Terrori-iskun suunnittelusta epäiltyjen iranilaisten oikeudenkäynti alkoi Belgiassa – syytteessä oleva diplomaatti ei saapunut paikalle

Belgiassa on alkanut oikeudenkäynti terrori-iskun yrityksestä ja terroristiryhmään kuulumisesta syytettyjä iranilaisia vastaan. Yksi epäillyistä on iranilainen diplomaatti, jonka asemapaikka on ollut Itävalta.

Hän ei saapunut perjantaina oikeuteen vedoten diplomaattiseen koskemattomuuteensa. Belgian syyttäjäviranomaiset katsovat kuitenkin, että heillä on perusteet oikeustoimiin

Syytteessä on kaikkiaan neljä ihmistä. Diplomaatin lisäksi terrorisuunnitelmasta epäillään Belgiassa asuvaa iranilaismiestä ja iranilais-belgialaista pariskuntaa.

Viranomaisten mukaan terrori-iskua suunnitteltiin kesäkuussa 2018 ja kohteena oli Iranin maanpaossa olevan opposition tilaisuus Ranskassa Pariisin lähellä. Iranin kansallisen vastarinnan neuvoston NCRI:n tilaisuudessa puhui Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani.

Terrori-isku estettiin Belgian, Ranskan ja Saksan turvallisuuspalveluiden yhteistyönä. Ranskan hallitus on syyttänyt iskun suunnittelusta Iranin tiedustelupalvelua. Iran on kiistänyt syytökset.

Syytteessä nyt oleva pariskunta pysäytettiin ja pidätettiin Belgiassa, kun he olivat matkalla kohti opposition tilaisuutta. Heidän hallustaan löydettiin räjähdysainetta ja sytytin. Diplomaatin epäillään antaneen ne pariskunnalle.

Neljäs syytetty piti epäillyn terrori-iskun valmistelun aikana toistuvasti yhteyttä diplomaattiin. Hänet pidätettiin Ranskassa 2018.

Diplomaatti pidätettiin, kun hän poistui asemamaastaan Itävallasta ja oli lomamatkalla Saksassa. Hänet luovutettiin sen jälkeen Belgiaan.

Oikeuden on määrä antaa päätöksensä ensi vuoden alussa. Mikäli oikeus toteaa nelikon jäsenet syyllisiksi, uhkaa heitä 20 vuoden vankeus.

Euroopan maissa on syytetty aiemminkin Irania maan vallanpitäjien vastustajiin kohdistetuista terrorisuunnitelmista. Tällaisia tapauksia on ollut ainakin Tanskassa ja Hollannissa. Iran on kiistänyt syytökset ja sanonut niitä yrityksiksi pilata maan suhteet Euroopan unioniin.

