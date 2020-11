Pyrkiikö Alexander Stubb Helsingin pormestariksi? "Suurimmat suomalaiset kaupungit ovat onnistuneet kansainvälistymään"

Professori Alexander Stubb on luvannut lauantain Ykkösaamussa kertoa, lähteekö hän tavoittelemaan ensi keväänä Helsingin pormestarin paikkaa. Stubbin arvion mukaan suurten kaupunkien vaikutusvalta maailmalla on kasvussa.

– On varmasti näin. Perinteiseen kansallisvaltioon kohdistuu painetta sekä ylhäältä että alhaalta. Ylhäältä globalisaatio vähentää rajojen merkitystä. Alhaalta kaupunkikeskittymät verkottuvat rajojen yli keskenään.

New Yorkin pormestari oli edelläkävijä

Stubbin mukaan maailmaan syntyy kansainvälisiä kaupunkiverkostoja.

– Mike Bloomberg, New Yorkin entinen pormestari on yksi kaupunkiyhteistyön uranuurtajista. Suuret kaupungit ovat määritelmällisesti kansainvälisiä, monikulttuurisia tai monikielisiä. Tai ainakin ne, jotka pärjäävät. Mielestäni Suomen suurimmat kaupungit ovat onnistuneet kansainvälistymisessään hyvin.

Stubb on huolissaan demokratiasta

Koronapandemia ja sen torjunta voivat heikentää demokratiaa, jos vallassa olevat poliitikot haluavat keskittää valtaa liiaksi itselleen.

– Ei kannata aliarvioida tiettyjen vallanhaluisten poliitikkojen pyrkimyksiä keskittää valtaa itselleen. Olemme huomanneet, että monessa perinteisessä demokratiassa on yritetty nopeasti käyttää hyväksi tilannetta vahvistamalla valtion valtaa. Tämä on mielestäni huolestuttava kehitys. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on prosessi, jota pitää vaalia.

Korona on demokratialle näytön paikka

Koronapandemia on paljastanut demokratiasta sekä tehottomuutta että tehokkuutta.

– Vaikka alussa demokratia vaikutti tehottomalta, nopeasti tehokkuutakin löytyi, sanoo Firenzessä Eurooppa-yliopistossa professorina työskentelevä entinen pääministeri ja moninkertainen ministeri Alexander Stubb.

Häntä kiinnostaa keskustelu valtion roolista.

– Mielestäni perustellusti on käyty keskustelua siitä, miten pitkälle valtio voi lähteä rajoittamaan ihmisten vapaata liikkumista tai toimintaa. Kyse on turvallisuuden, siis rajoitusten ja vapauden klassisesta jännitteestä.

