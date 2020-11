Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto Harvialle – Kiukaita ja spa-tuotteita valmistava yritys on yltänyt vahvaan kasvuun koronasta huolimatta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö palkitsi perjantaina muuramelaisen Harvian kansainvälistymispalkinnolla. Sauna- ja spa-tuotteita valmistava Harvia on kasvattanut myyntiään viime vuodesta peräti yli kuusikymmentä prosenttia.

– Harvia vie myös suomalaista kulttuuria korkean teknologian ohella, presidentti Niinistö sanoi palkintojen julkistamisen yhteydessä.

Kasvuyrityksenä palkittu Harvia on kehittynyt 70 vuodessa muuramelaisesta kiukaiden valmistajasta sauna- ja spa-brändiksi, jonka tuotteita myydään yli 80 maassa.

Harvia listautui pörssiin vuonna 2018. Osake on noussut rajusti korona-aikana. Perjantaina Harvian kurssi oli lähes kymmenen prosentin nousussa.

Yrityksen kansainvälistyminen alkoi jo 1990-luvulla. Tänä vuonna konsernin liikevaihdon uskotaan ylittävän 90 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 550 henkeä Suomessa, USA:ssa, Saksassa, Kiinassa, Virossa, Itävallassa ja Romaniassa.

– Noin 75 prosenttia liikevaihdosta tulee jo Suomen ulkopuolelta, kertoo Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju tiedotteessa.

Harvialla on saunatehtaita Suomessa, Romaniassa sekä Yhdysvaltain Länsi-Virginiassa. Alkuvuonna Harvia osti enemmistön saksalaisesta saunayhtiöstä EOS Groupista.

Verkkodata ja sairaalakalusteet menestyvät

Toisena kasvuyrityksenä palkittu Lojer Oy on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja.

Suomessa yritys työllistää suoraan 150 henkilöä. Vuonna 1919 perustetun yhtiön tehtaat sijaitsevat Sastamalassa, Kempeleessä ja Hollolassa.

Lojer-konsernin liikevaihto on tänä vuonna noin 40 miljoonaa euroa. Liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Yrityksen tuotteita on käytössä yli 115 maassa. Viennin osuus liikevaihdosta on yli 60 prosenttia. Tärkeimpiä vientialueita ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Venäjä sekä Lähi-itä. Koronapandemia on myös lisännyt tuntuvasti yhtiön tuotteiden menekkiä.

– Palkinto on meille arvokas tunnustus pitkäjänteisestä, jo 1960-luvulla aloitetusta vientityöstä, sanoo Lojerin toimitusjohtaja Ville Laine tiedotteessa.

Tulokasyrityksenä palkittiin verkkomarkkinoinnin seurantaan keskittynyt Supermetrics Oy.

Yritys auttaa muun muassa kansainvälisiä mainos-, media- ja kuluttajatuotejättejä analysoimaan ja hyödyntämään verkosta saatua tietoa.

Supermetricsin kautta raportoidaan jo yli kymmenesosa globaalista digimarkkinoinnista. Supermetricsillä on noin puoli miljoonaa käyttäjää yli 120 maassa ja yli 15 000 yritysasiakasta.

Supermetricsin liikevaihto koostuu lähes kokonaan viennistä. Vuoden 2019 liikevaihto oli yli 13 miljoonaa euroa, ja yritys on ennustanut liikevaihdon kasvavan edelleen myös tänä vuonna.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Ehdotuksen palkittavista yrityksistä ja yhteisöistä presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat, ELY-keskukset, Finnvera ja Ulkoministeriö.

Lue myös:

Yritykset koronakriisissä: Maailmantalous kärsii, mutta Harvian kiuas hehkuu nyt todella kuumana