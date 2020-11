Tanskassa teurastettiin miljoonia minkkejä – nyt ruhot halutaan kaivaa esiin ja polttaa, sillä raatoja on noussut maan pinnalle joukkohaudoista

Hautoja on kaivettu lähelle uimajärveä ja juomavesilähdettä.

Tanskan hallitus ilmoitti perjantaina harkitsevansa koronaviruspelkojen takia teurastettujen minkkien joukkohautojen avaamista.

Tanskassa lopetettiin pikaisella aikataululla miljoonia minkkejä sen jälkeen, kun maassa oli todettu koronaan sairastuneilla minkeillä virusmutaatio, joka oli tarttunut myös ihmisiin.

Eläinten hautaamisessa on ilmennyt ongelmia. Minkkien raatoja on noussut esiin joukkohaudasta armeijan harjoitusalueella Jyllannin länsiosassa.

Eläimiä on haudattu syviin joukkohautoihin, mutta paikallismedian mukaan (siirryt toiseen palveluun) paikoin hautojen päälle on kasattu vain metrin verran maata, kun ympäristöministeriön mukaan haudan olisi pitänyt olla 1,5 metrin syvyinen. Lisäksi kammottavaan ilmiöön on vaikuttanut alueen hiekkainen maaperä, joka ei ole tarpeeksi tiivistä.

Paikallisen poliisin mukaan mätänemisprosessista vapautuneet kaasut ovat nostaneet raatoja maanpinnalle.

Viranomaisten mukaan riski sille, että haudoista leviäisi koronavirusta on pieni. Paikalliset pelkäävät silti vedenlähteidensä saastumista – joukkohautoja on kaivettu alle 200 metrin päähän uimajärvestä ja juomavesilähteestä.

Maanviljelijät ajoivat traktorinsa Kööpenhaminan kaduille 21. marraskuuta 2020. Mielenosoittajien mukaan Tanskan hallinto on käyttäytynyt mielivaltaisesti minkkikriisin hoidossa. Nils Meilvang / EPA

Päätös miljoonien eläinten lopettamisesta olikin lainvastainen

Hallituksen päätös kaikkien minkkien lopettamisesta osoittautui lainvastaiseksi.

Nykyisen lain mukaan minkit voidaan määrätä lopetettavaksi vain, jos sairautta on löydetty saman tarhan minkeistä tai jos tarha on alueella, jolla tartuntoja on havaittu.

Pääministeri Mette Frederiksen on pyytänyt anteeksi hallinnon toimia minkkikriisissä ja maatalousministeri Morgens Jensen erosi tilanteen takia.

Perjantaina tuore maatalousministeri Rasmus Prehn sanoi kannattavansa teurastettujen minkkien poistamista joukkohaudoista ja ruhojen tuhkaamista. Tälle vaaditaan Prehnin mukaan ympäristöministeriön lupa.

Tanska on EU:n suurin minkkitarhaajamaa. Ala työllistää arviolta 6 000 ihmistä. Kasvattajien mukaan päätös joukkoteurastuksesta oli alalle musertava isku.

Tähän mennessä on teurastettu arviolta 15–17 miljoonaa eläintä.

Lähteet: STT, Reuters, AFP, AP