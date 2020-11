Katso suorana klo 12: Tässä lista Pirkanmaan uusista koronarajoituksista – matkustusta vältettävä moneen kaupunkiin, sisäliikunta- ja monet muut paikat kiinni

Koronatilanne on pahentunut nopeasti Pirkanmaalla. Vielä keväällä Tampereen seutu oli koronakummajainen vähäisine tartuntamäärineen, nyt tilanne on ihan toinen.

Pirkanmaalla on todettu tällä viikolla ennätysmäärä uusia tartuntoja. Tällä viikolla on kerrottu 201 uudesta tartunnasta. Keväästä lähtien Pirkanmaalla on varmennettu 1 190 tartuntaa.

Perjantaina tutkituista koronanäytteistä löydettiin 39 uutta tartuntaa, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys. Sunnuntaina kerrottu luku oli lähes sama: 34 tartuntaa.

Pirkanmaa on lähellä siirtymistä leviämisvaiheeseen, siksi PIrkanmaan alueellinen pandemiaryhmä eli koronanyrkki antoi sunnuntaina tiukkoja uusia rajoituksia. Lauantaina 14 vuorokauden ilmaantuvuus nousi Pirkanmaalla 59:ään tapaukseen 100 000 asukasta kohden.

Pirkanmaa panee esimerkiksi julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat kiinni. Lisäksi Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin, kuten Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, suositellaan välttämään tarpeetonta matkustusta.

Sen sijaan toisen asteen opetus säilyy lähiopetuksena.

Tässä lista uusista suosituksista Pirkanmaalla:

Julkisissa sisätiloissa sekä museoissa ja teattereissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi 2.-21.12. korkeintaan kymmeneen henkilöön.

Kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Aluehallintovirastolle ehdotetaan yli 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä.

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi 2.-21.12.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 21.12. asti

Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi 2.-21.12.

Nuorisotilat suositellaan suljettaviksi 2.-21.12.

Kirjastojen suositellaan 2.-21.12. tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.

Huvi- ja leikkipuistot suositellaan suljettaviksi 2.-21.12.

Yksityistilaisuuksissa jatketaan 10 henkilön henkilösuositusta 21.12 asti

Kauppakeskuksissa suositellaan suljettaviksi oleskelutilat 21.12. asti

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi 2.-21.12.

Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti leviämisvaiheen maakuntiin (tällä hetkellä esim. Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Päijät-Häme)

Toisen asteen opetus jatkuu Pirkanmaalla lähiopetuksena. Siellä sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita ja käyttävät kasvomaskeja.

Aiemmin annetut suositukset kasvomaskien käytöstä ja etätyöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden vierailuja koskevat rajoitukset pysyvät voimassa.

Toinen tiukennus viikon sisään

Osastonylilääkäri Jaana Syrjänen pitää huolestuttavana, että uusia tapauksia on yli 50-vuotiailla nyt paljon. Jo yli 50-vuotiaiden kyky selvitä taudista on heikentynyt nuorempiin verrattuna.

TAYSin jälkityshoito toimii Syrjäsen mukaan hyvin, ja altistuneet voidaan tavoittaa nopeasti. Tartunnan lähteistä noin kolmasosa jää hämärän peittoon, kolmasosa tai puolet on jo valmiiksi karanteenissa taudin saatuaan.

Sairaalahoidossa on Pirkanmaalla niin paljon koronapotilaita, että sillä voi olla vaikutuksia ei-kiireelliseen hoitoon. Terveydenhoito ei vielä Syrjäsen mukaan ole kuitenkaan kuormittunut koronasta. Myös jäljitys toimii niin hyvin, että Pirkanmaa ei ole vielä leviämisvaiheessa.

TAYSin johtaylilääkäri Juhani Sand johtaa Pirkanmaan koronanyrkkiä. Hänen mukaansa rajoituksia on pakko tiukentaa, ettei Pirkanmaa joudu leviämisvaiheeseen.

Pirkanmaa tiukensi suosituksia jo tiistaina, jolloin työpaikoille ja toisen asteen oppilaitoksiin suositeltiin maskeja. Yksityistilaisuuksiin tuli kymmenen hengen kokoontumisrajoitus ja aikuisten harrastuksiin rajoituksia.

Lauantaina Pirkanmaan alueellinen koronanyrkki päätti, etteivät uudet rajoitukset ole tarpeeksi. Tampereen pormestari Lauri Lyly kertoi Ylelle lauantaina, että koronanyrkki on kokoontunut lauantaina.

– Joudumme kiristämään koronatoimia. On tulossa paljon toimenpiteitä, joilla vähennämme ihmisten välisiä tapaamisia, pormestari Lauri Lyly sanoi.

Lyly kertoi sunnuntaina, että lähes kaikki muut rajoitukset ovat nyt käytössä paitsi etäopetus.

– Kotien tilanne rauhoittuu, kun lapset käyvät koulussa. Koulussa ei juuri ole ollut tartuntoja, vaan ne ovat tulleet vapaa-ajalla.

Rajoitusten toimivuuden ratkaisee nyt, kuinka ihmiset noudattavat rajoituksia.

Aiemmin pääkaupunkiseutu on kertonut tiukoista rajoituksista kolmeksi viikoksi.

Koronanyrkki kertoo rajoituksista tarkemmin sunnuntaina kello 12 alkavassa tiedotustilaisuudessa. Yle seuraa tilaisuutta suorana.

Lue lisää:

Nämä tiukat rajoitukset tulevat pääkaupunkiseudulle seuraavaksi kolmeksi viikoksi – HUS: "Tämä on se hetki, kun kaikkien on tehtävä uhrauksia"

Näin pääkaupunkiseudun uudet koronarajoitukset vaikuttavat urheiluun – harrastustoiminta jäihin, lasten ulkoliikunta jatkuu, huippu-urheilijoille helpottava uutinen

Tällaisia ovat Pirkanmaan uudet rajoitukset: Maskit työpaikoille ja toiselle asteelle, juhliin vain kymmenen henkeä, harrastuksia tauolle

Tampere antoi lisää ohjeita: Suosittelee maskien käyttöä liikuntapaikoissa, yleisissä tiloissa sekä pukuhuoneissa

Pirkanmaalle tulee nopeasti uusia koronarajoituksia – Tampereen pormestari Lauri Lyly: Tulossa paljon toimenpiteitä, joilla vähennetään tapaamisia

Pirkanmaalla ennätysmäärä uusia tartuntoja – perjantaina todettiin 39 koronatapausta