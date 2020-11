Vasemmistoliiton Merja Kyllönen Suomen verojärjestelmästä: "Tällä hetkellä se on sellainen sekamelska"

– No ei meillä tällä hetkellä kovin oikeudenmukainen verojärjestelmä ole, toteaa kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) Marja Sannikan haastattelussa.

Kyllönen pitää yhtenä ongelmana pääomaverotuksen ja ansiotuloverotuksen erilaista verokohtelua.

– Me ajamme sitä ajatusta, että ansiotulo ja pääomatulo yhdistettäisiin verotuksellisesti niin, että ne olisivat saman progression piirissä.

Yllättäen Kyllönen ei myöskään tyrmää täysin tasaveroa – sillä edellytyksellä, että käytössä olisi perustulo.

Kyllönen ottaa kantaa myös eläkeläisten tilanteeseen. Tällä hetkellä eläkeläiset maksavat joskus samasta summasta korkeampaa veroa kuin palkansaajat. Kyllösen mielestä tilanne ei ole reilu.

– Eläkkeensaajahan on maksanut veroja eläkekertymästään jo siinä vaiheessa, kun on ollut töissä. Kyllä meillä eläkkeiden verotus pitäisi saada samalle tasolle kuin työtulon verotus.

Yksi verotuksen epäkohta on listaamattomien yritysten osinkoverotus, mutta toistaiseksi hallitus ei ole tekemässä asialle mitään. Kyllösen mukaan etenkään RKP ja keskusta eivät halua koskea yritysverotukseen millään tavalla.

– Hallitusohjelma on aina kompromissi. Me saimme sinne kuitenkin pieni- ja keskituloisten toimeentuloa parantavia seikkoja, ja sen vuoksi me on lähdetty mukaan.

Kaiken kaikkiaan Kyllönen pitää Suomen verojärjestelmää myös turhan monimutkaisena.

– Tällä hetkellä se on sellainen sekamelska, ettei siihen ilman hyvää verojuristia pääse pureutumaan.

