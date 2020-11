Etelä-Pohjanmaa siirtyi uudelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Etelä-Pohjanmaan alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki on todennut maakunnan siirtyneen epidemian perustasolta uudelleen kiihtymisvaiheeseen. Edellisen kerran kiihtymisvaiheessa oltiin 5.–28. lokakuuta.

– Tartuntatilanne paheni uudelleen 11.11.2020, jolloin virus levisi Järvi-Pohjanmaan alueella ja aiheutti runsaasti myös joukkoaltistumisia, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Tartuntojen määrät ovat jälleen reilussa nousussa. Lokakuussa todettiin yhteensä 85 tartuntaa ja nyt marraskuun tähänastinen lukema on jo 121.

Kiihtymisvaiheen yhtenä kriteerinä pidetään myös positiivisten näytteiden osuuden kasvua. Viimeisen viikon ajalta positiivisten näytteiden osuus on 2,2 prosenttia.

Nyrkin antamat kiihtymisvaiheen suositukset julkaistaan sairaanhoitopiirin nettisivulla tänään 27.11.2020 klo 14.00.

Sairaaloissa kymmenen potilasta

Viimeisen kahden viikon aikana on Etelä-Pohjanmaalla todettu 100 koronavirustapausta. Ilmaantuvuus on 52,8 sataatuhatta kohden. Viimeisen viikon aikana todettuja tapauksia on 68 ja ilmaantuvuus on 35,2 sataatuhatta asukasta kohden laskettuna.

Torstaina sairaanhoitopiirin alueella todettiin kuusi uutta koronavirustartuntaa. Koronatartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirissä on 292. Valtaosa sairastuneista on ollut jo karanteenissa.

Keskussairaalassa on hoidettavana kuusi koronapotilasta ja alueen terveyskeskusten vuodeosastoilla neljä.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä kaikkiaan 47 790. Eilen tutkittiin 481 näytettä.