Kuuloliitto palkitsi Ylen Rosa Kettumäen selkeästä puheesta

Kuuloliitto on valinnut vuoden 2020 Selkeäksi puhujaksi toimittaja Rosa Kettumäen. Kuuloliitto kertoo arvostavansa Kettumäen rauhallista puhetapaa ja selkeätä artikulointia.

Kuuloliitto haluaa Selkeän puhujan valinnalla korostaa hyvän puheviestinnän tärkeyttä.

Suomessa on noin 800 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Monille huonokuuloisille puhetilaisuuksien ja tv-ohjelmien seuraaminen on erilaisista apuvälineistä huolimatta hankalaa. Selkeä puhe ja esiintyminen tukevat viestin vastaanottamista kaikenlaisissa tilanteissa.

Kuuloliitto kertoo myöntävänsä Selkeä puhuja -palkinnon Rosa Kettumäelle seuraavin perustein:

Hänellä on selkeä huulio ja hyvä artikulaatio·

Hän pitää puheessaan riittävästi taukoja ja painottaa tiettyjä sanoja, mikä selkeyttää kokonaisilmaisua.

Kettumäen puhetapa on rauhallinen

Kettumäki uskoo, että selkeän puheen kannalta kaikista tärkeintä on kirkas ajatus siitä, mitä on sanomassa.

– Haastattelijana en voi mitenkään opetella ulkoa vuorosanoja, vaan joudun esimerkiksi Ylen aamussa tuottamaan puhetta todella paljon niin sanotusti lennosta.

– Selkeän puheen kannalta on tärkeää, että on valmistautunut hyvin etukäteen. Kun tuntee aiheen, voi keskittyä kuuntelemaan, mitä haastateltava sanoo ja muokata kysymyksenasettelua sen mukaan, hän sanoo.

Kettumäki kertoo, että riippumatta siitä, kuinka paljon katsomossa tai tv:n ääressä on yleisöä, hän ajattelee puhuvansa yhdelle tai korkeintaan muutamalle ihmiselle.

– Puhetekniikkaa on hyvä harjoitella erikseen, mutta puhuessa pitää pystyä keskittymään hetkeen ja siihen kenelle puhuu.

Kettumäki kokee, että ilmaisutaidon lukion käymisestä ja teatteriharrastuksesta on ollut hänelle etua hyväksi puhujaksi kehittymisessä.

– Palkinto merkitsee minulle paljon. Uskon, että selkeässä puheessa ei ole kyse täydellisestä virheettömyydestä vaan siitä, että kokonaisuus on johdonmukainen ja selkeä, hän sanoo.

Kuuloliitto myöntää palkinnon joka toinen vuosi. Aikaisempina vuosina Selkeän puhujan palkinnon ovat saaneet uutisankkuri Matti Rönkä (2018), toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä (2016), meteorologi Pekka Pouta (2014), toimittaja Baba Lybeck (2012), näyttelijä Jukka Puotila (2010), toimittaja Hilla Blomberg (2008) ja toimittaja Tommy Fränti (2006).