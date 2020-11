Analyysi: Näin rauhannobelistista tuli pääministeri, joka näkee sodan ainoana keinona säilyttää rauha

Ajankohta oli tuskin täysin tuulesta temmattu. Neljäs päivä marraskuuta ainakin länsimaailman katse oli tarrautunut Pohjois-Amerikkaan ja siellä edellispäivänä pidettyihin presidentinvaaleihin.

Etiopialaisen armeijan joukot olivat kerääntyneet Tigrayn maakunnan rajalle jo päiviä aikaisemmin. 4. marraskuuta ne hyökkäsivät maakuntaan.

Kipinä, joka laukaisi konfliktin oli pääministeri Abiy Ahmedin mukaan liittovaltion armeijan tukikohtaan Tigrayssa tehty isku, jossa TPLF-puolue yritti varastaa aseita ja tappoi sotilaita.

Nyt Etiopiassa raivoaa sisällissota, jota rauhannobelisti kutsuu “oikeusvaltioperiaattelliseksi operaatioksi”.

Alle vuosi sitten Abiy Ahmed otti vastaan arvostetun Nobel-palkinnon Oslossa. Jo silloin kriitikot varoittivat, että etniset jännitteet Etiopiassa uhkaavat kärjistyä verisiksi. Yli miljoona ihmistä pakeni maan sisällä etnisiä konflikteja.

Abiy Ahmed vaimonsa Zinash Tayachewin kanssa juhlimassa Nobelin rauhanpalkintoa Oslossa 10. joulukuuta 2019. Terje Pedersen / EPA

Abiy oli jo silloin haluton keskustelemaan maansa ongelmista, eikä antanut haastatteluja tai pitänyt tavanomaista lehdistötilaisuutta, kun palkinto jaettiin.

Pohjimmillaan nyt puhjenneessa konfliktissa on kyse erimielisyyksistä siitä, minkälainen valtio Etiopian tulisi olla, sekä vanhojen kaunojen sovittamisesta.

Vastakkain ovat Tigrayn kansan vapautusrintama TPLF ja Etiopian liittovaltion armeija.

Pääministerin mukaan TPLF:n kanssa ei voi neuvotella, koska se on rikollinen juntta, joka pitää murskata Etiopian yhtenäisyyden alttarilla. Abiy pelkää, että jos TPLF:ää ei voiteta, niin koko maa uhkaa hajota.

TPLF taas katsoo, että Abiy Ahmed on itsevaltias, joka yrittää tuhota Etiopian liittovaltiosysteemin ja poistaa valtaa maakunnilta.

Etiopiassa oli määrä järjestää elokuussa ensimmäiset demokraattiset vaalit vuosikymmeniin, mutta ne siirrettiin jo alkuvuodesta koronaviruspandmeian takia.

Tigrayn ja TPFL:n johtaja Debretsion Gebremichael. STR / EPA

TPLF:n mielestä tämä oli Abiy Ahmedin tapa takertua valtaan. Tigray päätti järjestää omat osavaltiovaalinsa. Sen jälkeen pääministeri julisti Tigrayn hallinnon laittomaksi, ja Tigray teki saman keskushallinnolle.

Tämä jännitti kireitä suhteita entisestään.

TPLF oli lähes 30 vuotta Etiopian valtapuolue. Tigrayn vapautusarmeija syöksi Etiopian kommunistisen sotilasjuntan vallasta vuonna 1991.

TPLF johti sen jälkeen maata rautanyrkillä, kunnes Abiy Ahmed nousi pääministeriksi kaksi vuotta sitten suurten hallitustenvastaisten mielenosoitusten jälkeen. Silloin TPLF:n väkeä siivottiin pois tärkeistä tehtävistä, mikä aiheutti paljon katkeruutta.

Torstaina Abiy Ahmed julkaisi tiedotteen, missä hän totesi että viimeinen ovi rauhanomaiseen ratkaisuun on nyt suljettu, koska TPLF ei suostu antautumaan.

Viimeinen askel hallituksen operaatiossa on TPLF:n strategisiin kohteisiin hyökkääminen Tigrayn pääkaupungissa Mekellessä. Väestöltään Helsingin kokoista kaupunkia uhkaavat nyt panssarivaunut ja ilmaiskut, ja jälki tulee olemaan rumaa.

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat paenneet Tigrayn taisteluja Sudaniin. Kuva Um Rakuban pakolaisleiriltä, jonne Maailman ruokaohjelma WFP on toimittanut apua. Leni Kinzli/ WFP / EPA

Siviilejä on varoitettu, ja pääministeri on luvannut tehdä kaikkensa välttääkseen siviilivahinkoja, mutta siviilit ovat väistämättä välittömässä vaarassa.

Abiy Ahmed näkee hyökkäyksen lopun alkuna, mutta loppu saattaa venyä pitkäksi. Etiopian armeijaa vastaan taistelevat hampaisiin asti aseistautuneet noin 250 000 sotilaan joukot, jotka eivät suostu antautumaan. Se uhkaa viedä Etiopian pitkittyneeseen vakavaan kriisiin.

Tietoa siitä, mitä Tigrayssa tapahtuu, on hankala saada. Tietoliikenne, eli puhelinlinjat ja internet ovat olleet poikki jo marraskuun alusta. Tätä valitettavaa keinoa Abiy Ahmed on aiemminkin käyttänyt tukahduttaakseen vastarintaa.

Toimittajia tai avustusjärjestöjä ei toistaiseksi ole päästetty maakuntaan, eikä varmaa tietoa humanitaarisen kriisin vakavuudesta ole. Sadat ovat kuitenkin jo kuolleet ja kymmenettuhannet paenneet.

Taisteluiden taustalla on monimutkaisia syitä, historiallista katkeruutta ja etnisiä jännitteitä. Etiopia on ainoa Afrikan maa, jota ei koskaan kolonisoitu. Sillä on historiaa keisarikuntana, ja eri etniset ryhmät ovat eri aikoina olleet vallassa.

Abiy Ahmed sai rauhanpalkinnon rauhansopimuksestaan Eritrean kanssa. TPLF:n mielestä Abiy veljeilee aivan liian lämpimästi Eritrean presidentin Isaias Afwerkin kanssa.

TPLF:n aikana Etiopia ajautui sotaan Eritrean kanssa, ja paperilla sota päättyi vasta pari vuotta sitten. Tigrayn maakunta sijaitsee Eritrean rajalla, ja TPLF:llä on pitkiä katkeria aluekiistoja Eritrean kanssa.

Harri Vähäkangas / Yle

Abiy Ahmedin sotaoperaatiolla on sekä paljon tukijoita että vastustajia Etiopian sisällä. Etiopian suurimpaan etniseen ryhmään oromoihin kuuluva Abiy jakaa mielipiteitä myös omiensa keskuudessa. Tämä puolestaan uhka aiheuttaa sen, että konflikti leviää myös Tigrayn ulkopuolelle.

Myös naapurimaissa seurataan huolestuineina tilannetta. Eritreaan on jo ammuttu raketteja Tigraysta, Sudaniin on paennut kymmeniätuhansia ihmisiä, ja Keniassa mietitään, mitä Etiopia tekee rauhanturvaajajoukoilleen Somaliassa.

Mikäli sotilaita tarvitaan kotirintamalla, se avaa mahdollisuuden terroristijärjestö al-Shabaabille vahvistaa asemiaan Somaliassa. Al-Shabaab on viime vuosina tehnyt lukuisia tuhoisia iskuja Keniaan.

Viime vuonna pahimpana skenaariona nähtiin, että Etiopia hajoaa Jugoslavian tapaan. Nyt se ei enää tunnu yhtä kaukaiselta ajatukselta.

Rauhannobelistin pyrkimykset säilyttää Etiopia yhtenäisenä ja vakaana uhkaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa dominoefektin, joka horjuttaa koko Afrikan sarven tuntemattomaan sekasortoon.

