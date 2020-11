Iranin ydinohjelman oletettu johtaja murhattu – Ulkoministeri syyttää Israelia

Iranilainen ydinvoimatutkija Mohsen Fakhrizadeh on murhattu. Iranin puolustusministeriö on vahvistanut asian. Fakhrizadehia on pidetty Iranin ydinaseohjelman johtajana.

Iranin mukaan sen ydinohjelma on rauhanomainen.

Murha tehtiin Damavandin alueella pääkaupunki Teheranin itäpuolella. Mediatietojen mukaan Fakhrizadehia kuljettanut auto pysäytettiin tienvarsipommilla, minkä jälkeen hänet ammuttiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa.

Vastaavista murhista Iranissa on epäilty Israelin tiedustelupalvelua Mossadia. Iranin ulkoministerin Javad Zarifin mukaan myös Fakhrizadehin murhassa on vakavia viitteitä Israelin osallisuudesta.

Zarif nimitti murhaa terroriteoksi ja vaati myös länsimaita tuomitsemaan sen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei ole kommentoinut väitteitä. Myöskään Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole kommentoinut tapahtumia.

