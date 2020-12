Olivia Mannix maksaa ihmisille, jotta he mainostaisivat kannabista somessa – näin hän pyrkii muuttamaan sinunkin mielipidettäsi

Suomessa lobbaus kannabiksen puolesta on alkamassa. Mielipiteisiin vaikuttaminen on alkanut jo ajat sitten.

Kannabisteollisuus haluaa ruokapöytäämme, sohvallemme, meikkipussiimme, lomamatkallemme ja sänkyymme. Jotta näin kävisi, Olivia Mannix tekee töitä sen eteen Yhdysvalloissa.

Mannixia kuvataan kannabisteollisuuden pioneeriksi, brändäyksen ja mainonnan asiantuntijaksi sekä lobbariksi. Hän on perustanut vuonna 2013 Yhdysvaltojen ensimmäisen mainostoimiston, joka keskittyy nimenomaan kannabiksen brändäykseen. Mannix vastaa Ylen videohaastatteluun toimistostaan Coloradon Denveristä.

Kun yritys haluaa mainostaa vaikkapa kannabissuklaata, se ottaa yhteyttä Mannixiin. Mainonta ei ole sosiaalisessa mediassa vapaata, mutta Mannix tietää, miten sääntöjä voi kiertää. Eikä sosiaalinen media noudata valtioiden rajoja.

Somessa ja amerikkalaisissa verkkolehdissä näkyy kannabista sisältävien liukuvoiteiden, meikkien, elintarvikkeiden ja öljyjen mainoksia. Jos yksikin tällainen julkaisu kiinnittää huomiosi ja reagoit siihen, saat niitä lisää näytöllesi.

Mannixin ja muiden vaikuttamista työkseen tekevien kädenjälki näkyy internetissä myös Atlantin tällä puolella. Sen vuoksi emme enää Suomessa voi täysin päättää esimerkiksi lainsäädännöllä, miten meihin vaikutetaan.

Maailmalla kannabisteollisuudessa liikkuvat isot rahat. Erityisesti Pohjois-Amerikassa vaikutetaan mielipiteisiin suurilla summilla. Yhdysvalloissa kannabiksen laillistaminen tapahtuu nimittäin yleensä kansanäänestyksellä.

Suomessakin asenteet ovat muuttuneet sallivammiksi. Sen vuoksi eduskunnassa käsitellään parhaillaan kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on, ettei kannabiksen käytöstä rangaistaisi.

Tämä juttu kertoo siitä, miten laillinen kannabisteollisuus tulee huomaamatta Suomeen ja koteihimme – halusimme sitä tai emme.

Miljardöörit rahoittavat mielipiteiden muokkausta

Sairaalan sängyssä makaa pieni Sophie. Alle 2-vuotiaan tytön rintakehässä on elektrodeja, jotka tarkkailevat lapsen sydämen sykettä. Hänen kasvoillaan on hengittämistä helpottava happimaski. Sophiella on aivokasvain. Tytön läheiset kiittävät jumalaa kannabiksesta, jota tämä on antanut lääkkeeksi lapselle.

Näin tunteisiin vedotaan dokumentissa Vaihtoehtona kannabis. Se on suomalaisten nähtävillä Netflixissä ja muissakin isoissa suoratoistopalveluissa. Kritiikitöntä dokumenttia ovat sponsoroineet useat kannabiksen laillistamista ajavat yhdistykset ja yritykset. Osa yrityksistä on kannabislääkintäbisneksessä.

Kuvakaappaus dokumentista, jossa kerrotaan kannabiksen terveyshyödyistä vetoamalla tunteisiin. Vaihtoehtona kannabis

Dokumentteja rahoittavien toimijoiden lisäksi ihmisten mielipiteitä kannabiksesta haluavat muuttaa myös yksityishenkilöt. Vaikuttamiskampanjoita tekevät ja rahoittavat Piilaakson it-miljönäärit. Esimerkiksi Facebookin entinen johtaja ja perustaja Sean Parker lahjoitti yhden vuoden aikana miljoonia dollareita Kalifornian lainsäädännön vapauttamiseen (siirryt toiseen palveluun). Toive toteutui vuonna 2018 ja Kalifornia salli kannabiksen viihdekäytön.

Miljardöörit tekevät vaikuttamistyötä muuallakin kuin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi George Soros rahoittaa huumeiden vapauttamista ajavaa Drug Policy Alliance -järjestöä, joka pyrkii vaikuttamaan asenteisiin myös Euroopassa.

Vaikuttamistyössä on mukana myös tunnettuja suuryhtiöitä. Maailman toiseksi arvokkain yritys Microsoft julkaisi vuonna 2016 työkalun, jonka tarkoitus on auttaa alaa valvomaan (siirryt toiseen palveluun)itseään laillisesti ja toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Microsoft myös mainostaa omilla nettisivuillaan kannabismyönteistä dokumenttia.

Maailmalla laillisessa kannabiskaupassa liikkuu tänä vuonna arviolta 20 miljardia dollaria vuodessa. Neljän vuoden kuluttua kannabismyynnin odotetaan nousevan 43 miljardiin dollariin. Kyse on siis multimiljardibisneksestä, joka kasvaa voimakkaasti.

Alan kasvusta kertoo esimerkiksi se, että tupakka- ja alkoholiteollisuus hakee lisää pontta nosteessa olevasta kannabisalasta. Tupakkayhtiö Marlboron ja olutmerkki Coronan omistavat yhtiöt ovat tehneet viime vuosina miljardisijoitukset kannabisfirmoihin.

Alkoholi- ja tupakkateollisuus vuonna 2018

Alkoholiteollisuus Tupakkateollisuus Markkina-arvo 1,24 biljoonaa euroa 680 miljardia euroa Mainonnan arvo 0,8–1,7 miljardia euroa yli 7,6 miljardia euroa Lähde: Statista, Encyclopedia Statista, YK

Yhdysvaltalainen Olivia Mannix sanoo, ettei kannabisteollisuus käytä suhteessa mainontaan ja vaikuttamiseen yhtä paljon rahaa kuin tupakka- ja alkoholiteollisuus.

Kannabisbisneksessä käytetään oveluutta. Se näkyy myös meille suomalaisille.

Sano kannabis sanomatta kannabis

Mannix kiertää Facebookin ja Instagramin markkinointisääntöjä ostamalla näkyvyyttä tunnetuilta somevaikuttajilta ja julkisuuden henkilöiltä. Ideaalilla vaikuttajalla on paljon aktiivisesti keskustelevia seuraajia.

Vaikuttajalle maksetaan, jotta hän julkaisee somessa kuvan tuotteesta, kuten vaikkapa kannabissuklaasta ja suosittelee sitä. Yhden julkaisun hinta riippuu täysin siitä, kuka vaikuttaja on. Jos hänellä on miljoona seuraajaa, julkaisun hinta voi olla 15 000 dollaria eli vajaat 12 700 euroa, Mannix laskee.

Isojen yhtiöiden näkyvimmät henkilöbrändit ovat tuttuja myös meillä Suomessa.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen liikenainen Martha Stewart ja rap-artisti Snoop Dogg ovat antaneet kasvonsa kannabisteollisuuden markkinoinnin käyttöön.

Snoop Doggilla on oma tuotesarja kanadalaisessa kannabisyhtiössä. EPA / FERDY DAMMAN

Somemainosten näkeminen lisää merkittävästi todennäköisyyttä käyttää kannabista, käy ilmi yhdysvaltalaistutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimukseen osallistui 469 ihmistä, jotka olivat 15–19-vuotiaita. Somemarkkinoinnille altistuneista 96 prosentilla oli kohonnut todennäköisyys käyttää kannabista sen vuoden aikana, jolloin hän oli nähnyt mainoksen.

Jos kannabis laillistettaisiin Suomessa, meillä jouduttaisiin pohtimaan sen markkinoinnin sääntelyä, arvelee Kansainvälisen kannabistutkimusyhteisön jäsen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

Asia tärkeä, koska aikoinaan alkoholi- ja tupakkateollisuuden vaikuttamista ja markkinointia ei säännelty. Jälkikäteen on voitu sanoa, että mainokset muokkasivat mielikuvia. Nyt voisi olla mahdollista tarttua asiaan etukäteen.

Isot yritykset kuten Google, Facebook ja Instagram eivät myy mainostilaa Mannixin asiakkaille.

– Se on iso haaste, Mannix sanoo.

Mannix on kuitenkin löytänyt porsaanreikiä.

Esimerkiksi tällaisen: Kannabisyhtiö perustaa tytäryhtiön, joka tekee tutkimusta tai koulutusta aiheen ympärillä. Tytäryhtiö puolestaan voi ostaa mainoksia vaikkapa Googleen, koska se toimii koulutusalalla. Se tarkoittaa puolestaan sitä, että mainokset saa kohdennettua halutessaan myös Suomeen. Mannix sanoo Google-mainonnan olevan harmaalla alueella.

Sen lisäksi, että puhelimelta voi nähdä vaikkapa kannabisyhtiön sisaryrityksen mainoksen, voi nähdä myös kiertoilmauksia.

"Tässä on jotain, mikä nostaa mielialaasi."

Esimerkiksi tällaisilla lauseilla kannabisnäkemyksiin vaikutetaan sosiaalisessa mediassa, Olivia Mannix kertoo.

Mannix ei suoraan sano tuotteessa olevan kannabista, koska Instagramin markkinointiohje kieltää sen. Julkaisuun siis laitetaan myös lauseita, joissa kierrellään asian ympärillä.

Sosiaalisen median julkaisut ja kannabisfirmojen perustamat tytäryhtiöt eivät suinkaan ole ainoita porsaanreikiä, joita Mannix hyödyntää.

Mannix kertoo, että kannabisyritykset voivat mainostaa useissa verkkomedioissa kuten vaikkapa Rolling Stone -lehdessä. Siihenkin löytyy keino.

– Meidän täytyy todistaa, että vähintään 71 prosenttia lukijoista on yli 21-vuotiaita.

Niinpä verkkosivuilla kysytään, onko lukija oli yli 21-vuotias. Ja siksi me suomalaisetkin klikkaamme “kyllä”, kun haluamme lukea kansainvälisten medioiden artikkeleita tai vierailla verkkosivuilla.

Suomessa on 10 000 kotikasvattajaa

Miten tv-sarjojen kannabistuotteiden sijoittelu, lomapakettien mainokset, vesipiippujen kuvat, Spotifyn soittolistat tai öljyjen terveysväitteet ovat vaikuttaneet meihin? Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta.

Tiedämme, että me suomalaiset suhtaudumme nyt kannabikseen myönteisemmin kuin koskaan.

Lisäksi 60 000 suomalaista on kokeillut kotikasvatusta ja 10 000 harrastaa sitä aktiivisesti (siirryt toiseen palveluun).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 42 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei pitäisi rangaista. Lääkekannabiksen hyväksyy lähes kolme neljäsosaa väestöstä.

Suomessa lääkekannabista on ollut mahdollista saada reseptillä vuodesta 2008 saakka. Sitä määrätään hoidoksi pääasiassa krooniseen kipuun ja MS-taudin aiheuttamaan lihasjäykkyyteen.

Lukuja voi tulkita myös toisin. Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Mikko Salasuo muistuttaa, että suurin osa ihmisistä ei ole koskaan edes kokeillut kannabista.

Salasuo ei pidä yllättävänä sitä, että asenteet ovat muuttuneet, koska kannabiksesta on saatavilla koko ajan enemmän tietoa.

Pelkällä tiedolla ei kuitenkaan pysty muuttamaan mielipiteitä. Muualta maailmalta tehtävällä vaikuttamisella on kaksi isoa haastetta. Ensimmäiseksi pitäisi hallita suomen kieli, koska äidinkielellä vakuuttaminen on helpompaa. Lisäksi pitäisi tuntea suomalainen kulttuuri. Se mikä toimii Yhdysvalloissa tai Espanjassa, ei välttämättä vakuuta suomalaisia.

Muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista tuleva vaikuttaminen heijastuu tänne, mutta yleisen mielipiteen muutos on pitkä prosessi. Ensin kannabiksen laillistamista haluavat yhteisöt ja yksityiset henkilöt vaikuttavat poliitikkoihin.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole erityisen tiukka tai löysä linja kannabiksen lainsäädännössä. Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa käytetään kannabista vähiten Euroopan maista. Ruotsissa rangaistaan kannabiksen käytöstä Suomea matalammalla kynnyksellä.

Hollannissa ja Espanjassa kannabiksen käyttö on osin sallittu. Tanskassa on meneillään nelivuotinen lääkekannabiskokeilu.

Sen vuoksi kanadalaiset pörssilistatut kannabisyhtiöt aikovat nyt valloittaa Euroopan kasvavat lääkekannabismarkkinat Tanskasta käsin. Tähtäimenä on myös Suomi.

Suomessa eletään nyt hetkeä, jolloin voimme seurata läheltä vaikuttamiskoneiston voimaa.

Suomessa alkaa lobbaus

Suomessa eduskunnalle luovutettiin marraskuun alussa kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta.

Tutkijat ja viranomaiset arvioivat, ettei aloite menesty ainakaan sellaisenaan. Sallituksi hallussapidettäväksi määräksi ehdotetaan nimittäin suurta määrää kannabista. Silti voidaan olettaa, että Suomessakin alan vaikuttajat aloittavat poliitikkojen lobbauksen kuten muissakin maissa on käynyt.

Se, mihin lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa, on toinen asia. Globalisoituneen maailman takia kannabis on jo tullut Suomeen. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että käytön rangaistavuuden poistaminen ei juurikaan vaikuta huumeiden käytön yleisyyteen. THL:n tutkimusprofessorin Pekka Hakkaraisen mukaan lainsäädännöllä vaikutetaan ennemminkin siihen, miten huumeita käyttäviä ihmisiä yhteiskunnassa kohdellaan.

Olivia Mannixilla on ollut asiakkaita Ranskasta ja Espanjasta. Videopuhelun lopuksi Mannix kertoo, että hän voisi tulla vaikka heti Suomen markkinoille, jos asiakkaita olisi.

Tätä juttua varten on tietoja on tutkimusten lisäksi haettu muun muassa haettu poliisilta, tullilta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä europarlamentaarikoilta.

