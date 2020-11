Etiopian poliisi jahtaa Tigrayn kapinallisten johtajia

Etiopian liittovaltion poliisilla on käynnissä ihmisjahti, jolla kapinallisen Tigrayn alueen johtajat pyritään saamaan oikeuden eteen, sanoo Etiopian pääministeri Abyu Ahmed.

Maan armeija valtasi eilen lauantaina Tigrayn pääkaupungin Mekelen. Armeijan mukaan menestyksekkään operaation ansiosta sotatoimet kapinallista Tigrayn kansan vapautusrintamaa vastaan voitiin lopettaa.

Poliisi on nostanut syytteet 17 sotilashenkilölle, joita epäillään yhteyksistä vapautusrintamaan. Jo aiemmin syytteet on nostettu 117 sotilasta vastaan. Heitä syytetään muun muassa maanpetoksesta ja julkisen omaisuuden kavaltamisesta, kertoo valtiollinen Fana TV.

Pääministeri Ahmed on koko kolme viikkoa kestäneen kapinan aikana luonnehtinut kapinallisjohtajia rikollisiksi.

Vapautusrintaman johtaja Debretsion Gebremichael sanoo uutistoimisto Reutersille lähettämässään tekstiviestissä, että järjestö jatkaa taistelua hallitusta vastaan.

– Heidän raakuuteensa vain lisää päättäväisyyttämme taistella miehittäjiä vastaan viimeiseen saakka.

Vapautusrintama on nyt kuitenkin alamaissa. Sen johtajat ovat menneet maan alle ja taistelijat hajaantuneet. Toistaiseksi ei tiedetä, onko Etiopian armeija onnistunut pidättämään johtajistoa. Myöskään Gebremichaelin olinpaikkaa ei tiedetä.

Kapinallisten tiedotuskanavanaan käyttämä Tigrayn televisio on vaiennut. Armeija valvoo Mekelen lentokenttää ja hallintorakennuksia. Armeija on vapauttanut tuhansia kapinallisten sotavangeiksi ottamia sotilaita.

Avuntarve kasvaa

YK on erittäin huolissaan sotapakolaisten ja muiden siviilien tilanteesta. Rajan taakse Sudaniin on paennut ainakin 40 000 ihmistä ja he ovat nyt kurjissa oloissa. Torstaina Etiopian joukot estivät pakolaisten siirtymisen Sudaniin, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

Tigrayn taisteluita paenneita kapinallisia Sudanin pakolaisleirillä. Ashraf Shazly / AFP

YK on huomauttanut, että Tigrayssa on hyvin vähän avustustyöntekijöitä. Etiopia on luvannut, että avustajille avataan armeijan valvoma kulkureitti.

Puolueetonta tietoa Tigraysta on nyt vaikea saada, koska tietoliikenneyhteydet ovat poikki.

Lähteet: Reuters