Yli sata lappilaista taksiautoilijaa jää ilman Kela-ajoja, kun palveluntuottajaksi valittiin helsinkiläinen yritys

Ivalolainen taksiyrittäjä Jukka Aittokoski jäi kilpailutuksen voittaneen Menevä Oy:n kelataksiringin ulkopuolelle, vaikka kalustoa ja haluja ajoihin olisi. Tilanne on sama noin sadalla muullakin lappilaisella autoilijalla.

Lapin taksiyrittäjät pelkäävät toimeentulonsa tyrehtyvän, kun Kela-kyydit siirtyvät joulukuussa helsinkiläiselle yritykselle ja yhä harvemmille autoilijoille.

Viimeisessä taksilain muutoksessa taksien asemapaikkavelvoite poistettiin, mikä sai aikaan erilaisen kilpailutilanteen taksiyrittäjien kesken. Taksiliikennettä on nyt mahdollisuus harjoittaa koko maassa, jos vain on taksilupa ja kalusto kunnossa.

Kela-kyydeissä tämä on näkynyt siten, että yhä useammin kilpailutukset voittaa suuri, koko maan kattava taksiyritys ja pienemmät alueelliset toimijat jäävät rannalle. Näin on käynyt myös Lapissa.

Monella Kela-ringistä ulos jääneellä autoilijalla on nyt valinnan paikka, kun merkittävä osa tulosta jää pois Kela-kyytien mukana.

– Saattaa olla, että pitää alkaa kalastelemaan enemmän, että saa lapsille ja vaimolle ruokaa, summaa tilannetta ivalolainen autoilija Jukka Aittokoski.

Lapissa taksikyydit ovat vähentyneet hurjasti koronan takia. Nyt yli sata autoilijaa menettää vielä Kelakyyditkin. Antti Mikkola / Yle

Menevä pienensi rinkiä sadalla autolla

Kela valitsi Lapin alueen Kela-kyytien palveluntuottajaksi helsinkiläisen Menevä Oy:n uuden kilpailutuksen jälkeen, kun markkinaoikeus kumosi aiemman hankintapäätöksen. Sopimukset tulevat voimaan joulukuun 15. päivä.

Menevä otti ainoastaan noin 200 autoa mukaan Kela-kyyteihin Lapissa, kun aiemmin ringissä oli yli 300 autoa. Menevän autoista Lapissa osa on yrityksen omia autoja etelästä. Rovaniemellä Menevän autoja on jo näkynyt. Ivalossa pelätään samaa.

Aittokoski on Ivalon Taksit Oy:n toimitusjohtaja ja ihmettelee tilannetta. Hänelläkin olisi ollut haluja ja kalustoa Kela-kyytien hoitamiseen. Hän pelkää nyt Menevän omien autojen levittäytymistä pohjoiseen.

– Kyllä se haiskahtaa vähän siltä. Kun me olisimme kaikki, tai ainakin suurin osa lähdetty mukaan, mutta eivät huolineet, Aittokoski sanoo.

Autoilija Jouni-Ilmari Jomppanen lupaa saamenkielisten palvelujen sujuvan Kelakyydeissä entiseen malliin. Vesa Toppari / Yle

Lapin taksiautoilijoiden toiminnanjohtajan Veijo Petreliuksen mukaan Rovaniemellä oli ennen useita kymmeniä Kela-takseja. Nyt näistä yli puolet on jäänyt Menevän toiminnan ulkopuolelle.

Saamenkielisten palvelujen säilyminen on ollut myös huolenaiheena uudistuksessa. Menevän kelkkaan lähtenyt taksiautoilija Jouni-Ilmari Jomppanen lupaa, ettei huolta ole.

– Saamenkielisten asiakkaiden palvelu jatkuu ainakin omalta osaltani kuin ennekin ja luulen, ettei ongelmia tule, Jomppanen sanoo.

Menevä: autoja riittää ja lisääkin saadaan

Menevä on ilmoittanut, että se tuo Lappiin joitakin omia autojaan ja kuljettajat niihin aiotaan hankkia paikan päältä. Aluemestari Toni Kähkösen mukaan autoja hankitaan lisää, jos niitä on liian vähän.

– Meillä on sopimusautoilijoita, joilla on useampia autoja ja meillä on omia autoja. Se ei ole ongelma, Kähkönen sanoo.

Menevän aluemestari Toni Kähkönen lupaa lisää liksaa Kelaringissä oleville. Antti Mikkola / Yle

Inarissa Menevän Kela-kyytejä hoitaa kymmenen autoa, jotka kaikki toimivat Ivalon Taksipalvelu Oy:n lipun alla. Kylän toiselle taksiasemalle ei tullut ainoatakaan Kela-autoa, kuten ei myöskään Inarin kirkonkylälle.

Tämän lisäksi ainoastaan yksi autoilija Lemmenjoelta ja yksi Sevetin perältä läpäisivät Menevän seulan.

Jukka Aittokoski ihmettelee, että Kela-autot on keskitetty niin pienelle alueelle.

– Näin taksimiehen logiikalla ajateltiin asiaa ja oltiin sitä mieltä, että autoja olisi pitänyt hankkia tasaisesti ympäri lääniä. Jos nyt joku sylkäisee koronan tänne yhdelle asemalle, joka niitä kyytejä ajaa, niin se on siinä ne ajot.

Ivalon Taksiasema. Ivalon Taksit Oy jäi ulos Kelakyydeistä. Naapurin Ivalon Taksipalvelu nappasi Menevältä kymmenen Kelataksin sopimuksen. Vesa Toppari / Yle

Taksat paljon alle nykyisen tason

Menevä voitti Kela-kyytien kilpailutuksen muita halvemmalla tarjoushinnalla. Kun nykyään Kela-kyydeistä maksetaan 1,54 euroa juoksukilometriltä, tarjoaa Menevä kyytejä yhteistyökumppaneilleen 20 senttiä kilometriä kohti halvemmalla.

Kun tämän lisäksi menevä perii välittämistään kyydeistä 15 prosentin provision, 50 prosenttia enemmän kuin nykyinen toimija, ei lopputulema juurikaan houkuttele yrittäjiä mukaan.

Ivalon Taksipalvelu Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kallioinen myöntää, ettei sopimus Menevän kanssa ole mikään kultakaivos.

– Eihän tuo hinta kaksinen ole. Sitä on pyrittävä vain pysymään kannattavuusrajan yläpuolella.

Kallioisen mukaan tyypillinen Kela-kyyti Ylä-Lapissa on asiakkaan siirto Ivalon terveyskeskuksesta Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle. Pärjäämisen edellytyksenä on, että kyydit keskussairaalaan ajetaan mennen tullen asiakkaat kyydissä.

– Jos paluukyydin joutuu ajamaan tyhjänä ilman asiakkaita, ja on vielä palkannut rengin sitä varten, niin ei siinä jää autolle mitään, kertoo Kallioinen.

Ivalon Taksipalvelun toimitusjohtajan Jaakko Kallioisen mielestä Kelakyydit eivät ole enää mikään hyvä bisnes autoilijalle. Vesa Toppari / Yle

Menevä lupaa työtä ja toimeentuloa

Kelakyytien kilpailutuksen voittaja Menevä Oy lupaa yhteistyökumppaneilleen juuri niitä paluukyytejä, joita maakunnan sopimusyrittäjät toivovat.

Menevä lupaa tehostaa toimintaa entisestään ja taata yhteistyökumppaneilleen paremmat tulot.

– Tarkoitus on hoitaa ajot tehokkaammin ja pienemmällä automäärällä niin, että ne, jotka siinä mukana ovat, niille riittää töitä. Kun työmäärä kasvaa, niin sieltä se tulee takaisin se pienempi kilometrihinta, kertoo Menevän Lapin aluemestari Toni Kähkönen.

Lapin taksiautoilijoiden toiminnanjohtaja Veijo Petrelius uskoo, että moni taksiautoilija Lapissa seuraa nyt tilannetta tarkkaan.

– Varmaan autoilijat toivovat, että tämä Kela-suorakorvausjärjestelmä kilpailutetaan ensi vuonna uudestaan. Todennäköistä on, että joitakin autoilijoita poistuu hiljaisuudessa toiminnasta, arvelee Petrelius.

Lapin Taksiyrittjien toiminnanjohtaja Veijo Petrelius pitää Kelakyytien menettämistä kovana iskuna haja-asutusalueiden autoilijoille. Antti Mikkola / Yle

Kela-kyydeissä liikkuu isot rahat. Kelalta kerrotaan, että Lapin Kela-kyytien hankinnan arvo on kokonaisuudessaan mahdolliset optiovuodet mukaan lukien noin 35 miljoonaa euroa.

Kelalta kerrotaan, että Kela-kyytisopimuksessa määritellään muun muassa kuinka monta autoa vähintään pitää olla alueella toiminnassa mukana. Sopimus määrittelee myös autojen laadulliset vaatimukset, muun muassa iän ja varustuksen.

Tärkeä edellytys on myös aluekohtaiset aikarajat, joiden puitteissa ajot on suoritettava. Kela myös valvoo toimintaa. Palveluntuottajan liiketoimintamalliin Kela ei puutu.

Asiakas saa Kela-kyydin edelleenkin numerosta 0800 302240. Palveluntuottajan vaihtumisen ei pitäisi näkyä asiakkaalle mitenkään.

