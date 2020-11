Venäjän ydinkäyttöinen rahtilaiva menetti potkurinsa avomerellä selittämättömästi – napatukikohdan remontille takaisku

Etelänapamantereella eli Antarktiksella sijaitsevan venäläisen Vostok-tutkimusaseman uusiminen lykkääntyy harvinaisen merivahingon vuoksi.

Aseman uusia rakenteita kuljettanut alus joutui keskeyttämään matkansa, kun yksi sen potkurin lavoista putosi Atlanttiin.

Asiasta kertovat norjalainen verkkojulkaisu The Independent Barents Oserver (siirryt toiseen palveluun) ja venäläinen Kommersant (siirryt toiseen palveluun).

Sitä, miten jääolosuhteita kestämään tarkoitetun aluksen potkurin lapa voi irrota keskellä Etelä-Atlanttia, ei tunnu kukaan julkaisujen haastattelema taho osaavan selittää.

Pulassa Etelä-Atlantilla

Ydinkäyttöinen erikoisrahtialus Sevmorput oli matkalla kohti Etelänapamannerta, kun se lokakuun puolenvälin tienoilla alkoi ajaa hidasta vauhtia edestakaisin lounaisafrikkalaisen Angolan edustalla. Tätä jatkui nelisen viikkoa.

Tiedotusvälineiden mukaan aluksen nelilapaisen pääpotkurin yksi lapa oli murtunut ja jopa irronnut.

Venäjältä lennätettiin paikalle sukeltajia, jotka yrittivät irrottaa toisenkin lavan, jotta potkuri saataisiin tasapainoon. Tämä ei kuitenkaan onnistunut muun muassa kovan merenkäynnin takia.

Varustamo on vakuuttanut, että aluksen ydinreaktorille ei ole tullut vahinkoja.

Angola ei ilmeisesti halunnut Sevmorputia aluevesilleen ankkuripaikkaan tai satamiin ydinreaktorin tuomien riskien vuoksi. Parhaillaan laiva on nilkuttamassa kohti Pietaria, missä se pannaan telakalle.

Venäjällä on Antarktiksella useita tukikohtia. Tässä Bellingshausenin tutkimusasema. Alexey Sedov / AOP

Jäisten merien laiva

Sevmorput on maailman ainoa ydinkäyttöinen rahtilaiva. Se on jäänmurtokykyinen alus, jota Venäjä on viime aikoina käyttänyt muun muassa Pohjoisella Jäämerellä olevien sotilastukikohtiensa varustamiseen.

Alus otettiin käyttöön jo neuvostoaikana vuonna 1988, mutta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisen talouskriisin vuosina se seisoi pitkät ajat Murmanskin satamassa. Välillä se aiottiin jopa romuttaa.

Heti alkuvuosina monet Neuvostoliiton satamat ja muun muassa kanadalainen Vancouverin satama kieltäytyivät ottamasta Sevmorputia vastaan. Ne pelkäsivät seurauksia, jos ydinlaivalla sattuisi onnettomuus satamassa.

Tšernobylin ydinvoimalan räjähdys oli vielä tuoreessa muistissa.

Sevmorput huollettiin pietarilaisella telakalla viimeksi tämän vuoden alussa. Tuolloin vaihdettiin muun muassa potkuriakseli.

Vostokin remontti siirtyy

Sevmorput oli kuljettamassa lastia, josta oli tarkoitus rakentaa uusi osa Venäjän Vostok-tutkimusasemalle. Sen perusti Neuvostoliitto vuonna 1957, ja Kommersant-lehden mukaan asema alkaa olla jo loppuun kulunut.

Uuden aseman elementit oli tarkoitus purkaa laivasta kiintojään reunalle ja kuljettaa sieltä 1 400 kilometrin matka Etelänapamantereen sisäosiin.

Nyt yritys on lykätty ensi vuoteen. Sopivin aika lastin purkamiseen jäälle on tältä vuodelta loppumassa.

Myös satakunta uuden aseman rakentajaa oli matkalla Etelänapamantereelle jäänmurtaja Kapitan Dranitsynilla. Tämäkin alus on tiettävästi palaamassa takaisin Venäjälle.