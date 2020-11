Herätys: Saksa on siirtymässä takaisin miesten maailmaan, Ylen eläkesäätiö joutui pankkisotkuun, Vain elämää -ohjelmaa ohjataan pöydän alta

Miesverkostojen valta näkyy Saksan politiikan huipulla

Angela Merkelin 15 vuotta kestänyt valtakausi Saksan liittokanslerina ja samalla Euroopan merkittävämpänä poliitikkona päättyy ensi syksynä. Merkelin kristillisdemokraattinen puolue CDU valitsee itselleen puheenjohtajan heti tammikuussa, ja vahvimmat ehdokkaat ovat kaikki miehiä. Tutkijan mukaan Merkel onkin "suurin kuviteltavissa oleva sattuma" vanhoillisen puolueensa historiassa.

Aiempaa harvempi pikkujoulukinkulle firman piikkiin

Kinkku on joulunajan suosikkiruoka. Kyoko Uchida / AOP

Pikkujoulujuhlien peruuntuminen tuntuu myös monen lihayhtiön taloudessa. Muun muassa järvenpääläisen lihanjalostajan Wurstin pikkujoulutuotteiden myynti on ollut vain murto-osa viimevuotisesta. Toisaalta liha-alalla arvioidaan, että yhden ison kinkun sijaan moni ostaa nyt kotiin useita pienempiä joulukinkkuja.

Yleisradion eläkesäätiö tuomittiin mittaviin korvauksiin – taustalla ex-pankkiirin taloussotkut

Lahden konserttitalon kiinteistökauppoja tutkii poliisi ja sen käänteitä on puitu myös oikeudessa siviiliriitana. Sini Ojanperä / Yle

Yleisradion eläkesäätiö on määrätty maksamaan yli puolen miljoonan euron korvaukset riita-asiassa, joka liittyy Lahden konserttitalon ostoon. Kiinteistökaupoista on tullut suuri taloussotku, jota myös poliisi tutkii. Ylen tietojen mukaan poliisi epäilee talousrikoksista entistä pankkiiria Mika Lehtoa. Lehto kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Yleisradion eläkesäätiö aikoo ryhtyä “jatkotoimiin asiassa”. Yksi mahdollisuuksista on tehdä tutkintapyyntö poliisille Mika Lehdon toiminnasta.

Arja Lehtikangas ohjaa Vain elämää -ohjelmaa pöydän alta

– Duunia en ole ajatellut lopettaa ikinä. Elämä on niin paljon nastempaa kuusikymppisenä kuin vaikka kolmekymppisenä, sanoo Arja Lehtikangas. Tiina Jutila / Yle

Vain elämää -ohjelma on ollut yksi suosituimmista tv-ohjelmista vuosien ajan. Harva kuitenkaan tietää, että sitä ohjaa ja käsikirjoittaa Arja Lehtikangas. Hän on pitkän linjan tv-ammattilainen, joka on ollut tekemässä reality-ohjelmia kuten Idols ja Maajussille morsian. Vain elämää -ohjelmassa Lehtikangas antaa ohjeita artisteille pöydän alta ja herkistyy näiden musiikkiesityksistä.

Pilvinen ja poutainen pakkassää jatkuu

Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja poutainen. Etelässä lämpötila kohoaa hieman nollan yläpuolelle, muualla pysytellään pikkupakkasella. Räntä- ja lumikuurot ovat mahdollisia etelärannikolla. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.