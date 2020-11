Työilmapiiriongelmista kärsivä Hevosopisto teettää henkilöstöselvityksen ulkopuolisella – ensimmäisiä tuloksia luvassa tammikuussa

Hevosopisto Oy:n hallitus kutsui poikkeuksellisesti omistajansa etäyhteyden kautta kuulolle selvittääkseen Hevosopiston työilmapiirin taustoja. Torstain tapaamiseen osallistui noin 20 omistajien edustajaa.

Osa työntekijöistä on tuonut nimettömänä julki huolensa Hevosopiston työilmapiiristä.

Hevosopisto myöntää, että työilmapiirissä on ongelmia. Sen sijaan opisto kiistää julkisuudessa esitetyt epäilyt mahdollisista työsuojelurikoksen tunnusmerkit täyttävistä työsuojelulaiminlyönneistä.

– Selvityksen perusteella syytös on osoittautunut perättömäksi. On välttämätöntä kiistää syytös yhtiön ja sen johdon henkilökohtaisen oikeusturvan ja maineen vuoksi, sanoo hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius.

Selvityksen on tehnyt Hevosopisto Oy:n lakimies Antti Linna.

Henkilöstökysely vauhtiin vielä tänä vuonna

Hevosopistolle vastikään palkattu henkilöstön kehitysjohtaja Hannu Järvelin jatkaa työtä henkilöstöjohtamisen parissa. Tämä on yksi keino selvittää tilannetta.

Antti Linna nostaa esiin myös henkilöstötutkimuksen, jonka tekee Taloustutkimus. Selvitystä tehdään kolmena vuonna. Ensimmäinen kysely on tulossa vielä tämän vuoden aikana.

– Käydään läpi koko henkilöstö. Kaikilta kysytään, mikä on tilanne, Linna kertoo.

Ensimmäisiä tuloksia kyselystä on luvassa tammikuun lopussa.

Huippuesteratsastaja Mikael Forstén irtisanoutui alkumetreillä

Hevosopiston mukaan heikentyneen työilmapiirin taustalla ovat opetuksen rahoituksen leikkaukset, useat yt-neuvottelut, muutokset strategiassa sekä korjausvelan tuomat paineet.

Helpotusta ei tuo se, että opiston hevosurheilun valmennuskeskuksen urheilujohtajaksi valittu Mikael Forstén sanoutui irti tehtävästä jo ennen kuin työt ehtivät alkaa.

Forsténin mukaan valinnan ja Hevosopiston ympärillä jatkuva kohu ei luo tässä tilanteessa edellytyksiä onnistua tehtävässä. Forsténin into hevosurheilun kehittämiseen ei ole kuitenkaan kadonnut missään vaiheessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Hevosurheilu (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Ypäjän kunta pohtii Hevosopiston tilannetta

Torstaisessa etätapaamisessa mukana ollut Ypäjän kunnanjohtaja Tatu Ujula sanoo, että Hevosopisto on kunnalle erittäin tärkeä. Ujulan mukaan asiaa aiotaan käsitellä kunnassa.

– Sen jälkeen päätämme mahdollisista jatkotoimista.

Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi oli tyytyväisempi. Hän on seurannut Hevosopiston tilannetta myös hallituksen jäsenenä.

– En usko, että kenellekään on enää epäselvää mitä on tehty, miksi on tehty ja mitä on tapahtunut.

Kesäniemi toivoo Hevosopistolle työrauhaa.

– Haluaisin korostaa vielä sitä, että yhdessä ja eteenpäin. Ainoa suunta on eteenpäin.

Hevosopiston työilmapiiriongelmista ovat syksyn aikana kirjoittaneet muun muassa Hevosurheilu, Maaseudun Tulevaisuus ja Forssan Lehti.