Herätys: Tiukennuksia koronarajoituksiin ympäri Suomea, kartta näyttää kaivosyhtiöiden varausalueet, valekuolleen irakilaismiehen oikeuskäsittely alkaa

Koronarajoitukset tiukkenevat monin paikoin alkuviikosta

Osa maakunnista on koronaviruksen leviämis- ja osa kiihtymisvaiheessa. Oulu kertoi tiukkenevista rajoituksistaan sunnuntaina, Turku pohtii tilannetta tiistaina. Listasimme eri alueilla ja kaupungeissa voimassa olevia koronarajoituksia ja suosituksia.

Katso kartasta, mihin kaivosyhtiöt ovat tehneet varauksia Suomessa

Malminetsintäyrityksen varausalue Suomen Käsivarressa. Saamelaiset ovat harjoittaneet samalla alueella poronhoitoa vuosisatoja. Renja Nurmi / Yle

Suomea on pidetty kaivosteollisuuden unelmamaana. Malmeja etsivillä yhtiöillä on varauksia Suomen pinta-alasta noin kolme kertaa Uudenmaan kokoisen alueen verran. Varauksia on tehty myös eri luonnonsuojelualueille, jopa kansallispuistoihin.

Mitä varauksista seuraa ja mihin kaivoksen voi lopulta perustaa? MOT:n kartasta voit katsoa, missä yhtiöiden tekemät varaukset sijaitsevat.

Tutkimus: tunteet kuuluvat työpaikalle, niihin kohdistuu turhaan ennakkoluuloja

Ihmisillä on hyvä olla työpaikalla, kun he kokevat tulevansa kuulluiksi ja hyväksytyiksi, selviää tuoreesta tutkimushankkeesta. Hyvään oloon auttaisi tunteiden käsittely. Eleni Paspatis / Yle

Tunteita ei oikein sallita työpaikalla, eikä niitä osata nimetä. Tuore tutkimus kuitenkin sanoo, että kanattaisi. Tunteiden käsittely nimittäin lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tunteiden tuominen työpaikalle ei merkitse kiukuttelua tai huonoa käytöstä.

Irakilaismiehen epäillyn valekuoleman ja EIT-huijauksen käräjöinti alkaa

Oikeus pui, antoivatko Irakilaismiehen lähipiiriin kuuluvat valheellisia tietoja turvapaikanhakijan kuolemasta. "Valekuolleeksi" epäilty kuvassa vasemmalla.

Suomesta käännytetyn irakilaismiehen tyttären ja entisen vävyn syytetään huijanneen viranomaisia ja valehdelleen miehen kuolemasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi Suomen rikkoneen käännytetyn ja kuolleeksi väitetyn miehen oikeuksia ja määräsi Suomen maksamaan tyttärelle korvauksia. Miehen uskotaan olevan yhä elossa.

Katso tarkkaan, mistä ostat asunnon – tienpidon kustannuksista voi tulla päänvaivaa

Nurmijärven kunta tempaisi vuosi sitten irtisanomalla yksityisteiden kunnossapitosopimukset yli sadan tiekunnan kanssa. Jatkossa kunta antaa teiden kunnossapitoon rahallista tukea. Kristiina Lehto / Yle

Kunnat siirtävät tienpidon kustannuksia yksityisille ihmisille. Uusi yksityistielaki antaa kunnille mahdollisuuden siirtää yksityisteiden kunnossapitovastuuta tiekunnille. Ely-keskus kehottaa asunnonostajia selvittämään etukäteen, millaisia vastuita uuden kotitien kunnossapito voi tuoda tullessaan.

Joe Bidenin ulkopoliittisten tavoitteiden suurin haaste löytyy kotikentiltä

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden esitteli hallintonsa ensimmäiset nimitykset tiistaina kotikaupungissaan Wilmingtonissa. Mark Makela / AFP

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on jo nimittänyt ison joukon ulkopolitiikan konkareita tulevaan hallintoonsa. Tällä viikolla nimitysuutisia on luvassa lisää. Jos Biden haluaa presidenttinä palauttaa Yhdysvallat kansainvälisen päätöksenteon päätypaikalle, huomio pitäisi kääntää ensin sisäpolitiikkaan, kirjoittaa Ylen Washingtonin-kirjeenvaihtaja Iida Tikka.

Viikko alkaa sateisena

Yle

Maanantaina lumikuuroja sekä jäätäviä sateita tulee melko yleisesti eri puolilla maata. Etenkin etelässä sekä Länsi-Lapissa sadetta voi tulla runsaammin.

Pilvisyys on runsasta, mikä hillitsee lämpötilan vaihtelua. Alkuviikosta on öisin pakkasta. Päivisin lämpötila kohoaa lähinnä etelässä nollan yläpuolelle.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.