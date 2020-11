Mustan musiikkituottajan pahoinpitelemisestä epäillyt ranskalaispoliisit pidätetty – presidentti Macron vaatii kovia rangaistuksia

Ranskan poliisi on ollut viime aikoina kiivaan keskustelun kohteena. Kuva on otettu poliisia suojelevan lakihankkeen vuoksi järjestetyn mielenosoituksen aikana Pariisissa 21.11.

Ranskan poliisi on ollut viime aikoina kiivaan keskustelun kohteena. Kuva on otettu poliisia suojelevan lakihankkeen vuoksi järjestetyn mielenosoituksen aikana Pariisissa 21.11. AOP

Ranskassa mustaihoisen musiikkituottajan pahoinpitelystä epäillyt neljä poliisia on pidätetty kuulusteluja varten, tutkintalähde kertoo uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan poliisit on myös pidätetty virastaan ja asiasta on aloitettu tutkinta.

Poliiseista kolmen epäillään syyllistyneen rasistiseen väkivaltaan. Neljättä epäillään väkivallasta ilman rasistista motiivia.

Tuottaja oli viime viikonloppuna menossa studiolleen, kun poliisit lähtivät hänen peräänsä ilmeisesti sen takia, ettei hänellä ollut kasvomaskia. Poliisit seurasivat tuottajaa studioon ja alkoivat hakata tätä.

Paikalle saapui jonkin ajan kuluttua muita ihmisiä. Tässä vaiheessa poliisit poistuivat, mutta heittivät hetkeä myöhemmin studion sisälle kyynelkaasupanoksen pakottaen siellä olleet ihmiset tulemaan ulos. Myös heitä hakattiin.

Tapahtumat tallentuivat valvontakameralle, ja video on järkyttänyt ranskalaisia. Verkkouutispalvelu Loopsider on julkaissut videon Twitterissä.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) 26. marraskuuta 2020

Yksi kauhistuneista on presidentti Emmanuel Macron. Hän sanoi tänään olevansa erittäin järkyttynyt valvontakamerakuvista.

Macron sanoi keskustelevansa tapauksesta sisäministeri Gérald Darmaninin kanssa ja vaativansa tekoon syyllistyneille poliiseille kovia rangaistuksia, hallituslähteet kertoivat.

Poliisiväkivalta on puhuttanut Ranskassa viime aikoina muutenkin, sillä maanantaina poliisit hajottivat kovaotteisesti siirtolaisten leirin Pariisin keskustassa.

Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi tällä viikolla hallituksen lakiesityksen, jolla uhataan työtehtävissä olevia poliiseja kuvaavia ja kuvia levittäviä henkilöitä kovilla rangaistuksilla. Lakiesitys on arvostelijoiden mukaan laadittu hyvin epämääräisesti.

Lakia perusteltiin poliisien saamilla tappouhkauksilla. Kansalaisjärjestöjen mukaan laki heikentää kansalaisten mahdollisuuksia puolustautua poliisiväkivaltaa vastaan.

Lue myös:

Poliisit hakkasivat mustan musiikkituottajan studiossa Pariisissa – pahoinpitely taltioitui valvontakameralle

Poliisi hajotti siirtolaisten leirin kovin ottein Pariisin keskustassa – sisäministeri vaatii selvitystä poliisin toimista

Poliisin otteet kovenevat, Ranska rajoittaa poliisien kuvaamista – Samalla maa joutuu ampumaan alas englanninkielisen median vääriä väitteitä

Lähteet: AFP