Oulun Stora Enson tehdasalueella on todettu viikon aikana jopa 80 tartuntaa – alle puolet tartunnan saaneista oululaisia

Oulun viime päivien koronatartuntalukujen taustat ulottuvat pitkälti Oulun Stora Enson tehdasalueelle. Alueella on todettu viikon aikana noin 80 koronavirustartuntaa.

Suurin osa tartunnan saaneista on ulkomaisia komennustyöntekijöitä. Sairastuneista alle puolet ovat oululaisia.

Stora Enson tilanne vaikuttaa Oulun tartuntamäärään suuresti.

Oulun tehdasta muunnetaan paperitehtaasta kartonkituotantoon. Muunnosprojektissa työskentelee tehtaan 140 hehtaarin alueella noin 1 800 yhtiön ulkopuolista henkilöä.

– Valitettavasti useita projektissa työskenteleviä yhtiön ulkopuolisia työntekijöitä on saanut tartunnan, ja altistaneet muita alueella työskenteleviä. Tehtaan vakituisella henkilöstöllä, joka ei työskentele projektissa, ei ole toistaiseksi havaittu tartuntoja. Tilanteen kartoittamiseksi kaikki Oulun tehtaalla työskentelevät testataan ja työskentely projektissa jatkuu vasta, kun negatiivinen testitulos on saatu, sanoo Stora Enson Oulun tehtaan tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila tiedotteessa.

Työt Stora Enson Oulun-kartonkikonetyömaalla on jouduttu osin keskeyttämään. Alueella on ilmennyt tartuntoja joka päivä viikon ajan.

Stora Enson työmaahan liittyvistä tartunnoista on ollut tietoa jo marraskuun puolivälistä lähtien, mutta vielä alkuviikosta yhtiö ei halunnut kommentoida asiaa.

Torstaina kerrottiin, että pääurakoitsija Valmetin työntekijöistä 18 on saanut tartunnan. Valmet on toistaiseksi vetäytynyt tehdasalueelta. Valmetin viestintäjohtaja Anu Salonsaari-Postin mukaan Valmetilla on tehdastyömaalla 138 työntekijää, joista suurin osa on alihankkijoita. Valmet toimittaa Stora Enson tehtaalle kartonkikoneen.