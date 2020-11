Suojelupoliisin nykyinen päällikkö Antti Pelttari haluaa jatkaa virassaan, myös KRP:n apulaispäällikkö Tero Kurenmaa haki supon johtoon

Suojelupoliisin päälliköksi hakeneista tunnetuimmat ovat supon nykyinen päällikkö Antti Pelttari ja keskusrikospoliisin apulaispäällikkö, oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa. Päällikön virka on määräaikainen. Seuraava viisivuotiskausi alkaa maaliskuun alussa.

Myös sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape hakee supon johtoon. Hän on aiemmin työskennellyt supon apulaispäällikkönä. Knape on oikeustieteen kandidaatti.

Hakijoiden joukossa on Mari Juritsch, joka työskentelee Euroopan raja- ja merivartiovirastossa Frontexissa. Politico-verkkolehti on kuvannut häntä Frontexin korkeimmaksi naisvirkamieheksi. Juritschin englanninkielinen titteli Frontexissa on Head of Vulnerabilities Assesment Unit.

Eduskunnan hallintojohtaja, oikeustieteen kandidaatti Pertti Rauhio on myös hakijalistalla. Hakijoista suurlähettiläs Päivi Kairamo työskentelee tällä hetkellä ulkoministeriön johtavana asiantuntijana terrorisminvastaisessa yhteistyössä.

Hakijoista yhteiskuntatieteiden maisteri Niina Mitikka työskentelee tällä hetkellä Punaisen Ristin Porin vastaanottokeskuksen johtajana.

Juttua päivitetään

Virkaa haki yhteensä 11 hakijaa.

Muut viran hakijat ovat: Bror Dahlsten, Sebastian Kvist, valtiotieteiden maisteri Tiina Kärkkäinen ja Master of Business Administration Piotr Lehtonen.

Ainakin yksi hakija perui hakemuksensa haun aikana.

Antti Pelttari on johtanut suojelupoliisia vuodesta 2011 lähtien. Hän kuvaili Ylen haastattelussa tiistaina, että suojelupoliisin muutos turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi on kesken ja siksi hän on motivoitunut jatkamaan työtään.

Valtioneuvosto nimittää suojelupoliisin päällikön sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) esityksestä.

Supon työntekijämäärä on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa

Suojelupoliisin tehtävät ovat lisääntyneet ja toimintaoikeudet laajentuneet viime kesänä käyttöönotettujen tiedustelulakien myötä. Uusien tehtävien vuoksi suojelupoliisin rahoitus ja työntekijämäärä ovat nousseet huomattavasti. Suojelupoliisi on laajentunut turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi.

Suojelupoliisi voi seurata esimerkiksi Suomen rajan ylittävää tietoliikennettä. Supolla on oikeus tiedonhankintaan myös ulkomailla.

Vuodelle 2021 suojelupoliisille on valtion budjettiesityksessä osoitettu 500 henkilötyövuotta. Kaksi vuotta aiemmin toteutunut henkilötyövuosien määrä oli 425. Vuonna 2015 budjetoidut henkilötyövuodet olivat noin 250.

Voit keskustella suojelupoliisin päällikön viran hausta lauantaihin 28.11.2020 kello 23 asti. Klikkaa jutun jälkeen keskustele-painiketta.

Lue lisää:

Suojelupoliisin Antti Pelttari aikoo hakea jatkopestiä päällikön virkaan

Analyysi: Ihmisoikeusjuristi ohittamassa poliisin – poliittinen virkanimitys heijastaisi Ohisalon linjaa ja tekisi vihreistä tavallisen puolueen

Supo kansallisesta turvallisuudesta: Äärioikeiston uhka Suomessa kasvanut – Kiina ja Venäjä vakoilevat kärkkäimmin