Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – tiukennuksia kokoontumiseen ja harrastamiseen

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidettavana kaksi koronavirustartunnan saanutta.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidettavana kaksi koronavirustartunnan saanutta. Heini Holopainen / Yle

Soiten alueella on todettu viime viikkojen aikana runsaasti tartuntoja ja laajoja altistumisia.

Sunnuntaina 29.11. kokoustaneen Keski-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 viranomaistyöryhmän mukaan Soiten alue on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen.

Alueella on todettu viime viikkoina runsaasti koronavirustartuntoja ja laajoja altistumisia. Kiihtymisvaiheeseen vaikuttavat myös merkittävät tartuntamäärät ja joukkoaltistumiset Keski-Pohjanmaan ympäryskunnissa.

Sunnuntaina todettiin yksi uusi tartunta. Yhteensä koko koronaepidemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 135 koronavirustartuntaa.

Tartuntojen määrä viimeisen 14 vuorokauden aikana on 26 ja ilmaantuvuus on 33/ 100 00 asukasta. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidettavana kaksi koronaviruspotilasta.

Viranomaistyöryhmä tarkensi kokoontumis- ja harrastustoimintaan liittyviä suosituksiaan. Ne astuvat voimaan 29.11. ja kestävät 21.12. saakka.

Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, ja pienemmissäkin tilaisuuksissa kannattaa käyttää maskia, jos turvavälit eivät toteudu. Työryhmä myös pyytää välttämään tarpeettomien yksityistilaisuuksien järjestämistä.

Nuorten aikuisten ja aikuisten yli 20 hengen ryhmien sisäharrastukset tauolle

Työryhmä toivoo, että Soiten alueella keskeytetään yli 20-vuotiaiden kaikenlainen harrastaminen sisätiloissa, jos harrastusryhmässä on yli 20 osallistujaa.

Suositus astuu voimaan 30.11. ja kestää 21.12. saakka.

Suositus koskee esimerkiksi joukkue- ja kontaktilajien harrastus- ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä kuorotoiminta ja kaikkea muutakin sisätiloissa tapahtuvaa harrastamista.

Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät koko harjoituksen ajan. Työryhmä kuitenkin suosittelee, että harrastukset siirrettäisiin mahdollisuuksien mukaan ulos.

Lasten ja nuorten harrastukset voivat jatkua kunhan turvaetäisyydet ovat kunnossa. Heidän ottelu- ja turnaustoimintansa suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.