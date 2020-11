Koronaa potevasta Laura Frimanista tuli Instassa vertaistukihahmo sairautensa salanneille: "Kyttäämiskulttuuri on valloillaan"

Laura Friman, 39, ei välttynyt koronan toiselta aallolta. Se on nyt totta, vaikka sen tuloa vielä alkusyksyllä arvuuteltiin ja jossiteltiin.

Friman potee parhaillaan koronaa kotonaan Helsingin Kruununhaassa.

– Vähän niin kuin minulla olisi perusflunssa. Olen tukkoinen, mutta kuumetta tai mitään särkyä ei ole ollut, Friman kuvailee vointiaan.

Friman osasi odottaa sairastuvansa, koska hänen 10-vuotias esikoisensa sai tartunnan jo ennen äitiään viikko sitten lauantaina. Lapsen tartunta on todennäköisesti tullut koulussa tapahtuneen altistuksen kautta.

Lapsen luokka oli siirtynyt kotikouluun altistuksen takia jo aiemmin, joten Friman osasi odottaa positiivista tulosta tämän kohdalla.

– Ei se tullut salamana kirkkaalta taivaalta, mutta tuntui aika järkyttävältä.

Lapsen tauti oirehti yskänä ja äkillisenä kuumeena, joka meni nopeasti ohi.

– Nyt hän voi aivan fantastisesti. Hän oli kuumeessa yhden yön, ja aamulla hän oli aivan pirteä.

Negatiivinen tulos olisi ollut pettymys

Äidin oireet alkoivat kolme vuorokautta lapsen sairastumisen jälkeen. Hän varasi ajan testiin, jonne pääsi jo samana päivänä. Positiivinen testitulos tuli viime keskiviikkona, vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta.

– Olisin ehkä ollut vähän pettynyt, jos en olisi saanut positiivista tulosta. Olin selvästi kipeä, joten olisi ollut turhauttavaa, jos se olisi ollut joku muu flunssa ja olisin yhä jännittänyt, että tuleeko se koronakin vielä.

Oma testitulos herätti Frimanissa monenlaisia tunteita.

– Olen kuullut paljon kauhutarinoita pitkittyneistä ja vakavaksi äityneistä taudeista, mutta ei tämä niin dramaattiselta enää tunnu.

Aika karanteenissa lapsen kanssa on käynyt pitkäksi. Kaupunkiasunnossa ei ole omaa pihaa eikä parvekettakaan, jonne voisi mennä haukkaamaan raitista ilmaa.

Lapsen piristämiseksi on kaivettu joulua varten varatuista lahjakätköistä yllätyksiä esiin jo etukäteen. Puuhaa on riittänyt Pokémon-värityskirjojen parissa. Myös tiukoista ruutuajoista on tingitty poikkeusolosuhteissa. Joka päivä on katsottu pari elokuvaa.

Sosiaalisessa mediassa kyttäyskulttuuria ja vertaistukea

Lapsen karanteeni päättyy huomenna maanantaina, mutta äidin kohdalla se jatkuu niin kauan kuin oireita ilmenee, ja sen päälle vielä kaksi oireetonta päivää.

Taudista ja sen oireista on käyty paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa, jota Friman on karanteenissa ehtinyt hyvin seurata.

– Perjantaina minulle tuli koronaan liitetty haju- ja makuaistin lähteminen. Tämä on nyt ainoa oireeni nuhan lisäksi.

Friman on vapaa toimittaja, joka tunnetaan Radio Helsingin juontajana ja Ylen KulttuuriCocktailin kolumnistina. Instagramissa hänellä on noin 15 000 seuraajaa.

Kuvakaappaus Instagramista

Kun Friman päätti avautua sairastumisestaan Instagramissa, hän sai runsaasti yksityisviestejä muilta koronaan sairastuneilta ihmisiltä. Monet heistä kertoivat, että eivät ole puhuneet taudista kenellekään oman perheen ulkopuoliselle ihmiselle.

– Se kertoo salailukulttuurista, että ihmisillä on valtava tarve kertoa näin ventovieraalle omia kertomuksiaan. Jotkut ihmiset ovat traumatisoituneita ja haluavat kertoa vielä puolen vuoden jälkeen, että ovat keväällä sairastaneet.

Frimanin mukaan hänelle on kerrottu Instagramissa, että jotkut sairaudesta parantuneet kärsivät edelleen heikentyneestä haju- ja makuaistista, ja hengästyvät helposti urheillessaan.

– Tauti aiheuttaa varmaan joillekin pitkäkestoisia vaikutuksia, joiden äärellä moni on hämmentynyt ja ahdistunut.

Friman on saanut sosiaalisesta mediasta ja hänelle suunnatuista viesteistä vaikutelman, että sairaus aiheuttaa monille häpeää ja pelkoa siitä, että tulee tuomituksi taudin saamisesta ja mahdollisesta levittämisestä.

– Kun tilanne on uusi, vieras ja kaoottinen ja suositusten noudattamisesta puhutaan kiihkeästi, voi tulla tarve piilotella omaa tartuntaansa, ettei profiloidu moraalittomaksi bilettäjäksi, joka on saanut taudin jotain epäeettistä reittiä pitkin.

Friman on huomannut, että sosiaalisessa mediassa kommentoidaan esimerkiksi julkisuuden henkilöitä, jotka on nähty baarissa.

– Semmoinen kyttäämiskulttuuri on valloillaan. Luulen, että se vähenee, kun tartunnat alkavat tulla kaikkia lähemmäksi.

Näin on käynyt muun muassa joissakin Espoon ja Itä-Helsingin lähiöissä, joista on raportoitu korkeita tartuntalukuja.

Arto Antturi ei hävennyt koronaa

Itä-Helsingin Kontulassa asuva Arto Antturi, 59, sairastui koronaan maaliskuussa ensimmäisen aallon aikoihin.

Hän ei ole missään vaiheessa hävennyt kertoa siitä ihmisille.

– Jos tauti tulee, se tulee, Antturi toteaa.

Arto Antturi ja hänen vaimonsa Tiina Antturi ovat viihtyneet Kontulassa hyvin, vaikka itäisen kaupungin tartuntamäärät olivat koholla jo keväällä.

– Kontulassa on hyvä asua. Se on mainettaan parempi paikka, Antturi kuittaa Itä-Helsinkiin kohdistuvan kritiikin.

Antturi sai mitä todennäköisimmin oman tartuntansa palatessaan lomamatkalta Yhdysvalloista. Lento kulki Miamista Lontoon kautta Helsinkiin 12. maaliskuuta.

Ensimmäiset oireet ilmenivät parin viikon kuluttua. Ne tuntuivat tavanomaiselta flunssalta. Oli kevyttä kuumetta ja päänsärkyä.

Illalla hän oli vähällä lähteä hoitamaan tehtävää, joka liittyi hänen työhönsä Pitäjänmäen kirkkoherrana. Vaimo kuitenkin suostutteli hänet jäämään kotiin.

Vaimo oli oikeassa, sillä yön aikana Antturin olo huononi kovasti. Aamulla hän otti yhteyttä työterveyslääkäriin. Tämä passitti miehen koronatestiin. Positiivinen tulos tuli vuorokauden kuluttua.

Se selitti Antturin huonontuneen olotilan, mutta hän ei ollut vielä huolissaan tilanteestaan.

– Olin seurannut uutisointia ja ajattelin, että suurin osa tapauksista on lieviä ja vakavammat tapaukset harvinaisempia. En ajatellut, että olisin hengenvaarassa.

Paino putosi seitsemän kiloa viikossa

Kotona karanteenissa Antturin vointi huononi edelleen. Hänelle tuli keuhko-oireita ja korkea kuume. Ruoka ei maistunut. Paino tippui noin seitsemän kiloa viikon aikana.

Koronaneuvontanumerosta kehotettiin pariin otteeseen lähtemään ambulanssilla Malmin päivystykseen. Toisella kerralla Antturia ei enää päästetty takaisin kotiin, jonne hän olisi halunnut, vaikka ei pystynyt enää kävelemään.

Lääkäri lähetti miehen Meilahden kolmiosairaalaan, jossa oltiin juuri muutettu muita osastoja koronapotilaiden käyttöön.

Ensimmäinen viikko sairaalassa oli niin vaikea, että lääkäri harkitsi lähettävänsä Antturin teho-osastolle, mutta yllättäen tapahtuikin hienoinen käänne parempaan. Toipuminen alkoi toisen sairaalaviikon aikana.

Arto Antturi kävi Meilahden kolmiosairaalan pihalla pari päivää kotiutumisensa jälkeen. Antturin kotialbumi.

"En minä mitään jaksuhaleja, hymiöitä ja sydämiä kaipaa"

Arto Antturin sairaalassa ollessa myös hänen vaimonsa Tiina Antturi sairastui. Todennäköisesti hän sai tartunnan mieheltään. Yleisimmin korona tarttuu juuri perhepiirissä.

Vaimo kävi kuitenkin taudin läpi lievempänä kuin miehensä. Suuremmaksi ongelmaksi muodostui se, kun Tiina Antturin akillesjänne katkesi, häntä ei otettu poliklinikalle koronan vuoksi. Hänen piti selviytyä yksin kotona.

Kun mies oli sairaalassa, Tiina Antturi ehdotti tälle esirukouspyynnön laittamista Facebook-ryhmään.

– Sanoin, että laita vaan, vaikka ajattelin, että en minä mitään jaksuhaleja, hymiöitä ja sydämiä kaipaa. Eivät ne minua paljon lohduta, Arto Antturi muistelee.

Vaimon postaus levisi laajalle sosiaalisessa mediassa.

– Myöhemmin sain viestejä, joista kävi ilmi, että jopa tuhannet ihmiset eri maissa olivat rukoilleet puolestani. Tämä levisi varmaan siksi, että koronasta puhuttiin niin paljon silloin.

Korona vei kahvinhimon

Arto Antturi kokee, että vaimon some-postaus edisti hänen toipumistaan sairaalassa.

Kaikkiaan toipuminen kesti pari kuukautta vielä kotioloissa. Toipuessaan hän yritti harrastaa maltillista liikuntaa esimerkiksi pyöräillen.

Nyt hän tuntee olevansa kunnossa, vaikka viimeisessä keuhkokuvassa näkyi vähän arpikudosta.

Lähes kuusikymppisellä miehellä on vielä riittänyt puhtia jopa uudelle uralle lähtemiseen. Nykyään hän työskentelee toiminnanjohtajana Medialähetys Sanansaattajat ry:ssä.

Jotain pysyvää koronavirus kuitenkin jätti Antturin elämään.

Hänen kohdallaan monien koronaan sairastuneiden kokema haju- ja makuaistin heikentyminen on toteutunut toisinpäin. Aistit ovatkin aiempaa herkempiä, eikä kahvi ole maistunut miehelle sen koommin, kun hän sairasti koronan.

Antturin sairastumisesta kertoi aiemmin Kirkko ja kaupunki -lehti. (siirryt toiseen palveluun)