattiyhdistyksille ulkomailla tai Yhdysvalloissa myöntää. Se on perustamisestaan eli vuodesta 1994 lähtien sitkeästi torjunut ammattiyhdistykset (siirryt toiseen palveluun) varsinkin amerikkalaisista yksiköistään.

Amazonin perustelu on, että se huolehtii ilman ay-liikettäkin hyvin työntekijöistään.

Ammattiyhdistykset ja ulkopuoliset järjestöt ovat vankasti toista mieltä. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi tänään perjantaina raportin (tässä raportti pdf-tiedostona (siirryt toiseen palveluun)) työntekijöiden kokemuksista Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa ja Puolassa.

Raportissa Amnesty vaatii Amazonia sallimaan työntekijöilleen järjestäytymisen ammattiyhdistyksiin. Amnestyn mukaan yritys on muun muassa vakoillut työntekijöidensä yksityistä viestintää sosiaalisessa mediassa ja yrityksiä organisoitua.

Amnesty arvostelee myös sitä, että Amazon ei ole riittävästi suojellut työntekijöitään koronatartunnoilta, eikä jatkanut keväällä työntekijöille maksettua vaarallisen työn lisää.

Amazonin maksama lähtöpalkka on (siirryt toiseen palveluun) varastotyöntekijälle 15 dollaria (12,60 euroa) tunnilta, mikä Amazonin mukaan on parempi kuin kilpailijoilla. Koronalisä oli siihen kaksi dollaria.

Jatkuva kilpailu tuottavuudesta

Amnestyn mukaan Amazon on asettanut työntekijöilleen tiukkoja tuottavuustavoitteita, joiden toteutumista se seuraa tiiviisti. Yritys jopa irtisanoo työntekijöitä, jotka eivät yllä niihin, mikä on omiaan ylläpitämään pelon ilmapiiriä. Monet työntekijät eivät uskalla pitää lakisääteisiä lepotaukojaan.

Amnestyn raportissa nostetaan esille muun muassa heinäkuussa Puolassa oikeudessa puitu tapaus, jossa työntekijä haki korvausta perusteettomasta irtisanomisesta.

Tuomioistuin antoi päätöksen työntekijän hyväksi ja totesi, että tuottavuustavoitteet muuttuvat koko ajan, koska työntekijät pakotetaan kilpailemaan keskenään niin, että heikoimmin tuottava työntekijä irtisanotaan.

Amazon luopui tavoitejärjestelmästä maaliskuussa, koska sen epäiltiin olevan ristiriidassa koronarajoitusten kanssa. Järjestelmä on kuitenkin Amnestyn mukaan otettu hiljattain uudelleen käyttöön.

Toukokuussa Amazonin työntekijät purkivat paketteja jatettavaksi edelleen newyorkilaiskoteihin. Peter Foley / EPA

Amazonin työtapaturmatilastot eivät nekään mairittele.

Työtapaturmien määrä on suhteessa työvoimaan noussut (siirryt toiseen palveluun) vuodesta 2016 vuoteen 2019 kolmanneksella. Tapaturmien määrä – 7,7 vakavaa loukkaantumista sataa työntekijää kohden – on yli kaksinkertainen amerikkalaisen teollisuuden tai kuljetusalan keskiarvoon verrattuna (siirryt toiseen palveluun).

Automatisointi on yllättäen pahentanut tilannetta jakelukeskuksissa: työntekijöiden on vaikea pysyä robottien tahdissa, mikä lisää tapaturmariskiä. Sesonkiaikana kiire ja tapaturmat lisääntyvät vielä entisestään.

Amazon lupaa työntekijöille bonuksen

Amazon on silti kaikesta kritiikistä huolimatta haluttu työllistäjä, jonka yksiköistä Yhdysvaltain osavaltiot kilpailevat lupaamalla yhtiölle valtavia verohelpotuksia.

Yhtiö ei maksanut lainkaan liittovaltion veroa (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloissa 2017–2018 ja viime vuonnakin vain 162 miljoonaa dollaria. Se on vähän, kun ottaa huomioon Amazonin tuloksen olleen (siirryt toiseen palveluun) ennen veroja lähes 14 miljardia.

Lue lisää: Analyysi: Kiitos Jeff Bezos miljardilahjoituksesta, nyt maksa verosi

Koska verkkokauppa on tänä vuonna kasvanut roimasti muutoinkin kuin Black Fridayna, yhtiö on maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana palkannut verkkokauppaan ja omistamaansa Whole Foods -elintarvikekauppaketjuun 1,37 miljoonaa työntekijää.

Nyt yritys yrittää torjua Black Fridaylle suunnitellut lakot ja mielenilmaukset (siirryt toiseen palveluun) (linkki maksumuurin takana) maksamalla työntekijöille bonusta. Tammikuussa luvataan maksaa kokoaikaisille varasto- ja kuljetustyöntekijöille 300 dollaria ja osa-aikaisille 150 dollaria. Bonus luvataan myös työntekijöille Isossa-Britanniassa.

Ensi viikolla nähdään, tehosiko strategia vai lähtivätkö työntekijät protestoimaan. Ainakin Saksassa näyttävät jo lähteneen.

