Black Friday lyö jälleen ennätyksiä verkossa – "harmaat pantterit" ovat laajentaneet asiakaspohjaa

Black Friday on villinnyt asiakkaita jälleen etenkin verkkokaupassa. Houkuttimena on tosin pitänyt olla muutakin kuin aleprosentit. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Verkkokaupassa Black Friday eli musta perjantai lyö tälläkin kertaa ennätyksiä, mutta vähän eri keinoin kuin aiemmin.

– Kokonaisuutena lyödään viime vuoden luvut. On paljon verkkokauppoja, joille tämän vuoden Black Friday -myynti on ollut hirmuista, mutta myös niitä, joille myynti on ollut selvä pettymys, sanoo verkkokauppa-asiantuntija ja Experience Commerce Leevi Parsama Business Finlandista.

Hän on seurannut päivää parinkymmenen merkittävän verkkokauppiaan kanssa yhteisessä viestiryhmässä.

Verkkokauppa-asiantuntija Leevi Parsaman mukaan ihmiset ovat kyllästyneet juoksemaan prosenttien perässä. Leevi Parsama

Kasvua on vauhdittamassa koronavitsaus, joka on pakottanut vastahakoisimmatkin perehtymään verkko-ostamisen perusteisiin.

– Verkko-ostoksille on tullut paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole sieltä ennen ostaneet. Kauppiaat ovat kertoneet, että etenkin ikäihmiset ovat tulleet verkkokauppoihin ja samalla nämä "harmaat pantterit" ovat laajentaneet asiakaspohjaa.

Kampanjan erotuttava muulla kuin prosenteilla

Parhaiten ovat Parsaman mukaan vetäneet sellaiset verkkokaupat, joilla on ollut tarjota asiakkailleen täkyjä. Enää se täky ei ole kuitenkaan aleprosentti.

– Sellaiset verkkokaupat, jotka on kehittäneet oman konseptin tai oman jutun asiakkailleen ovat myyneet hurjasti. Asiakkaille on pitänyt ollut tarjolla esimerkiksi mysteeriboxeja, yllätyslahjoja, erikoismallistoa tai vaikka oma suora lähetys varastolta.

– Ne verkkokaupat, jotka ovat lähteneet liikkeelle vain aleprosenteilla ihmettelevät, että miksi kauppa ei käy niin hyvin kuin viime vuonna.

Kotimainen verkkokauppa kasvaa ulkomailla

Eniten myydään edelleen elektroniikkaa ja muotia, mutta myös jotkin vaikkapa tiettyihin harrastuksiin kytkeytyneet kotimaiset verkkokaupat ovat vetäneet hyvin. Eivätkä vain suomalaisasiakkaita.

– Moni suomalainen verkkokauppa on myynyt nyt merkittävästi enemmän ulkomaille kuin ennen. Kärkiverkkokaupat kuten Finnish Design Shop, Marimekko ja Reima katsovat tosin jo muutenkin Black Friday -kampanjat globaalisti.

Parsama näkee myös yhden ilmiön vahvistuvan edelleen.

– Ostetaan yhä enemmän tarpeeseen ja esimerkiksi joululahjaksi.

