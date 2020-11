Suomen suurin salibandyseura pähkäilee missä 2 000 lasta ja nuorta harrastaa, kun sisätilat suljetaan – "Täyttyvätkö nyt puistot?", kysyy valmennuksen johtaja

EräViikingeillä on 2 000 salibandyharrastajaa pääkaupunkiseudulla, joista nuorimmat nelivuotiaita.

EräViikingeillä on 2 000 salibandyharrastajaa pääkaupunkiseudulla, joista nuorimmat nelivuotiaita. EräViikingit

Seuran tärkein tavoite on pitää lapset ja nuoret mukana harrastustoiminnassa.

Joonas Naava kertoo seuranneensa tarkalla korvalla pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmän tiedotustilaisuutta perjantaina.

Hän on valmennuksen johtaja Suomen suurimmassa salibandyseurassa EräViikingeissä. Seuralla on parituhatta jäsentä pääkaupunkiseudulla, enimmäkseen Helsingissä.

Nuorimmat perhesählyyn osallistuvat ovat vasta kaksivuotiaita, mutta 4–15-vuotiaille seura järjestää salibandykouluryhmiä eri puolilla Helsinkiä.

Seura on joutunut tasapainoilemaan koronatilanteen kanssa keväästä asti, mutta tänään koronakoordinaatiotyöryhmä linjasi entisestään kireämpiä uusia rajoituksia ja suosituksia myös liikuntaan ja urheiluun.

Julkiset sisäliikuntatilat suljetaan 30. marraskuuta alkaen kolmeksi viikoksi. Ryhmä suosittelee myös yksityisiä liikuntatiloja suljettaviksi. Käytännössä kaupunkien julkiset liikuntatilat, kuten palloilu- ja uimahallit, ovat kiinni.

Lasten ja nuorten urheiluharrastukset pysähtyvät sisätiloissa, mutta ulkona lasten ja nuorten urheilu jatkuu.

Joonas Naava vastaa myös EräViikinkien junioriurheilutoiminnan johtamisesta, joten hänelle tuoreet päätökset aiheuttavat lisäpäänvaivaa.

– Nyt tarvitaan vielä tarkennuksia siihen, mitä saa tehdä ja millaisella porukalla saa kokoontua. Ja saadaanko esimerkiksi siirrettyä toimintoja ulos, Naava sanoo.

Satoja lapsia jäänyt pois seuran toiminnasta

Valmennuksen johtaja Joonas Naavan mukaan seuran tärkein tavoite on pitää kaikki mukana harrastamassa.

– Oma joukkue on tärkeä lapsille ja nuorille. Toivon, että pystyisimme jollain tavalla tekemään kimpassa, mutta eihän salibandyä pysty joulukuussa ulkona pelaamaan.

Viime keväänä EräViikingit joutui keskeyttämään lasten salibandykoulut ja myös muun salibandytoiminnan. Korvaavat salibandykouluryhmät siirrettiin kesälle, ja lapset pääsivät ohjattuun toimintaan poikkeuksellisesti läpi koko kesän.

– Sinällään onnistuttiin ihan hyvin, mutta onhan se [koronatilanne] jäsenmäärään vaikuttanut negatiivisesti, Naava kertoo.

Lapsia on jäänyt pois erityisesti salibandykouluista. Naavan arvion mukaan lisenssejä on siellä jopa 300 aiempaa vuotta vähemmän.

– Epävarmuus näkyy juuri näissä matalan kynnyksen harrastetoiminnoissa. Ihmiset eivät ehkä tuo lapsiaan harrastukseen, odottavat ehkä vuoden tai vievät ulkoharrastukseen. Olemme jutelleet myös muiden salibandyseurojen kanssa, ja jäsen- sekä harrastajamäärät ovat tippuneet ihan selkeästi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä linjasi, että julkiset sisäliikuntapaikat sulkevat ovensa kolmeksi viikoksi. Ryhmä suosittelee samaa myös yksityisille toimijoille. EräViikingit

Naavan mukaan EräViikingit on toistaiseksi onnistunut pitämään kaikki työntekijät töissä tilanteesta huolimatta. Se tosin on seuratyössä vaatinut joustamista kaikilta.

– Toistaiseksi olemme luovineet tosi hyvin. Olemme pystyneet pitämään kaikki toiminnot, mutta se on näkynyt siinä, että meillä on pienempiä ryhmiä ja joiltain alueilta ollaan jouduttu toimintaa lakkauttamaan, kun ei ole ollut riittävästi harrastajia.

"Menemmekö ulkojäille vai yritämmekö löytää jalkapallokentän?"

Nyt niin EräViikingit kuin tuhannet ja tuhannet muutkin sisälajeja harrastavat lapset ja nuoret ovat taas uuden haasteen edessä.

–Tulemme ohjeistamaan valmentajiamme miettimään korvaavaa muotoa salibandylle, jotta kunto säilyy ja ryhmä pysyy kasassa.

Naava ennakoi seuraavaksi pullonkaulaksi ulkokenttien riittävyyttä kaikille pääkaupunkiseudun harrastajille.

– Tässä on mietitty, että mitä pystymme tekemään, menemmekö ulkojäille vai yritämmekö löytää jalkapallokentän? Täyttyykö tässä nyt sitten puistot vai miten tää homma menee?

Ainakin vanhemmille juniorijoukkuepelaajille on luvassa lisää fysiikkaharjoittelua.

– Jos jotain positiivista hakee, niin ollaan suht lähellä joulua eli sarjoja on ehditty jonkin verran jo pelata ja ihmiset ovat olleet mukana toiminnassa tähän asti. Toivotaan tietysti, että kevätkaudelle se ei aiheuta sitä, että ihmiset jäisivät pois, vaan uskaltaisivat tulla mukaan.

Naava sanoo, että hänen mielestään varsinaisia koronatapauksia harrastuksissa on ollut ollut vähän, mutta joukkueurheilussa altistuneiden määrä on yhdestäkin tapauksesta heti suuri, kun harrastajia on paljon.

– Onhan tämä sellaista, että jos ihminen pelaa salibandya pelaamisen ilosta, niin eihän se ole sama asia, jos teet ihan muuta.

Mitä mieltä olet lasten ja nuorten harrastustilanteesta? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 28.10. klo 22 asti.

Lue seuraavaksi:

Näin pääkaupunkiseudun uudet koronarajoitukset vaikuttavat urheiluun – harrastustoiminta jäihin, lasten ulkoliikunta jatkuu, huippu-urheilijoille helpottava uutinen

Menikö päivän koronainfo ohi? Lue täältä, mitä uusia rajoituksia ja suosituksia pääkaupunkiseudulle tuli voimaan