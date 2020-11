Kuka oli Iranissa murhattu ydinvoimatutkija ja miksi hänen kuolemansa on merkittävä? – Tämän tiedämme asiasta nyt

Mohsen Fakhrizadehia on kuvailtu Iranin ydinaseohjelman isäksi.

Iranilainen ydinfyysikko Mohsen Fakhrizadeh murhattiin eilen perjantaina. Hänen murhaajastaan ei ole toistaiseksi varmaa tietoa, mutta murha on jo nyt muuttanut Lähi-idän poliittista asetelmaa.

Iranin presidentti syyttää Israelia ydinvoimatutkijan murhasta ja USA:n "palkkasoturina" toimimisesta

Kuka oli Mohsen Fakhrizadeh?

Länsimaiset turvallisuuslähteet pitivät Mohsen Fakhrizadehia äärimäisen vaikutusvaltaisena henkilönä, joilla oli oleellinen rooli Iranin ydinohjelmassa.

Fakhrizadeh oli koulutukseltaan ydinfyysikko ja hän työskenteli Imaami Husseinin yliopistossa Teheranissa. Hän oli myös Iranin vallankumouskaartin korkea-arvoinen jäsen. Hänen sotilasarvonsa kaartissa oli prikaatikenraali.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kuvaillut Fakhrizadehia Iranin ydinaseohjelman isäksi. Fakhrizadehia on myös verrattu Yhdysvaltojen Manhattan-projektin johtajaan, fyysikko Robert Oppenheimeriin. Manhattan-projekti kehitti atomipommin toisen maailmansodan aikana.

Iran kiistää Fakhrizadehin väitetyn roolin, samoin kuin syytökset ydinaseohjelmasta.

Yhdysvallat asetti vuonna 2008 Fakhrizadehia vastaan pakotteita, joiden taustalla oli Iranin ydinohjelma.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA nimesi vuonna 2015 Fakhrizadehin henkilöksi, joka valvoi Iranin mahdollisen ydinohjelman sotilaallista osaa. IAEA huomautti kuitenkin, ettei sillä ole ollut todisteita Iranin väitetystä ydinaseohjelmasta vuoden 2009 jälkeen.

Millaisia reaktioita murha herätti?

Iranin presidentti Hassan Rouhani syytti välittömästi salamurhasta Iranin arkkivihollista Israelia.

Rouhanin mielestä Israel toimii Yhdysvaltain palkkasotilaana ja pyrkii aikaansaamaan kaaosta.

– Jälleen kerran Globaalin ylimielisyyden [= Yhdysvaltojen] ja siionististen palkkasotilaiden ilkeät kädet ovat tahriutuneet Iranin pojan vereen.

Rouhani vakuutti, että Iranin kansa ja sen viranomaiset eivät pelkää rikollista tekoa vastaamatta.

– Aikanaan he vastaavat rikokseen, Rouhani totesi.

Yhdysvallat ei ole kommentoinut toistaiseksi tapahtumaa. Myöskään Israelin johto ei ole antanut kommentteja.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja EU:n puheenjohtajamaa Saksa ovat vedonneet, ettei kostoiskuihin ryhdyttäisi.

Mitä murhasta voi seurata?

Israelissa pelätään Iranin tai sen liittolaisen, Libanonissa toimivan Hizbollah-järjestön vastaiskua, kuten esimerkiksi terroritekoa. Israel on määrännyt edustustonsa ympäri maailmaa hälytystilaan.

Välitön terrori-isku on kuitenkin epätodennäköinen. Iranin johto on sanonut, että vastaus tekoon tulee, "kun aika on oikea".

Yhdysvaltain nykyjohdon aloittamaa Lähi-idän rauhoittamiskampanjaa murha saattaa sekoittaa. Presidentti Donald Trumpin hallinto on onnistunut neuvotteluilla saamaan muutaman arabimaan normalisoimaan suhteensa Israeliin.

Jatkossa suhteiden normalisointi on aiempaa vaikeampaa ainakin niille maille, jotka ovat ylläpitäneet suhteita Iraniin.

Vajaan kahden kuukauden kuluttua Yhdysvaltain presidentiksi nouseva Joe Biden on toivonut, että Iran saataisiin jälleen mukaan Iranin ydinsulkusopimukseen, josta Yhdysvallat irrottautui Trumpin johdolla.

Nyt tämä tavoite koki kolauksen, mikä taas miellyttää Israelin nykyjohtoa, joka pelkää Iranin kehittelevän ydinaseita sopimuksista ja niiden tuomasta ydinlaitosten valvonnasta huolimatta.

Lähteet: AP, Reuters