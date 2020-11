Matti Vanhanen: Leikkausten ja sopeuttamisen aika on aikaisintaan vasta vuonna 2022, nyt elvytetään

Suomen talous on selvinnyt tähän saakka muuta Eurooppaa lievemmillä iskuilla koronakriisistä. Näin arvioi kuluneella viikolla Etla, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.

Koko teollisuuden tuotanto väheni Suomessa tammi-syyskuussa 5,6 prosenttia viimevuotisesta, kun muualla Euroopassa pudotus oli keskimäärin liki 10 prosenttia.

Valtiovarainmisteri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan pärjäämisessä on kyse epidemian hoidosta.

– Epidemian hoito parhaiten antaa myös parhaan taloudellisen tuloksen. Se tässä on todistettu, Vanhanen sanoo.

Suomeenkin levinnyt koronapandemian toinen aalto iskee kuitenkin nyt talouteen. Silti Vanhanen uskoo, että ensi vuosi näyttää paremmalta. Hän viittaa Tilastokeskuksen ennusteeseen noin kolmen prosentin bkt:n kasvusta ensi vuodelle.

Pahimmiten iskua ovat Etlan mukaan ottaneet matkailu- ja ravintola-ala, eikä niille näy ainakaan toistaiseksi helpotusta. Sen sijaan elektroniikkateollisuuden vienti on pandemiasta huolimatta kasvanut. (siirryt toiseen palveluun)

Vanhasen arvion mukaan kesän hengähdystauko pandemiassa teki myös taloudelle hyvää.

Kustannustuki kolmonen tulee tarvittaessa – siihen on varattu 500 miljoonaa euroa

Tänä vuonna on annettu poikkeukselliset seitsemän lisäbudjettia. Esimerkiksi finanssikriisin aikaan ei vastaavaa tarvittu.

Enää ei uusia lisäbudjetteja tälle vuodelle ole luvassa, niitä ei edes ehdittäisi tehdä.

Vanhasen mukaan ajatus on ollut myös ennakoida talvea: tarjota terveydenhuollolle ja kunnille kriisin yli työrauha niin, että valtio varmistaa resurssit.

Ensi vuoden puolelle Vanhanen väläyttää kolmatta kustannustukea yrityksille.

Seitsemännen lisäbudjetin yhteydessä hallitus päätti, että joulukuussa yritykset voivat hakea Valtiokonttorista kustannustuen jatkoa. Kustannustuki kakkonen nousi 550 miljoonaan euroon.

–Talvikaudelle on tehty kehyssääntöön etukäteen mahdollisuus siihen, että jos tarvitaan yrityksille kustannustuki kolmosta, jos tulee vuodenvaihteen molemmin puolin sellaisia menetyksiä yritykseille, joita pitää korvata, sitä varten on 500 miloonan varaus. Sitä ei olla vielä aktivoitu, Vanhanen sanoo.

Toive talouden kasvusta nojaa rokotteeseen

Vielä ei ole leikkausten tai sopeuttamisen aika.

Nyt elvytetään Suomessa ja koko Euroopassa, Vanhanen sanoo.

Jos rokote saadaan käyttöön, ensi vuonna päästää taloudessa kasvuun, hän arvioi.

Elvytyksen tarpeesta käydään nyt kansainvälistä keskustelua, Vanhanen muistuttaa. Nyt pitää elvyttää uskottavasti, aikaisintaan finanssipolitiikan kiristämisen aika on vuonna 2022.

Lepomäki: Akuutti kriisi hoidettu hyvin, uudistukset pitäisi silti aloittaa

Oppositiosta Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki antaa kehuja hallitukselle akuutin talouskriisin hoidosta.

– Aika hyvin hallitus on nojannut suomalaiseen perusluonteeseen, että me hoidetaan tämä homma. Me oppositiosta tuetaan koronatalkoissa hallitusta ja puhalletaan yhteen hiileen, hän sanoo.

Pikkuhiljaa hallituksen pitäisi Lepomäen mukaan kuitenkin nostaa katsetta tulevaisuuteen. Yli tämän ja seuraavan vuoden, koko tulevalle vuosikymmenelle.

Lisäbudjetit ovat isossa kuvassa menneet oikein. Yrityksiä on tuettu välttämättömän edessä.

– Jos valtiovalta pistää elinkeinoja kiinni, on selvää, että myös tappiot korvataan.

Lepomäki sanoo, että Kokoomus ehdotti keväällä yritysten tukemista arvonlisäveron palautusten kautta. Se olisi ollut Lepomäen mukaan parempi keino kuin esimerkiksi Business Finlandin käyttö.

– Tämän tai ensi vuoden talousarvio ei huoleta minua, eikä myöskään velanotto. Se mikä huolettaaa, on pitkän aikavälin kilpailukyky. Sitä hallitus tuntuu pikemminkin heikentävän kuin parantavan, Lepomäki sanoo.

Lepomäen toivelista siitä, mitä hallituksen pitäisi tehdä, on tuttu.

– Yrittämisen ja omistamisen verotusta alas, työmarkkinauudista niin, että ihmisellä on vahva perusturva eli rinnalle siis sosiaaliturvauudistus, Lepomäki tiivistää.

Lepomäki muistuttaa, että Suomessa monien erityisryhmien työllistyminen on huonoa. Esimerkiksi pienten lasten äidit, seniorit, nuoret, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset pitäisi saada työllistymään.

– Sosiaaliturvauudistus pitäisi saada käyntiin: universaali ansiosidonnainen ja parempi perusturva niin, että työtä kannattaa ottaa vastaan.

Työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan muokkaamisen ohella Lepomäki toivoo veroaleja.

– Jos ei voida leikata, pitää alentaa veroja, Lepomäki sanoo.

