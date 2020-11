Britannia ja Ranska suitsivat paperittomien siirtolaisten kulkua Englannin kanaalin yli – tuhannet lähteneet vaaralliselle matkalle tänä vuonna

Ranska lisää valvontaa rannikoilleen Englannin kanaalin tuntumaan. Kyse on toimista, joiden avulla Britannia ja Ranska yrittävät tukkia reittejä laittomasti Englannin kanaalin ylittäviltä paperittomilta siirtolaisilta.

Ranskassa rannoilla kiertävien partioiden määrä kaksinkertaistetaan. Ihmissilmien lisäksi rajaseutuja valvotaan myös robottilennokeilla eli droneilla sekä tutkien avulla, kertoo Britannian sisäministeri Priti Patel uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kanaalin ylittävä siirtolaisuus on aiheuttanut jännitteitä maiden välillä. Britannia on syyttänyt Ranskaa siitä, etteivät maan toimet ylitysten pysäyttämiseksi ole riittäviä.

Syyskuussa ranskalaisviranomaiset kertoivat pysäyttäneensä yli 1 300 Britanniaan kanaalin yli pyrkinyttä siirtolaista, kertoo uutistoimisto AFP. Mukana oli myös viranomaisten mukaan ”kourallinen” ihmisiä, jotka yrittivät ylittää kanaalin uiden.

Ennen syyskuuta tämän vuoden aikana arviolta 6 200 ihmistä on yrittänyt ylittää kanaalin. Ylitysyrityksiä on tehty myös heppoisilla kulkuvälineillä kuten kumiveneillä, sup-laudoilla tai kajakeilla. Osa on käyttänyt kellukkeenaan vain pelastusliivejä

Kapean salmen ylitys voi olla vaarallista

Englannin kanaali on kapeimmillaan hieman yli 30 kilometriä leveä. Sen virtaus on voimakas ja laivaliikenne on erittäin vilkasta.

Ainakin seitsemän ihmisen tiedetään kuolleen matkalla tänä vuonna. Lokakuussa viisihenkinen perhe hukkui, kun heidän pieni veneensä kaatui kovassa merenkäynnissä pian matkalle lähdön jälkeen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Nuorin kuolleista oli 15-kuukautinen vauva.

Avustusjärjestö: "Numeroiden kaunistelua"

Avustusjärjestö Detention Actionin johtajan mukaan toimet ovat riittämättömiä (siirryt toiseen palveluun). Bella Sankey vertaa toimien riittämättömyyttä siihen, että joku yrittäisi järjestellä uudelleen Titanic-turmalaivan aurinkotuoleja.

– Mikään numeroiden kaunistelu ei riitä peittämään sitä tosiasiaa, että hän (sisäministeri) kieltäytyy tekemästä järkeviä toimia laillisen reitin luomiseksi Britannian ja Pohjois-Ranskan välille. Niiden avulla voitaisiin estää laittomat ylitykset ja lapsien kuolemat, Sankey sanoi BBC:lle.

Sankey pitää valvontatoimia veronmaksajien varojen tuhlaamisena, jolla ei ole tuntuvaa vaikutusta tilanteeseen.

Valvontaa lisätään satamissa

Pohjois-Ranska on vetänyt magneetin tavoin puoleensa ihmisiä, jotka yrittävät päästä salakuljettajien matkassa Britanniaan pienissä veneissä tai piiloutumalla yhteen tuhansista autoista tai kuorma-autoista, jotka ylittävät kanaalin lautalla tai alittavat sen junalla.

Britannian sisäministeri Patel sekä hänen ranskalainen kollegansa Gérald Darmanin sopivat myös toimista, joilla tuetaan Ranskaan saapuvia paperittomia siirtolaisia. Ihmiset halutaan ”pitää pois rikollisjengien käsistä” esimerkiksi parantamalla majoituspalveluita, BBC kertoo.

Tämän lisäksi sisäministerit sopivat myös rajaturvallisuuden parantamisesta satamissa Etelä- ja Pohjois-Ranskassa. Tällä halutaan kitkeä salakuljetusta rahdin mukana.

Englannin kanaalista poimittujen siirtolaisten määrä nelinkertaistui vuonna 2019 edellisvuodesta, kertoivat Ranskan viranomaiset aiemmin tänä vuonna.

