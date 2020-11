CIA-urakoitsijan kuolema kertoo salaisesta sodasta Somaliassa – Yhdysvaltain vetäytymisaikeiden pelätään hyödyttävän ääriliike al-Shabaabia

Yhdysvaltain media kertoo, että keskustiedustelupalvelu CIA:lle työskennellyt erikoisjoukkojen veteraani on kuollut taistelutehtävissä Somalian pääkaupungissa Mogadishussa.

Tapaus on harvinainen välähdys siitä salaisesta sodasta, jota Yhdysvallat käy Somaliassa ääri-islamilaista al-Shabaab-järjestöä vastaan. Se tulee hetkellä, jolloin Yhdysvallat harkitsee joukkojensa vetämistä Somaliasta.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Somaliassa kuollut yhdysvaltalaismies toimi CIA:n puolisotilaallisissa joukoissa, jotka tunnetaan nimellä Special Activities Center. Tämä haara hoitaa CIA:n vaarallisimpia tehtäviä.

Tutkivaan journalismiin erikoistunut The Intercept -julkaisu (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että kyseessä oli 54-vuotias erikoisjoukkojen veteraani, joka työskenteli CIA:lle yksityisenä urakoitsijana. Kahden lähteen mukaan hän kuoli kotitekoisen räjähteen aiheuttamiin vammoihin.

CIA ei huutele operaatioistaan

Uutinen merkitsee, että CIA:n päämajan aulaan Langleyssa Virginiassa ilmestyy 136. tähti. Tähdet merkitsevät palveluksessa kuolleita työntekijöitä. Kaikkien nimiä ei kerrota muistolaatan luona olevassa muistokirjassa.

CIA ei ole kommentoinut uutista. Se ei tiedota operaatioistaan Somaliassa.

Yhdysvaltain median mukaan mies oli aiemmin työskennellyt Navy Seals -erikoisjoukkojen ryhmä 6:ssa, siis yksikössä, joka muistetaan muun muassa al-Qaida-terroristiverkoston perustajan Osama bin Ladenin tappamisesta Pakistanissa vuonna 2011.

Hän on tiettävästi ensimmäinen yhdysvaltalainen, joka kuoli väkivaltaisesti Mogadishussa sitten Yhdysvaltain epäonnisen yrityksen ottaa kiinni sotapäällikkö Mohamed Farah Aideed vuonna 1993.

Tuolloin pieleen mennyt erikoisjoukkojen operaatio johti katutaisteluihin, joissa kuoli satoja somalialaisia, 18 yhdysvaltalaista sotilasta ja kaksi YK-sotilasta. Yhdysvallat vetäytyi Somalian operaatiosta.

Erityisen vaarallinen sotatoimialue

The New York Times kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että CIA:n sisällä Somaliaa pidetään erityisen vaarallisena sotavyöyhykkeenä ja korkea-arvoiset tiedusteluvirkailijat ovat väitelleet, ovatko operaatiot maassa riskin arvoisia.

Jotkut CIA:ssa katsovat, että al-Shabaab on pahimmillaankin vain alueellinen uhka. Toiset asiantuntijat taas katsovat, että al-Shabaabista voi muodostua Isisin ja al-Qaidan kaltainen globaali uhka, jos järjestön annetaan kehittyä rauhassa.

Al-Shabaab on lisännyt iskuja Yhdysvaltain kouluttamia somalialaisia terrorisminvastaisia yksikköjä vastaan. Tällä viikolla tehdyssä iskussa kuoli tiettävästi kuusi somalialaista.

Trump haluaisi vetää joukot pois

Presidentti Donald Trump kaavailee ennen kautensa loppua Yhdysvaltain joukkojen vetämistä Irakin ja Afganistanin lisäksi myös Somaliasta.

Yhdysvalloilla on noin 700 sotilasta kouluttamassa Somalian keskushallituksen asevoimia ja tekemässä iskuja al-Shabaabia ja muita ääri-islamilaisia järjestöjä vastaan.

Mediatietojen mukaan asiaa on valmisteltu Yhdysvaltain puolustusministeriössä Pentagonissa.

Al-Shabaabilla arvioidaan olevan 5 000–9 000 taistelijaa. Järjestö haluaa kaataa Somalian hallituksen, jota tukee noin 20 000 Afrikan unionin maiden lähettämää sotilasta.

Yhdysvaltain lähdön pelätään hyödyttävän al-Shabaabia ja maassa toimia Isis-taistelijoita. Al-Shabaab on viestinnässään korostanut, että vieraat joukot lähtevät, kun taas al-Shabaab pysyy.

Ilmaiskut lisääntyivät – ja siviiliuhrit

Presidenttikautensa alussa Trump antoi puolustusministeriölle vapaat kädet laajentaa operaatioitaan al-Shabaabia ja muita äärijärjestöjä vastaan Somaliassa. Trumpin kaudella Yhdysvallat onkin kiihdyttänyt ilmaiskujaan maassa.

Vuodesta 2007 alkaen Barack Obaman presidenttikauden loppuun Yhdysvaltain tiedetään tehneen Somaliassa 42 ilmaiskua.

Trumpin kaudella Yhdysvaltain asevoimat teki 38 iskua vuonna 2017, 48 vuonna 2018, 63 viime vuonna ja 49 iskua tämän vuoden aikana.

Ilmaiskujen lisääntyminen lisää siviiliuhrien määrää.

Ilmasodan uhreja luetteloiva Airwars-järjestö on laskenut (siirryt toiseen palveluun), että Yhdysvaltain ilmaiskut ovat vuodesta 2007 alkaen vaatineet 69–142 siviiliuhria Somaliassa. Yhdysvaltain asevoimat on tuona aikana myöntänyt vain viiden siviilin kuolemat.

Vaikka Yhdysvallat vetäisikin joukkonsa Somaliasta, sen ilmaiskut Somaliaan todennäköisesti jatkuvat Keniassa ja Djiboutissa olevista tukikohdista.

Lisääntyneet pommitukset eivät ole onnistuneet nujertamaan al-Shabaabia, vaikka järjestö joutuu välttämään joukkojenkeskityksiä ilmauhkan takia.

Vaalikausi nostattaa jännitteitä

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain joukkojen vetäminen tapahtuisi pahimmalla mahdollisella hetkellä.

– Se on katastrofaalista Somalian turvallisuussektorille. Se aiheuttaa ensin paniikkireaktion, tiedättehän: Miksi nyt? somalialainen kansallisen turvallisuuden asiantuntija Samira Gaid sanoi uutistoimisto AP:lle.

Somaliassa on edessään jännitteinen vaalikausi, kun maassa äänestetään joulukuussa parlamenttivaaleissa ja helmikuussa presidentinvaaleissa.

– Jos presidentti Trumpin suunnitelmat etenevät, vetäytyminen tapahtuu pahimmalla mahdollisella hetkellä ja pahentaa valtavaa turvattomuutta ja epävarmuutta Somalian vaalien ympärillä, Brookings-instituutin asiantuntija Vanda Felbab-Brown kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).

Myös Afrikan unionin AMISOM-operaation joukkoja on määrä alkaa vetää maasta ensi vuoden helmikuussa. Joukkoja ovat lähettäneet Kenia, Etiopia, Burundi, Djibouti ja Uganda.

Naapurimaa Etiopia on keskellä sisäistä konfliktia Tigrayn alueella, mikä voi osaltaan kasvattaa painetta vetää Etiopian joukkoja Somaliasta jo aiemmin.

Somalian joukot eivät selviä yksin

Somalian omia asevoimia ei pidetä valmiina ottamaan täyttä vastuuta maan turvallisuudesta.

Yhdyvsvaltain puolustusministeriön äskettäisen raportin mukaan Somalian joukot eivät nykyisellään yksin kykene pitämään al-Shabaabia kurissa.

Joukot nojaavat edeleen kansainväliseen rahoitustukeen ja siitä huolimatta sotilaat voivat olla kuukausia saamatta palkkaa.

Samira Gaid sanoo, että Somalian turvallisuussektori on kohentunut kolmen ja puolen vuoden aikana ja Somalian keskushallinto on pyrkinyt toimimaan läheisesti Yhdysvaltain kanssa.

Hän mainitsee Yhdysvaltain ja Somalian hallituksen sotaneuvoston, jossa Yhdysvallat auttaa sotasuunnitelmien teossa.

– Me kutsumme niitä somalijohtoisiksi operaatioiksi, mutta todellisuudessa Yhdysvallat johtaa meitä niissä kädestä pitäen, Samira Gaid sanoi AP:lle.

Somalian armeijan Danab-erikoisjoukkojen sotilaat marssivat huhtikuussa 2014. Alamy / AOP

Yhdysvaltain armeija kouluttaa myös Somalian Danab-erikoisjoukkoja, joissa on nyt noin tuhat sotilasta. Yhdysvallat antaa joukoille myös ilmatukea ja tiedustelutietoa.

Erikoisjoukot tekevät suurimman osan Somalian asevoimien operaatioista al-Shabaabia vastaaan.

Samira Gaid pelkää Yhdysvaltain mahdollisen vetäytymisen katkaisevan Danab-joukkojen kehityksen.

Danab-joukkojen komentajana vuoteen 2019 toiminut eversti Ahmed Abdullahi Sheikh sanoi uutistoimisto Reutersille, että Yhdysvaltain joukkojen vetäminen Somaliasta jättäisi jälkeensä tyhjiön.

– Somalian turvallisuusjoukoilla on hyvä moraali, koska Yhdysvaltain joukkojen takia heillä on hyökkäyksen sattuessa mahdollisuus saada ilmatukea ja haavoittuneiden evakuointia, Sheikh sanoi Reutersille.

Somalian presidenttinä vuosina 2012–2017 toiminut Hassan Sheikh Mohamud puolestaan kirjoittaa artikkelissaan Foreign Affairs -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että Yhdysvaltain ja Somalian suhteen keskiö on siirtynyt demokratian kehittämisestä ja valtionrakentamisesta lähes yksinomaan turvallisuuskysymyksiin.

– Yhdysvaltain pitäisi ajatella kahdesti ennenkuin se vetää joukkonsa Somaliasta. Se vain rohkaisisi terroristijärjestöä, Hassan Sheikh Mohamud kirjoittaa.

– Mutta sen pitäisi myös elvyttää Somalia-suhteensa turvallisuuteen liittymättömät näkökulmat, joita ilman maan demokratia jatkaa näivettymistään.

Yhdysvaltain joukkojen lähtö voisi avata maille kuten Kiinalle, Venäjälle ja Turkille mahdollisuuden tarjota apuaan ja kasvattaa vaikutusvaltaansa Afrikan sarvessa. Turkki on jo kouluttanut Somaliassa 1 500 erikoisjoukkojen sotilasta.

