HS: Kansainvälinen sijoitushuijausverkosto vienyt suomalaisilta kymmeniätuhansia euroja

Valeuutisissa on väitetty esimerkiksi Ylen uutisankkuri Matti Röngän sijoittaneen bitcoineihin.

Sadat suomalaiset ovat menettäneet merkittäviä summia rahaa bitcoin-sijoitushuijausverkoston uhreina. Näin kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun), joka on selvittänyt asiaa kansainvälisen toimittajaryhmän kanssa.

HS:n lainaamien viranomaisarvioiden mukaan suomalaisten menetykset nousevat kymmeniintuhansiin euroihin. Maailmanlaajuisesti huijauksen uhreilta on kiskottu vuosittain miljardeja euroja.

Huijauksissa on käytetty julkkisvaleuutisia, jotka ovat keskenään samanlaisia: tunnetut ihmiset kertovat sijoittaneensa kryptovaluutta bitcoiniin ja tienanneensa nopeasti suuria summia. Valeuutisissa on väitetty esimerkiksi Ylen uutisankkuri Matti Röngän sijoittaneen bitcoineihin. Artikkelit ovat voineet näyttää Ylen uutisilta.

Kaava on sama muissa maissa: ruotsinkielisten versioiden valeuutiset matkivat esimerkiksi Dagens Nyheterin sivustoa, Norjassa Dagbladetin. Helsingin Sanomien mukaan on epävarmaa, onko huijausverkostolla yhtä komentokeskusta.

HS ja toimittajaryhmä selvittivät, että julkkisvalemainosten takana on yhdysvaltalaisyhtiö Ads Inc. Sen pääkonttori on sijainnut Kalifornian San Diegossa. Aluksi yhtiö teki verkkopetoksia, joissa se käytti hyväkseen Facebook-mainontaa ja ihmisten Facebook-tilejä, Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan.

Jutussa kuvaillaan, että yhtiö vuokrasi tuhansilta Facebookin käyttäjiltä henkilökohtaisia Facebook-tilejä yhtiön käyttöön valeuutisten mainosalustoiksi. Vuokrauksesta yhtiö maksoi esimerkiksi 15 dollaria kuukaudessa. Näin yhtiö levitti valeuutisia Facebookissa siten, etteivät jäljet johtaneet suoraan yhtiöön.

Vähitellen hämäräyhtiöitä Euroopasta alkoi verkostoitua Ads Incin kanssa. Niiden yhteinen päämäärä oli huijata tavallisia ihmisiä kuvitteellisilla bitcoin-sijoituksilla. Toiminta jatkuu edelleen, Helsingin Sanomat kertoo. Ads Inc on selvitystilassa. Sen perustaja Asher Burke menehtyi helikopterionnettomuudessa 2019. Osa hänen liikekumppaneistaan ja työntekijöistään vaikuttaa jatkavan toimintaa toisessa yhtiössä.

