Isot työmarkkinajärjestöt vaativat työterveyshuoltoa mukaan koronarokotuksiin – "Mahdollistaisi tehokkaan läpiviemisen"

Keskeiset työmarkkinakeskusjärjestöt ovat julkaisseet laajan vetoomuksen, jossa ne vaativat työterveyspalveluiden hyödyntämistä koronavirusrokotteen jakelussa aikuisille suomalaisille.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos toteavat vetoomuksessaan, että nykyinen epidemian hoito ja pian tulevat rokotukset vievät Suomen terveydenhoiton resurssit äärirajoille.

Siksi työterveyshuolto olisi vetoomuksen mukaan otettava mukaan rokotusten suunnitteluun ja toteutukseen.

– Juuri työterveyshuollon yksiköt ovat se resurssi, joka mahdollistaisi massarokotusten tehokkaan läpiviemisen yli 18-vuotiaitten kansanosassa, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

– Ihmisten rokottaminen on hoidettava mahdollisimman nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Se on terveyden, talouden ja työpaikkojen etu, kommentoi puolestaan SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Vetoomuksessa ovat mukana myös STTK, Akava, KT Kuntatyönantajat ja Työterveyslaitos.

– Työpaikat ja työterveyshuollot ovat tehneet paljon työtä koronan taltuttamiseksi, mutta nyt tilanne on valtakunnallisesti vaikeutumassa, toteaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

Rokote vain yksi osa yhtälöä

Vetoomuksessa painotetaankin, että kaikki voimavarat on saatava käyttöön, ja työterveyshuoltojen on siksi riittävän ajoissa osallistuttava rokotusten valmisteluun.

– Julkisuudessa on pohdittu eniten sitä, kuinka eri rokotevalmisteita saataisiin riittävän suurina määrinä eri kansalaisryhmille. Rokote on kuitenkin vain yksi osa haastavaa yhtälöä. Lisäksi on ratkaistava terveydenhuollon henkilöstön, rokotteiden kylmäsäilytystilojen, suojavarusteiden, rokotustilojen ja oheistarvikkeiden riittävyys, tahojen vetoomuksessa perustellaan.

Myös koronatilanteen hoito vie terveydenhuollon aikaa vielä rokotusten käynnistymisen jälkeen.

Maailmalla koronarokotukset voivat edetä lähiviikkoina. Pfizer ja BioNTech ovat hakeneet käyttölupaa koronarokotteelle. Britannialainen lääkevalmistaja AstraZeneca taas kertoi torstaina, että yhtiön koronavirusrokote vaatii vielä lisätutkimuksia.

Ensimmäiset koronavirusta vastaan kehitetyt rokotteet saattavat saada viranomaishyväksynnän EU-alueella jo ennen joulua, kertoi Euroopan lääkeviraston johtaja Emer Cooke irlantilaismedialle keskiviikkona, kertoi STT.

Cooken mukaan koronarokotteiden käsittelyn nopeutusta ei ole tehty turvallisuuden kustannuksella, sillä markkinoille tulevien rokotteiden on läpäistävä kaikki tavalliset turvallisuusvaatimukset. Hän arvioi, että useampi rokote voi saada hyväksynnän jouluun mennessä.

Yle on kerännyt tähän juttuun monia kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia rokotteesta.

