Miesverkostojen valta näkyy Saksan politiikan huipulla – Merkel oli historian sattuma, nyt CDU:n johtoon on ehdolla vain länsisaksalaisia miehiä

BONN/BERLIINI Vanha kettu katsoo juhlasalin nurkasta. Seinällä roikkuu kuva myös Saksan liittotasavallan ensimmäisestä liittokanslerista.

– Konrad Adenauer oli veljeskuntamme jäsen, 23-vuotias Jonas Neuhoff sanoo ja osoittaa edesmenneen liittokanslerin kuvaa keskellä alttarimaista rakennelmaa.

Huone on kuin epookkielokuvan kulisseista.

Suuria ikkunoita peittävät punaiset samettiverhot, kattokruunu on valtava ja portaikon seinät on peitetty sadoilla pienillä valokuvilla. Talo kuuluu katoliselle Arminia-veljeskunnalle, ja kuviin on taltioitu sen jäsenet perustamisvuodesta 1863 lähtien.

Kuvissa on vain miehiä.

Arminia-veljeskunnan tunnetuin jäsen on edesmennyt liittokansleri Konrad Adenauer. Suvi Turtiainen / Yle

Alakerrassa uusi sukupolvi opiskelee yhdessä fysiikkaa. Hekin ovat katolisia miehiä, kuten kaikki veljeskunnan jäsenet. Naisia ei oteta jäseniksi.

Suomessa veljeskunta näyttäisi pölyttyneeltä salaseuralta, mutta Saksassa ei. Veljeskuntiin hakeutuvat myös Neuhoffin kaltaiset millenniaalit.

Jos Saksassa haluaa osaksi eliittiä tai politiikan huipulle, oikeat verkostot kannattaa rakentaa jo opiskeluaikana.

Täytetty kettu veljeskunnan tiloissa Bonnissa. Nykyjäsenille ketun alkuperä on hämärän peitossa. Suvi Turtiainen / Yle

Veljeskuntatalon ikkunasta näkyy seinän kokoinen Beethoven-muraali. Talo sijaitsee Bonnissa, jossa ensiaskeleensa otti säveltäjäneron lisäksi nyky-Saksan demokratia.

Bonn oli Länsi-Saksan pääkaupunki kylmän sodan aikana, kun Berliini ja Saksa olivat jakautuneita.

Nyt vanhan pääkaupungin perintö on palannut keskelle Saksan suurinta valtapeliä.

Liittokansleri Angela Merkel on ilmoittanut jättävänsä politiikan ensi syyskuun vaaleissa.

Hänen edustamansa valtapuolue, kristillisdemokraattinen CDU valitsee uuden puheenjohtajan tammikuussa pidettävässä puoluekokouksessa.

Perinteisesti puheenjohtaja on ollut myös puolueen kansleriehdokas. Jos suosio pysyy nykyisissä gallupluvuissa vaaleissa, myös Saksan seuraava johtaja tulee CDU:sta.

CDU:n puheenjohtajaksi pyrkii kolme ehdokasta.

Ehdolla ovat neoliberaali ja laitaoikeistolle flirttaileva Friedrich Merz, merkeliläiseksi keskitien kulkijaksi kuvattu Armin Laschet ja altavastaajana pidetty ulkopolitiikan tuntija Norbert Röttgen.

Norbert Röttgen, Friedrich Merz ja Armin Laschet osallistuivat puheenjohtajaehdokkaiden väittelyyn Berliinissä 17. lokakuuta 2020. Adam Perry / EPA

Ehdokkaiden linjauksissa on selviä eroja, mutta miesten taustoissa on myös paljon samaa. He ovat kaikki katolisia länsisaksalaisia miehiä.

Kaikkien kolmen tausta on Bonnin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, joka oli Bonnin pääkaupunkiaikoina tulevan eliitin kohtaamispaikka. Ainakin kaksi heistä, Merz ja Laschet, ovat olleet mukana (siirryt toiseen palveluun) Arminian kaltaisissa veljeskunnissa.

Ehdolla ei ole naista, Itä-Saksassa kasvanutta eikä maahanmuuttajataustaista ehdokasta.

Ero muuhun länsimaailmaan on räikeä aikana, jolloin Yhdysvalloissa on pian varapresidenttinä Kamala Harris, Suomessa nuori viisikkohallitus ja Uudessa-Seelannissa perinnetatuointia kantava maorinainen ulkoministerinä.

Saksassa politiikan huipulle noustaan hitaasti ja hierarkkisesti.

Veljeskunnan tiloissa voi opiskella, asua, verkostoitua ja viettää kosteita juhlia. Jäseniksi pääsevät vain miehet. Suvi Turtiainen / Yle

Veljeskunnan periaatteet religio, scientia ja amicitia on kirjailtu seinällä olevaan vaakunaan.

Katolinen usko, intohimo tieteeseen ja elinikäinen ystävyys ovat veljeskunnan jäseniä yhdistäviä tekijöitä, paikkoja esittelevä Jonas Neuhoff selittää.

Oikeiden ihmisten tunteminen on usein välttämätöntä, jos haluaa edetä uralla.

Neuhoff on CDU:n jäsen, mukana opiskelijapolitiikassa ja – kuten profiiliin sopii – Bonnin oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelija.

Jonas Neuhoff opiskelee lakitiedettä Bonnin yliopistossa ja miettii uraa poliitikkona. Suvi Turtiainen / Yle

– Jos haluaa mukaan politiikkaan, pitää tuntea ihmisiä eri verkostoista ja tehdä itsensä tunnetuksi, Neuhoff sanoo.

Christina Skopek, 27, johtaa Neuhoffin kanssa CDU:laista opiskelijajärjestöä ja opiskelee Bonnissa politiikan tutkimusta. Hän ei tyrmää veljeskuntia, vaikkei naisena pääse jäseneksi.

– Verkostoja on aina hyvä olla olemassa. Naisten on nyt vahvistettava omiaan ja tuettava toisiaan enemmän, Skopek sanoo.

Skopekilla on omat väylänsä verkostoitua. Bonnin yliopistolla on yhä tiiviit yhteydet saksalaispoliitikkoihin.

– Kun on avoin ja omistautunut, se riittää jo pitkälle, Skopek sanoo.

Christina Skopek on CDU:lainen opiskelijapoliitikko ja opiskelee politiikan tutkimusta Bonnin yliopistossa. Suvi Turtiainen / Yle

Bonnilainen paikallispoliitikko Julia Polley edustaa CDU:n naisjärjestöä. Hän sanoo suoraan, ettei kyse ole vain verkostoista.

CDU:n ja Saksan politiikassa on yhä rakenteita, jotka estävät naisia etenemästä urallaan.

Kansanedustajien tai ministereiden kohdalla vanhempainvapaita ei virallisesti tunneta. Merkelin kauteen asti (siirryt toiseen palveluun) edes raskaana olevat naiset eivät saaneet työskennellä liittokanslerinvirastossa.

– CDU on vielä miesten puolue. Se näkyy rakenteissa ja siinä, miten asioihin suhtaudutaan, Polley sanoo.

Puolueen naisjärjestö ajaa tulevassa puoluekokouksessa uudistusta, joka toisi naiskiintiöitä puolueen ehdokaslistoille ja päättäviin elimiin. Miesenemmistö vaikuttaa suoraan siihen, minkälaista politiikkaa tehdään.

Polley nostaa esiin Saksassa erittäin kiistellyn lainkohdan, joka kieltää mainostamasta aborttia. Käytännössä laki vaikeuttaa ylipäätään sitä, että naiset saavat tietoa aborttimahdollisuuksista.

CDU:ssa konservatiivisiipi vastustaa helpotuksia lakiin.

Polley antaa haastattelun Bonnin parlamenttirakennuksen luona. Harva uudisrakennus on jäänyt yhtä pahasti historian jalkoihin.

Bonniin rakennettu uusi istuntosali ehti olla liittopäivien käytössä vain muutaman vuoden ajan ennen pääkaupungin siirtämistä takaisin Berliiniin 1999. Suvi Turtiainen / Yle

Uuden parlamenttitalon rakentamisesta silloiseen pääkaupunkiin päätettiin 1980-luvulla. Harva enää jaksoi uskoa Saksojen yhdistymiseen lähiaikoina.

Mutta niin vain kävi. Kun rakennus lopulta vuonna 1992 valmistui, muuri oli murtunut, Saksat yhdistyneet ja liittopäivät päättäneet siirtää pääkaupungin takaisin Berliiniin. Nyt tiloja käyttää YK.

Mutta Bonnissa luoduilla verkostoilla on yhä vaikutusvaltaa.

Polley hymähtää mainitessaan puolueen tunnetuimman hyvä veli -verkoston, niin kutsutun Andien sopimuksen.

Vuonna 1979 Etelä-Amerikan-matkalla puolueen nuoret lupaukset vannoivat tukevansa toisiaan Saksan ylimmälle huipulle asti. Sopimus voideltiin viskillä.

Saksalaisten lehtitietojen mukaan ehdokkaista ainakin Friedrich Merz on yksi verkoston miehistä.

Tunnettu berliiniläinen politiikan tutkija Albrecht von Lucke näkee Saksan valtapuolueen palaavan nyt poliittiseen kulttuuriin, joka ehti jo välissä kadota.

– Nämä kolme ehdokasta ovat paluu vanhaan CDU:hun, paluu tavallaan Bonnin tasavaltaan, von Lucke sanoo.

Politiikan tutkija Albrecht von Lucke sanoo CDU:n olevan yhä selvästi länsisaksalainen ja katolinen puolue. Merkelin kausi oli tästä poikkeusaikaa. Suvi Turtiainen / Yle

Itse asiassa tilanne on hyvinkin normaali, kun katsoo CDU:n historiaa. Merkelin valtakautta hän kutsuu poikkeusajaksi.

Merkel on kotoisin Itä-Saksasta, taustaltaan luterilainen, kerran eronnut nainen, jolta puuttuivat laajat omat verkostot puolueen sisällä. Puolueen miesverkostot viittasivat Merkeliin pitkään “naisena idästä”.

Merkelin nousussa ajoituksella oli väliä. Hänet valittiin ensin puolueensa ja sitten koko Saksan johtoon, kun CDU:n valtaeliitti oli ryvettynyt vaalirahaskandaalissa. Haluttiin tuore ja puhdas ehdokas.

– Merkel on suurin kuviteltavissa oleva sattuma puolueen historiassa, von Lucke sanoo.

Euroopassa on jo totuttu siihen, että asioista päättää saksalainen nainen.

Liittokansleri Merkel on johtanut Saksaa vuodesta 2005 ja Ursula von der Leyen EU-komissiota vuodesta 2019. He edustavat molemmat CDU:ta.

Lisäksi CDU:n väistyvä puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer istuu Merkelin hallituksen puolustusministerinä.

Häntä pidettiin Merkelin suosikkina seuraajakseen Saksan johdossa, mutta Kramp-Karrenbauer kompastui lukuisiin virheisiin ja ilmoitti alkuvuodesta eroavansa puolueen johdosta.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen ja Angela Merkel kuvattiin yhdessä heinäkuussa 2019. Haeong Jeon / EPA

Von Lucken mukaan CDU:n puheenjohtajavaalin suurin ongelma ei ole se, että kaikki ehdokkaat ovat länsisaksalaisia miehiä.

Ongelma on hänen mukaansa siinä, ettei kukaan ehdokkaista ole kovin suosittu äänestäjien parissa. Mielipidemittaukset tukevat arviota.

Armin Laschet johtaa Saksan väekkäintä osavaltiota Nordrhein-Westfalenia. Hän oli aiemmin ennakkosuosikki, mutta on kompuroinut koronakriisin hoidossa pahasti. Friedrich Merz oli parikymmentä vuotta poissa politiikasta ja haluaa nyt palata liike-elämästä vallan huipulle.

Norbert Röttgenillä on vain vähän tukea puolueensa sisällä, mutta hän tuntee ulkopolitiikan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on pystynyt nostamaan profiiliaan Yhdysvaltoja tai Venäjää koskevissa asiakysymyksissä.

– Kukaan näistä kolmesta ei ole tarpeeksi vahva kansleriehdokkaaksi, von Lucke sanoo.

Tammikuussa valitaan ensin puolueen puheenjohtaja. Se on lähes varmasti joku näistä kolmesta ehdokkaasta. Perinteisesti puolueen puheenjohtaja on ollut myös kansleriehdokas.

Mutta ei tällä kertaa, sanoo von Lucke.

Angela Merkel ja Markus Söder tapasivat Herrenchiemseen palatsissa heinäkuussa 2020. Frank Hörmann / EPA

Mielipidemittaukset antavat selvästi laajemman kansan tuen CDU:n sisarpuolueen, baijerilaisen CSU:n johtajalle Markus Söderille.

Kesällä Saksassa alettiin kysyä, onko Söder myös Merkelin suosikki perintöprinssiksi. Syynä olivat kuvat, joissa Merkel poseeraa Söderin rinnalla linnamaisessa ympäristössä.

Vastaavaa PR-apua Merkel ei ole oman puolueensa ehdokkaille antanut.