Kerttu Kotakorpi: Tämä vuosi jää historiaan koronan lisäksi hurrikaaneistaan

Tänä syksynä uutiset ovat olleet täynnä koronapandemiaa ja Yhdysvaltain presidentin vaaleja, mutta vuosi jää historiaan myös muista syistä. Hurrikaanikausi on rikkonut monia ennätyksiä tänä vuonna. Trooppisia hirmumyrskyjä on ollut Atlantilla ennätyksellinen määrä (siirryt toiseen palveluun), ne ovat voimistuneet hyvin nopeasti ja voimakkaita myrskyjä on esiintynyt myöhempään kuin aiemmin.

Yhdysvalloissa media rakastaa ennätyksiä erityisen paljon, sen huomaa jos seuraa esimerkiksi paikallisia urheilutilastoja, mutta sama ilmiö näkyy myös sääuutisoinnissa. Media osaa joka päivä kaivaa tapahtumista jotain ainutlaatuista, mitä juuri jossain tietyssä paikassa ei ole ikinä ennen tapahtunut.

Monella mittarilla myrskyjä oli peräti tuplamäärä keskimääräiseen vuoteen verrattuna.

Hurrikaanit nimetään aakkosjärjestyksessä ja kun latinalaiset aakkoset on käytetty, siirrytään kreikkalaisiin aakkosiin. Näin on jouduttu tekemään tänä vuonna vasta toista kertaa historiassa (siirryt toiseen palveluun).

Iota oli tämän vuoden kolmaskymmenes nimen saanut myrsky, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Marraskuun puolivälin jälkeen Keski-Amerikkaan rantautunut Iota oli ensimmäinen kreikkalaisin aakkosin nimetty viidennen kategorian eli voimakkaimman luokan myrsky. Ikinä ennen ei ole näin myöhään syksyllä hurrikaani voimistunut viidennelle tasolle. Se oli samalla myös koko kauden voimakkain myrsky Atlantilla.

Myrskyistä kaksitoista rantautui Yhdysvaltoihin, mikä sekin on uusi ennätys. Viisi myrskyä voimistui kategoriaan neljä eli toiseksi korkeimpaan luokkaan, mikä niin ikään on uusi ennätys.

Samaan aikaan kun hurrikaanikausi Atlantilla on ollut monella tapaa ennennäkemätön, taifuunikausi Tyynenmeren länsiosassa on jäänyt verrattain vaisuksi.

Taifuunikausi alkoi poikkeuksellisen myöhään ja on ollut yksi historian rauhallisimmista (siirryt toiseen palveluun). Vain kaksi kertaa aiemmin taifuunikausi on ollut vähemmän aktiivinen kuin hurrikaanikausi.

Vaikka taifuuneja eli trooppisia hirmumyrskyjä on ollut Tyynenmeren länsiosassa selvästi tavallista vähemmän, on sääkatastrofeja silti alueella riittänyt.

Syksyn myrskyissä ja sateissa yksi pahiten moukaroitu paikka on Vietnam (siirryt toiseen palveluun). Monsuunikausi oli alueella yksi historian sateisimmista. Heti perään alkanut taifuunikausi on tuonut maahan yksi toisen jälkeen voimakkaita hirmumyrskyjä runsaine sateineen ja hirmumyrskyn voimalla puhaltavine tuulineen. Yhteensä myrskyjä on Vietnamiin rantautunut peräjälkeen peräti kahdeksan.

Hirmumyrskyjen sademäärät kasvavat, ne voimistuvat nopeammin ja liikkuvat hitaammin lämpenevän ilman ja meriveden seurauksena.

Ilmaston muuttuminen ja erityisesti lämpenevä merivesi antaa hirmumyrskyille ja muille trooppisille sääilmiöille lisää polttoainetta. Merivesi Tyynen valtameren länsiosassa samoin kuin Karibialla ja ympäröivillä merialueilla on paikoin jopa 30 asteista, yhdestä kolmeen astetta keskimääräistä lämpimämpää. Siinä riittää energiaa voimakkaiden sääilmiöiden polttoaineeksi.

Hirmumyrskyjen sademäärät kasvavat, ne voimistuvat nopeammin ja liikkuvat hitaammin lämpenevän ilman ja meriveden seurauksena. Esimerkiksi Iotaa edeltänyt Eta-hurrikaani käytännössä pysähtyi Nicaraguan ylle marraskuussa.

Yhteensä kolmetoista hurrikaania tänä vuonna voimistui räjähdysmäisen nopeasti. Hirmumyrskyt myös säilyttävät voimansa yhä pidempään (siirryt toiseen palveluun) rantautuessaan, mikä tarkoittaa että aivan uudet alueet sisämaassa joutuvat hirmumyrskyn voiman runnomaksi.

Tämän vuoden ennätyksellisen vilkasta hurrikaanikautta on edesauttanut trooppisten merialueiden ilmanpaineeseen, tuuliin ja meriveden lämpötilaan vaikuttavan sääjärjestelmän vaihe la Niña. Se on myös osallisena taifuunikauden rauhallisuuteen, ja toisaalta runsaisiin sateisiin ja voimakkaisiin myrskyihin Vietnamissa. Myös muita ilmakehän aaltoliikkeitä on ollut edesauttamassa poikkeuksellista hirmumyrskysyksyä.

Selkein yhteinen nimittäjä voimistuvissa poikkeuksellisissa sääilmiöissä on lämpenevä ilma ja merivesi. Lisäksi lämpenevän meriveden pinta nousee, mikä pahentaa entisestään myrskytulvia trooppisilla merialueilla myrskyjen yhteydessä.

Sekä Kaakkois-Aasiassa että Keski-Amerikassa (siirryt toiseen palveluun) varsinaisten sääkatastrofien, kuten hirmumyrskytuulien, tulvien, rankkasateiden, maanvyöryjen ja tuhoutuneen infrastruktuurin lisäksi myrskyt ovat aiheuttaneet satoja kuolonuhreja. Vaikutukset ulottuvat miljooniin ihmisiin ja laajoihin alueisiin rannikoilla.

Korona-aika ei ainakaan helpota myrskyihin varautumista. Koronarajoituksilla evakuointi ja muu pelastustyö on entistäkin haasteellisempaa. Monesti mietin myös kuinka paljon enemmän nämä asiat olisivat esillä ilman uutiset täyttävää koronapandemiaa.

Hurrikaanikausi päättyy virallisesti aina 30.11. Vuosi 2020 jäänee historian kirjoihin ennätyksellisenä hurrikaanivuotena. Toivottavasti ennätystä ei rikota pitkään aikaan.

Kerttu Kotakorpi

Kirjoittaja on sääfriikki ja on erityisen kiinnostunut voimakkaista ja suurta tuhoa aiheuttavista sääilmiöistä.

