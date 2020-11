Lapsen synttärit vai baari – mistä koronavirus on tarttunut sinun kotialueellasi? Kysyimme sairaanhoitopiireistä koronaviruksen tartunnan lähteitä

Koronavirustartuntojen määrä on kasvanut lähes kaikkialla Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sanoi torstaina, että viruksen tartunnanlähde pystytään selvittämään keskimäärin noin puolessa tapauksista koko maassa.

Yle Uutisten sairaanhoitopiireille lähettämien kysymysten perusteella selviää, että tautilähteiden selvittelyssä on suuria alueellisia eroja.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella pystytään selvittämään selvästi alle puolet tartuntalähteistä. Toisaalta esimerkiksi Itä-Savon ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien selvitysprosentti on ollut 100.

Useimmilla alueilla selvitysprosentti on noin 70–90.

Perhe on pahin tartuttaja

Yhä edelleen isoin osa tartunnoista tapahtuu samassa taloudessa asuvien välillä tai lähipiirissä. Koko maassa noin puolet jäljitetyistä tartunnoista tapahtuu samassa taloudessa.

Esimerkiksi HUS-alueella puolet selvitetyistä tartunnoista on jäljitetty perheisiin.

Pirkanmaalta puolestaan vastattiin, että tunnetuista tapauksista vajaat 40 prosenttia on tarttunut perheen parissa tai kumppanilta sekä lisäksi noin 27 prosenttia sukulaisten tai ystävien kyläilystä.

Länsi-Pohjassa ja Päijät-Hämeessä tartunnoista noin kolme neljästä on samasta taloudesta. Kanta-Hämeessä noin kolmasosa tartunnoista oli perheen sisäisiä ja lisäksi noin 20 prosenttia koronaviruksista tarttui perhejuhlissa ja kyläilyn yhteydessä.

Satakunnasta saatiin hyvä esimerkki siitä, kuka koronaa tartuttaa: tartuntoja raportoitiin omilta perheenjäseniltä, lapsenlapsilta, poikaystävältä sekä lasten syntymäpäiviltä. Nämä ovat yli puolet Satakunnan viime viikolla jäljitetyistä tartunnoista.

Koronavirus tarttuu ennen kaikkea kotona. Marja Väänänen / Yle

Varsinais-Suomessa samassa taloudessa on saatu tartunnoista 42 prosenttia tunnetuista tartunnoista ja lisäksi muusta lähipiiristä on tullut noin yksi kymmenestä tartunnasta.

– Saman talouden ja lähipiirin tartunnat ovat lisääntyneet loppusyksyn aikana. Opiskelijoiden tartunnat juhlissa ovat käytännössä loppuneet, arvioi tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Samaa sanotaan Vaasasta:

–Tartunnanlähteiden painopiste siirtynyt nuorista opiskelijoista ja yöelämästä perhe- ja sukutilaisuuksiin, uskonnollisten yhteisöjen kokouksiin ja vierastyöntekijöiden keskuuteen, sanoi Vaasan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Silvia Grönroos-Pada.

Työpaikoista uhkaa tulla koronalinkoja

Työpaikoilla tapahtuneiden koronatartuntojen määrä on ollut valtakunnallisestikin nousussa koko syksyn. Koko Suomessa työpaikkatartuntojen määrä oli THL:n mukaan viime viikolla 14 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä työpaikoilla tarttuu jo enemmän koronaa kuin kotona.

– Koko syksyn painottunut perhepiiri tartunnan lähteenä, mutta viime viikolla työpaikkojen osuus on kirinyt rinnalle ja siitä aavistuksen verran ohikin. Sitä selittävät työpaikoilla sattuneet tautiryvästymät sekä työpaikoilla tehdyt seulonnat, sanoi infektioylilääkäri Marko Rahkonen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Työpaikkatartunnoissa on myös kovia alueellisia eroja. Etelä-Suomessa työpaikkatartunnat ovat pienemmässä roolissa, esimerkiksi HUSin alueella kuusi prosenttia ja Varsinais-Suomessa noin kahdeksan prosenttia.

Pohjoisemmassa työperäisiä tartuntoja oli Kainuussa ja Länsi-Pohjassa neljäsosa tartunnoista ja Lapissa 18 prosenttia. Toisaalta myös Päijät-Hämeessä työssä oli saatu jo 17 prosenttia tartunnoista. Myös Pirkanmaalta kerrotaan työpaikkatartuntojen määrän kasvusta.

Työpaikoilla, erityisesti taukotiloissa tapahtuneiden tartuntojen määrät ovat lisääntyneet koko maassa syksyn aikana. Helsinkiläisessä ruokakaupassa suojaukset olivat käytössä. Jorge Gonzalez / Yle

Rajoitukset purevat joukkueharrastuksissa

Syksyllä virustartuntojen määrä nousi hetkellisesti harrastuspaikoilla, erityisesti joukkuepelien parissa.

– Ryvästymiä tulee, esimerkiksi lokakuinen jääkiekkotapaus johti Sodankylään ja Kemijärvelle. Harrastustoiminnan rajoittaminen teki tälle lopun, sanoi Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikön hygieniahoitaja Matias Ahlsved.

Myös Länsi-Pohjasta kerrotaan, että harrastusten tartunnat ovat vähentyneet:

– Tartunnat ryhmäliikunnassa – tanssi, jääkiekko, jalkapallo, lentopallo – sekä ravintola-altistukset ovat vähentyneet suositusten ja rajoitusten käyttöönoton myötä. Joukkoaltistumisia on tullut vähemmän, kertoi tartuntataudeista vastaava johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

– Alkusyksystä oli runsaasti harrastuksiin, erityisesti joukkueurheiluun liittyviä tartuntoja, joita ei viime viikkoina ole tavattu, kertoi myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Janne Mikkola.

Samaa sanotaan Kymeenlaakson sairaanhoitopiiristä:

– Syyskuussa tapausten nousu käynnistyi jääkiekkojoukkueesta, ja sen jälkeen ollut muutama muukin juniorikiekon tartuntaketju. Muita urheiluun liittyviä tapauksia on ollut vähän, huomautti johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Etelä-Pohjanmaalla harrastusten yhteydessä on todettu muuta maata enemmän tartuntoja, 15 prosenttia. Myös HUS-alueella harrastustartuntojen määrän kerrotaan olevan nyt viidennes tartunnoista.

Ravintolatartunnat aivan yksittäisiä

Melkein kaikki vastanneet sairaanhoitopiirit sanovat, että harrastusten tai yöjuhlinnan parissa tapahtuneet tartunnat ovat vähentyneet merkittävästi.

Kainuussa vapaa-ajan tartunnat ovat kuitenkin isossa roolissa: siellä puolet tartunnoista on tapahtunut vapaa-aikana, mukaan luettuna yöelämä.

Kulttuurilaitoksissa yleisön määrää on rajoitettu. Tässä Turun kaupunginteatterin permantoa lokakuulla. Petteri Bülow / Yle

Vapaa-ajan tartuntoja on käytännössä hyvin vähän koko maassa, THL:n keskiarvon mukaan harrastusten parissa noin seitsemän prosenttia ja ravintoloissa alle kolme prosenttia tartunnoista.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa sisäharrastuksissa ja ravintoloissa tai yökerhoissa on tapahtunut yhteensä ainoastaan 2,5 prosenttia kaikista tartunnoista.

HUS-alueella ravitsemusliikkeiden tartuntoja oli vain prosentti.

– Syksyn aikana altistumiset ravitsemusliikkeissä merkittävästi vähentyneet, sanoi HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Espoo Iso Omena kauppakeskus 27. marraskuuta. Etualalla näkyy teipattua penkkejä joissa ei saa istua ja oleskella uusien koronaohjeistuksien myötä. Henrietta Hassinen / Yle

Pääkaupunkiseudun tilanne on huonontunut viime viikkoina voimakkaasti. Samalla tartuntojen lähde on muuttunut.

– Elokuussa tartunnan lähde oli merkittävästi matkailussa, syyskuussa yöelämässä ja nyt marraskuussa perhepiirissä. Tällä hetkellä ei enää voida pääkaupunkiseudun tartuntoja kohdentaa johonkin toimintaan, vaan tartuntoja voi tulla vähän joka puolelta. Siksi sosiaalisten kontaktien vähentäminen kokinaisuutena on tärkeää, muistutti HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Oppilaitoksista on raportoitu vain vähän tartuntoja, koko maassa 7 prosenttia. Erityisen merkillepantavaa on, että päiväkodeista tartuntoja on saatu koko maassa hyvin harvoin, vaikka paikoin on ollut joukkoaltistuksia.

Kotimaan tartunnat kasvussa

Uusista tartunnoista valtaosa on peräisin kotimaasta. Monet sairaanhoitopiirit sanovat, että tartunnat pystytään jäljittämään kotimaassa niihin sairaanhoitopiireihin, joissa tartunnat ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

– Uudellemaalle liittyviä tartuntoja on ollut tasaiseen tahtiin muutamia viikottain, sanoi ylilääkäri Esa Rintala Varsinais-Suomesta.

Kanta-Hämeessä sairaanhoitopiirin ulkopuolisia kotimaisia tartuntoja oli 18 prosenttia.

– Syksyllä on ollut lisääntyvästi muualla Suomessa, viime viikkoina erityisesti Uudenmaan alueella, alkunsa saaneita tartuntoja. Ne liittyvät sekä työhön, opiskeluun että vapaa-ajan kontakteihin, sanoi infektiolääkäri Janne Mikkola.

Hoitajat valmistautuvat tekemään koronatestejä Kuopiossa. Arkistokuvaa. Sami Takkinen / Yle

Ulkomaisissa tartunnoissa paikoin nousua

Ulkomaisia tartuntoja on koko maassa vähän. Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli THL:n mukaan yhteensä vain noin kolme prosenttia.

Ulkomaisisissa tartunnoissa on kuitenkin isoja alueellisia eroja. Esimerkiksi Päijät-Hämeen ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä ei todettu yhtään ulkomailta peräisin olevaa tartuntaa.

Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa ulkomailta peräisin olevia tartuntoja on kummassakin noin yhdeksän prosenttia kaikista tartunnoista. Ainakin Varsinais-Suomessa ulkomaisperäiset tartunnat ovat lisääntyneet.

Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla Torniossa. Arkistokuvaa syksyltä. Juuso Stoor / Yle

Myös Lapista kerrotaan, että ulkomaisten tartuntojen määrä on ollut viime viikkoina taas nousussa. Lapissa ulkomailta peräisin olevia tartuntoja oli 23 prosenttia kaikista tartunnoista.

– Iso osa tartunnoista viime aikoina on tullut perhepiiristä. Nyt viime viikon ja osittain tämänkin viikon trendi näyttää olevan että tartunnat ovat ulkomailta tai leviämis- tai kiihtymisvaiheessa olevilta muilta sairaanhoitopiirien alueilta, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin hygieniahoitaja Matias Ahlsved.

– Nyt matkustelu on isoin tekijä, Alsved jatkaa.

Toisaalta esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että ulkomaisten tartuntojen määrä on vähentynyt syksyn mittaan.

– Ulkomailta peräisin olevia tartuntoja oli syksyllä, nyt määrät ovat jälleen tippuneet, sanoi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Ville Lehtinen.

Kymeenlaaksossa matkailun osuus tartunnoista on ilmeinen:

– Venäjän rajan ylittäjien tartuntoja oli runsaasti pari viikkoa sitten, nyt on muitakin Euroopan matkoilta tulleita. Lapin matkoilta tulleita tartuntoja on ollut syksyllä myös, sanoi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä puolestaan muistutti, että tartuntalähteet ja niiden jakautumat vaihtelevat viikoittain.

– Välillä on paljon ulkomailta tulleita tartuntoja tai paljon tartuntoja perheistä. Tämän viikon tartunnoissa meillä korostuvat ravintolasta tai baarista saadut tartunnat, Uusitalo-Seppälä vertaili.

