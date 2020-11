Pieni maaseutulukio porskuttaa jättilukioiden varjossa: "Sijaitsee keskellä ei mitään, mutta tähän ei ole pitkä matka mistään"

Savitaipaleen koulukeskuksen isoon ja viihtyisään ala-aulaan astelee neljä lukion ekaluokkalaista sukkasillaan kesken opo-tunnin.

Minttu Uotila, Emma Paakkanen, Vertti Tuhkalainen ja Eetu Pönni asuvat Kouvolan puolella. He käyvät mieluummin lukiota Savitaipaleella kuin Kouvolassa.

Minttu Uotila asuu Kouvolan Valkealassa, ja aikaa kotoa kouluun siirtymiseen kuluu noin 50 minuuttia.

– Kuusankosken lukiossa ei ollut ilmaisutaitoa ja Kouvolan Yhteislukiossa oli liikaa ihmisiä. Pidän enemmän pienemmistä ryhmistä. Myös ilmaiset koulukirjat ja tietokone olivat aika hyviä tarjouksia. Siksi päätin tulla tänne Savitaipaleelle, kertoo Minttu Uotila.

Tuohikotissa asuvan Vertti Tuhkalaisen päätökseen vaikutti pienen opetusryhmän lisäksi myös ilmainen koulukyyti ja se, että osa kavereista valitsi saman lukion.

Emma Paakkanen asuu Kuusankoskella Kouvolassa. Hänellä menee koulumatkaan reilu tunti. Myös hän halusi pienempään lukioon.

– Äidin kaveri kertoi tästä Savitaipaleen lukiosta. Tulimme tutustumaan ja tykkäsin tästä koulusta, sanoo Paakkanen.

Puolet ulkopaikkakuntalaisia

Suomen 16-vuotiaista nuorista 84 prosenttia asuu alle kymmenen kilometrin päässä lukiostaan. Paras tilanne on Etelä-Suomen alueella, jossa 92 prosenttia nuorista asuu kymmenen kilometrin säteellä lähimmästä lukiosta.

Esimerkiksi Kouvolasta on 74 kilometrin matka Savitaipaleelle. Lukion rehtori Petri Kyyrä myhäilee tyytyväisenä koulun aulassa.

– Me olemme pieni ja ketterä ja yksilöllisesti oppilaista huolehtiva lukio, joka tarjoaa vaihtoehdon isoille massalukioille, kertoo Petri Kyyrä.

Savitaipaleen koulukeskuksessa on peruskoulu ja lukio. Kare Lehtonen / Yle

Savitaipaleen koulukeskuksessa on perusopetuksen vuosiluokat 1-9 ja lukio. Opettajia on yhteensä 23, joista kuusi opettaa pelkästään lukion puolella.

–Tämä on kunta, joka sijaitsee keskellä ei mitään, mutta tähän ei ole pitkä matka mistään, kiteyttää rehtori Petri Kyyrä.

Etelä-Karjalassa sijaitsevassa Savitaipaleen lukiossa on reilu sata opiskelijaa. Heistä puolet tulee kouluun päivittäin ilmaisella koulukyydillä lähikunnista. Koko maan lukioissa ulkopaikkakuntalaisia on keskimäärin joka neljäs.

Savitaipaleelle tulee lukiolaisia Kouvolan lisäksi Taipalsaarelta, Mikkelistä, Lemiltä ja Lappeenrannasta. Petri Kyyrä kehuu kunnan tahtoa satsata koulutukseen.

– Kunta on rakentanut uuden koulun ja monipuoliset liikuntapaikat ovat kävelymatkan päässä. Lisäksi meillä on hyvä ja motivoitunut henkilökunta.

Lukion rehtori Petri Kyyrä uskoo, että lukio säilyy Savitaipaleella ainakin seuraavan kymmenen vuotta. Kare Lehtonen / Yle

Savitaipaleen lukio on pystynyt kasvattamaan opiskelijamääriä vaikka ikäluokka on pienentynyt. Panostus ilmaisiin oppikirjoihin, tietokoneisiin ja koulukyyteihin on kannattanut ja lukion tulevaisuus pitkälle tulevaisuuteen on turvattu.

– Ainakin seuraava kymmenen vuotta näyttää siltä, että lukio pysyy Savitaipaleella, sanoo rehtori Petri Kyyrä.

Kuntaliitosta arvioidaan, että osa Savitaipaleen lukion suosiosta selittyy viime aikaisilla muutoksilla alueen lukioverkostossa. Mikkeli on hiljattain lakkauttanut lukionsa toimipisteen Ristiinassa, ja Kouvola puolestaan lakkautti Valkealan ja Elimäen lukiot tänä syksynä siten, ettei lukioihin enää otettu uusia opiskelijoita.

– Savitaipaleesta tuli vaihtoehto niille nuorille, jotka pohtivat, hakevatko lukioon Kouvolan keskustaan, Kuusankoskelle tai Mikkelissä keskustaan, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri.

Samaa mieltä on Valkealasta Savitaipaleelle lukioon lähtenyt Eetu Pönni.

– Olisin ilman muuta jäänyt Valkealan lukioon. Kun se lakkautettiin, tulin mieluummin tänne kuin Kuusankosken lukioon, Pönni sanoo.

Koulupäivä päättyy viimeistään kello 15

Ylen haastattelemat neljä lukiolaista ovat tyytyväisiä muun muassa Savitaipaleen lukion kurssitarjontaan. Myös uusia kavereita on tullut.

– Yhtään läheistä kaveria ei tullut tänne opiskelemaan, mutta aika nopeasti täällä syntyi sellainen hyvä ja tiivis kaveriporukka. Onneksi myös ilmaisutaitokurssi alkoi, iloitsee Minttu Uotila.

Lukion ekaluokkalaiset eivät ainakaan tässä vaiheessa suunnittele siirtymistä oman kotikuntansa Kouvolan lukioihin.

– Ainakin jos homma jatkuu samaan tapaan kuin nyt niin en olisi vaihtamassa, sanoo Vertti Tuhkalainen.

– No eipä ole käynyt mielessä vaihtaminen, toteaa Emma Paakkanen.

– En minäkään täältä minnekään vaihtaisi. Todella hyvä lukio, jatkaa Minttu Uotila.

Lukion puolella koulupäivä päättyy aina viimeistään kello 15, mikä helpottaa koulukyytien järjestämistä. Oppilaat kiiruhtavat koulun edustalla odottaviin koulutakseihin tai -busseihin ja kotimatka alkaa.

Kotimatka taittuu usein nukkuen tai musiikkia kuunnellen.