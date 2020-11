Herätys: Ylessä laaja verkkohäiriö, hoitajat vastustavat valmiuslakia, ihmiset liikkuvat yhtä paljon kuin ennen koronaa

Uudellamaalla liikutaan melkein yhtä paljon kuin ennen koronaa

Uudenmaan tartuntatilanne jatkaa huononemistaan, mutta ihmiset näyttäisivät liikkuvan lähes yhtä paljon kuin ennen koronaa. Matkapuhelinoperaattori Telian kännykkädatasta kokoaman tilaston mukaan Uudellamaalla jätettiin viime viikolla toteuttamatta vain vajaa viidennes matkoista ja asioinneista verrattuna helmikuun alkuun eli aikaan ennen hiihtolomia ja koronaa.

Ylessä laaja verkkohäiriö

Henrietta Hassinen / Yle

Yleisradiossa alkoi yöllä laaja verkkohäiriö, jota korjataan edelleen. Vian takia tv-lähetyksessä, radiossa ja verkkosivujen toiminnassa voi olla häiriöitä. Vian vuoksi kahdeksan uutiset saattavat jäädä lähettämättä televisiossa.

Vian syytä selvitetään.

Valmiuslain käyttöönotto ei käy hoitajille – etsittävä muita keinoja

Hoitajien ammattijärjestöt vastustavat ajatusta siitä, että hoitohenkilökuntaa määrättäisiin töihin valmiuslain nojalla kuten keväällä tehtiin. Jari Kovalainen / Yle

Hoitajia edustavat ammattijärjestöt Tehy ja SuPer vastustavat valmiuslain mahdollista käyttöönottoa. Järjestöjen puheenjohtajien mielestä hoitajien riittävyys koronan toisessa aallossa pitää pyrkiä ratkaisemaan muilla keinoin. Ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on jo arvioinut olevansa vaikeuksissa, jos koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrä kasvaa.

Tutkijat: Luonto pitää ottaa huomioon kaikissa valmisteilla olevissa laeissa – luonnonsuojelulaki ei riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta

Kangasajuruoho on silmälläpidettävä laji. Jari Kovalainen / Yle

Valmisteilla oleva luonnonsuojelulaki ja luonnonsuojelualueet eivät yksinään riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta Suomessa. Monitieteisen tutkijaryhmän mukaan luonnon suojeleminen pitää olla mukana kaikissa nyt valmisteilla olevissa lakihankkeissa. Ekologinen kompensaatio on lainvalmistelussa mukana jo kahdessa laissa.

Laajeneva verkkokauppa Amazon imee asiakkaita, mutta Saksassa pienyritykset myös hyötyvät jätistä – tosin Amazonin ehdoilla

Saksan Amazonin pääkonttori sijaitsee Münchenissä. Manfred Segerer / AOP

Verkkokaupan jätti Amazon laajeni jo Ruotsiin, ja Suomeen tuloakin ennustetaan. Amazonia on syytetty markkinoiden rohmuamisesta, mutta esimerkiksi Saksassa monien pienyritysten myynti on kasvanut yhdysvaltalaismammutin alustalla – Amazon ottaa toki osansa. Ranskassa on viritelty vastaiskuksi pienyrittäjien yhteisiä, paikallisia verkkokauppoja.

Kerttu Kotakorpi: Tämä vuosi jää historiaan koronan lisäksi hurrikaaneistaan

Trooppinen hirmumyrsky Iota lähestyi Keski-Amerikkaa 16. päivä marraskuuta. AFP

Marraskuun lopussa päättyvä hurrikaanikausi on monella mittarilla ennätyksellinen. Ilmastonmuutos lämmittää ja nostaa merivettä sekä lisää myrskytuhoja, kirjoittaa meteorologi Kerttu Kotakorpi blogissaan.

Säässä ei tapahdu suuria muutoksia

Sää on viikonloppuna poutaista eikä siinä tapahdu suuria muutoksia. Pilvisyys on runsasta, se hillitsee lämpötilan vaihtelua. Lämpötila kohoaa lähinnä vain etelässä hetkeksi nollan yläpuolelle. Räntä- ja lumikuurot ovat mahdollisia etelärannikolla. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.