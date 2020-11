Länsi-Pohjalta tiukka viesti: Pysykää poissa länsirajalta! Koronatyöryhmä vaatii tiukempaa koronakuria, vaikka tautitilanne on hieman rauhoittunut

Perjantaina illalla pitämässään kokouksessa Länsi-Pohjan alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätyi antamaan uusia rajoitussuosituksia huolimatta siitä, että alueella on uusien koronatartuntojen määrä vähentynyt.

Ryhmän mukaan yksi syy tähän on se, että koronavirustilanne on Suomessa nopeasti heikkenemässä ja sairaalahoidon tarve on lisääntymässä.

Vaikka tautitilanne Meri-Lapissa on osoittanut lieviä rauhoittumisen merkkejä, koronakoordinaatioryhmä esittää, että kaikkia annettuja rajoituksia ja suosituksia tulee edelleen noudattaa. Nykyiset suositukset ovat voimassa 13.12.2020 saakka.

Ihmisiä kehotetaan pysymään pois länsirajalta

Aiemmin annettujen suositusten lisäksi ryhmä suosittaa välttämään matkustamista kotimaassa oman alueen ulkopuolelle. Koordinaatioryhmän mukaan erityisesti matkustamista Uudellemaalle on syytä välttää.

Lisäksi koronavirustesteihin on syytä edelleen hakeutua herkästi jo lievien oireiden vuoksi. Jo pelkät vatsataudin oireet voivat olla merkki koronavirustartunnasta. Varsinkin Levin maailmancupissa vierailleita neuvotaan hakeutumaan matalalla kynnyksellä testiin.

Länsi-Pohjan koronakoordinaatioryhmä pitää uhkana myös Norrbottenin hankalaa koronatilannetta Ruotsin rajan takana. Sen vuoksi kaikkia rajayhteisöön kuulumattomia kehotetaan lopettamaan turhat matkat länsirajan yli Haaparannalle ja muualle Norrbotteniin.

Tiukka viesti Länsi-Pohjan koordinaatioryhmältä ostosmatkalaisille kuuluu: Pysykää poissa länsirajalta! Koronavirustautia ei pidä tulla tuomaan länsirajalle eikä viemään tautia muualle länsirajalta.

Norrbottenin alueella todettiin viime viikolla yhteensä 753 koronavirustapausta ja tämän viikon kokonaismäärän arvioidaan nousevan yli tuhannen.

Aiemmin annetut suositukset

Koordinaatioryhmä suosittaa vahvasti, että joukkotapahtumia ei järjestetä eikä niihin tulisi osallistua. Välttämättömissä kokoontumisissa tulee huomioida enintään 10 hengen suositusraja.

Lisäksi suositelleen etätyöskentelyä ja etäkokouksien pitämistä. Kasvomaskin pitämistä suositellaan sekä sen lisäksi on huolehdittava turvaväleistä.

Kaikkia ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja tulee välttää ja on pyrittävä pysyttelemään omassa perhepiirissä.

Tarkempi listaus rajoituksista (siirryt toiseen palveluun) ja suosituksista löytyy Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin internet-sivuilta.

Uusien koronatartuntojen määrä on saatu tasaantumaan

Länsi-Pohjan alueella on marraskuun aikana koronavirustartuntoja todettu yhteensä 126. Keväästä lähtien alueella on ollut yhteensä 302 koronatartuntaa.

Koronatartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on ollut korkeimmillaan 125/100 000, kun se tällä hetkellä on 80/100 000.

Koronaan on Länsi-Pohjan alueella menehtynyt yhteensä 10 ihmistä. Suurin osa kuolemantapauksista oli jo keväällä.

Lue uusimmat tiedot koronatilanteesta Suomessa tästä artikkelista.