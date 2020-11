Näin Suomi aikoo käyttää EU:n reilun 2 miljardin elvytyseurot: ilmastopolitiikassa otetaan uusi vaihde, hoitojonoja lyhennetään

Hallitus on saanut sovittua, miten Suomi tulee käyttämään EU:n elvytysrahoja. Rahoilla EU-maat yrittävät nostaa talouden kuopasta, johon koronavirus sen pudotti.

Talouskasvua pönkitetään noin 2,3 miljardilla. Pääpaino on ilmastopäästöjen vähentämisessä. Hallitus elvyttää taloutta niin, että uusilla investoinneilla tuetaan samalla ekologista kestävyyttä.

Valtioneuvosto on hyväksynyt tänään varojen käytöstä selonteon (siirryt toiseen palveluun).

– Ohjelma tukee monin tavoin Marinin hallituksen ohjelman taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden tavoitteita, selonteon alkutekstissä sanotaan.

Eduskunta saa sen keskusteltavakseen ensi viikon tiistaina. Sen esittelee valmistelusta vastannut valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Loput Suomelle tulevasta rahasta, noin miljardi, tulee muiden rahastojen kautta, ja niistä hallitus päättää myöhemmin.

Suomessa elvytysrahalla edistetään sellaisia investointeja, jotka edistävät siirtymistä vähemmän hiilipäästöjä tuottavaan yhteiskuntaan. Tähän kuluu valtiovarainministeriön arvion mukaan yli mlijardi. Osalla rahoista parannetaan kilpailukykyä. Myös koronakriisin seurauksena venyneitä hoitojonoja puretaan noin 300 miljoonalla eurolla.

EU on alustavasti sopinut ottavansa yhdessä 750 miljardiin markkinalainan, jonka se jakaa avustuksina ja lainoina jäsenmaille. EU-maat ovat kuitenkin riitautuneet siitä, voivatko myös oikeusvaltioperiaatetta rikkovat maat saada EU-rahaa, ja siksi elvytyspaketista ei vielä ole voitu tehdä lopullista päätöstä.

Eduskunta äänestää elvytysrahastosta samassa yhteydessä, kun se äänestää EU:n niin sanotusta omien varojen päätöksestä, kun asiasta on sopu EU-maiden välillä.

EU:n elvytyspaketti

Suomi saa EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä arviolta noin 2,3 miljardia euroa vuosien 2021–2023 aikana. Kaikkiaan Suomi voi saada avustuksia noin 3 miljardia.

Vähintään 37 % rahasta on käytettävä ilmastotoimiin ja 20 % digitalisaatioon.

Lisäksi komissio suosittelee Suomen satsaavan muun muassa työllisyyteen ja sote-palveluihin.

Suomi maksaa alustavan arvion mukaan yhteensä noin 6,6 miljardia euroa vuoteen 2058 mennessä.

Rahalle riittää käyttötarkoituksia

Hallituksella ei ollut vaikeuksia löytää kohteita, joihin rahaa tarvittaisiin. Puolueista pääministeripuolue on korostanut erityisesti sitä, että Suomen teollisuus pärjää jatkossakin. Keskustalle tärkeää on se, että investoinnit hyödyttävät koko maata. Koko hallituksen ja erityisesti vihreiden intressissä on ollut ilmastopäästöjen vähentäminen.

– Edelläkävijyys ilmastotyössä ja sen synnyttämät innovaatiot voivat yhtä aikaa tarjota Suomelle mahdollisuuden vähentää kasvihuonepäästöjä, synnyttää uusia työpaikkoja, kohentaa taloutta ja vientiä, vahvistaa hiilikädenjälkeä sekä edistää luonnon monimuotoisuutta, selonteossa sanotaan.

Suomella on elvystysrahoille kuusi käyttökohdetta. Ne ovat koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen, ilmastopäästöjen vähentäminen, kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen, digitalisaation edistäminen ja infrastuktuurin parantaminen, työmarkkinoiden tukeminen sekä sosiaali- ja terveydenhoidon saatavuuden parantaminen. Täsmällisistä hankkeista, jotka rahaa saavat, hallitus päättää myöhemmin.

Tämä on alustava arvio EU:n elpymis- ja palautumisvälineen kautta saatavien rahojen jakautumisesta ja määrästä. Painopisteet menevät osin päällekkäin ja yksi toimi voi tukea niistä useampaa. Ilkka Kemppinen / Yle

Juttua päivitetään

