Tutun jäätelön rasistiseksi koettu nimi muutetaan – Suomessa asuva inuiittiaktivisti: "On vuosi 2020, oli jo aikakin"

Kuluneen vuoden aikana useita rasistisia tuotenimiä on vaihdettu.

Ensi keväästä lähtien kauppojen pakastimista löytyy Eskimon sijaan Pingviini Puikko. Valmistaja Froneri Finland kertoo tiedotteessaan, että nimen muuttaminen on ollut jo kauan suunnitelmissa. Yhtiö tiedotti asiasta aiemmin tällä viikolla.

– Vaikka suomen kielessä Eskimo-sana ei ole sävyltään pahantahtoinen, on tässä syvimmiltään kyse olemassa olevasta ihmisryhmästä, jolla on oikeus määritellä itse, mitä termejä on sopivaa käyttää, markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoo yhtiön tiedotteessa.

Grönlantilainen aktivisti ja muusikko Aqqalu Berthelsen on yhtä mieltä: hänen mielestään oli jo aikakin ottaa askel kohti tulevaisuutta.

Kesällä asiasta virisi keskustelua, kun yhdysvaltalaisbrändi päätti luopua eskimo-termin käytöstä.

Kuluneen vuoden aikana useita brändinimiä muutettu

Froneri Finland kertoo tiedotteessaan, että sen tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo ja kunnioitus. Näistä syistä he pitävät tärkeänä sitä, että loukkaavien sanojen tai termien käyttämisestä opeteltaisiin pois.

Eskimo-nimistä jäätelöä on Suomessa myyty jo 1960-luvulta lähtien, joten tuotemerkki on monelle varsin tuttu.

Kyseessä ei ole kuitenkaan ainoa tänä vuonna uudistettu tuote. Muun muassa Brunbergin suukot saivat uuden pakkauksen kesällä ja Valio puolestaan luopui esimerkiksi turkkilaisen jogurtin stereotyyppisenä pidetystä mieshahmosta.

Jatkossa jäätelö tunnetaan nimellä Pingviini Puikko. Pakkauksen design pysyy silti varsin tutunlaisena. Froneri Finland Oy

Lue lisää: Uncle Ben’s, Musta Pekka ja turkkilainen jogurtti – Rasistisina pidetyt pakkaukset uudistuvat, mutta onko kyse vain yritysten maineenhallinnasta?

"Todella hyvä asia, että tämä päätös tehtiin"

Inarissa asuva Aqqalu Berthelsen on tyytyväinen, että suunniteltu nimenmuutos toteutui. Hän on yhdessä muiden arktisen alueen inuiittien kanssa tehnyt useita vuosia töitä sen eteen, ettei eskimo-sanaa enää käytettäisi tuotteissa.

Sana on Berthelsenin mukaan paitsi rasistinen, myös halveksuva. Sen käyttöön liittyy useita ongelmia, eivätkä he itse koe sitä lainkaan omakseen. Muun muassa inuiitti-termi tai kotivaltion nimen käyttäminen koetaan sopivammaksi.

– On vuosi 2020. Tuotteita ei pitäisi nimetä loukkaavilla sanoilla. On todella hyvä asia, että tämä päätös tehtiin, Berthelsen toteaa.

Berthelsen kertoo, että rasistisen termin saaminen kokonaan pois käytöstä on jatkuva prosessi. Tekemistä tuntuu Berthelsenin mukaan riittävän. Muutosta kuitenkin tapahtuu ja siitä Berthelsen iloitsee.

– Tämä on askel eteenpäin, sanoo Berthelsen.