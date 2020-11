Tuottaja-muusikko Jori Sjöroos joutui televisiossa "kuulusteluun" – muusikkovaimo Chisun antama lempinimi paljastui

Tuottaja-muusikko Jori Sjöroos kertoo, millaista työnteko on muusikkovaimon kanssa

Esimerkiksi PMMP:n ja Vestan tuottajana ja lauluntekijänä tunnettu Jori Sjöroos esitellään vielä Wikipediassa turkulaisena. Mies on kuitenkin asunut jo jonkin aikaa puolisonsa Chisun kanssa Porvoossa.

– En ole enää turkulainen, mutta sydämeltäni olen kai turkulainen aina, Sjöroos sanoo hymyillen.

Sjöroosilla ja Chisulla on myös yhteinen musiikkiyhtiö. Tavoitteena on tehdä töitä yhdessä musiikin tekijoinä ja tuottajina. Esikuvana on ranskalainen Daft Punk -kaksikko, joka tekee musiikkia niin itselleen kuin muillekin.

Sjöroos kertoo, että puolison kanssa työskenteleminen on mahtavaa, mutta välillä myös kamalaa.

– Kumpikaan ei tietenkään haluaisi, että olisi erimielisyyksiä mistään. Mutta kun molemmat ovat välillä temperamenttisia ja impulsiivisia ihmisiä, niin joskus siitä voi tulla sellaista egojen cräshäystä. Mutta kyllä se on fantastista, lähtökohtaisesti, se meidän yhteinen tekeminen, Sjöroos kuvailee.

Sjöroos kaipaa lämpöön

Sjöroos joutui myös Puoli seitsemän -ohjelman "kuulusteluun" Mies näytti muun muassa käsivarressaan olevan Abba-tatuointinsa ja kertoi popyhtyeen lisäksi fanittaneensa pienenä myös Pelle Miljoonaa.

Kuulustelussa kävi ilmi, että muusikko viihtyisi lämpimässä ilmastossa ja siihen liittyy myös hänen lempinimensä.

Puoli seitsemän -ohjelman leikkimielisessä kuulustelussa selvisi, että Jori Sjöroosilla on erikoinen tapa syödä jäätelöä.

Viime viikolla Sjöroosilta ilmestyi uusi sooloalbumi Sjöroots, jonka inspiraation lähteenä on ollut muun muassa metsä. Metsästä on tullut tuottajamuusikolle Porvoossa asuessa tärkeä paikka, jossa voi mietiskellä ja meditoida.

– On olemassa semmonen sanonta, että kun menet metsään niin saat siitä enemmän kuin luulit saavasi. Se kertoo paljon.

Uuden levyn musiikki on ollut tekijälle itselleenkin yllätys sillä aloittaessa hän ei vielä tiennyt, mitä on tulossa.

– Tämä on syntynyt sillä tavalla, että mä olen vain istunut mun kamojen eteen ja ikään kuin kysynyt, että hei, mitä täältä tulee. Mulla ei ollut mitään ajatuksia, että mitä sen pitäisi olla. Rytmejä alkoi tulla ekana.

