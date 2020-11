Argentiinalaisessa jonossa on tarkat ja pyhät säännöt – paitsi Diego Maradonan jäähyväisjonossa

Arkea maailmalta: Jonottaminen on Argentiinassa kansalaistaito ja taiteenlaji, kirjoittaa Ylen Etelä-Amerikan toimittaja Johanna Pohjola.

Buenos AiresMakuupusseja taivasalla, telttoja, termospulloja, eväitä ja kaveriporukoita.

Sellaiselta näyttää eräs jonon muoto eteläamerikkalaisessa Argentiinassa. Leiriytyvien yöjonottajien tavoitteena on esimerkiksi lippu tärkeään tapahtumaan tai paikka eturivissä, ja niihin mennään usein seurassa.

Jonottaminen on 45 miljoonan asukkaan maassa arkea esimerkiksi pankeissa, posteissa ja supermarketeissa. Sähköinen asiointi on yleisesti vähäistä, ja virastokäyntiin on usein varattava koko päivä. Ensin jonotetaan vuoronumeroa, sitten ilmoittautumista, lopulta vuoroa.

Ihmiset jonottivat pankkiin Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa elokuussa. Juan Ignacio Roncoroni / EPA

Mutta argentiinalaiset jonottavat myös silloin, kun ei tarvitsisi.

– Paikallisten jonottaminen on joskus pakonomaista. He tuntuvat ajattelevan, että jos jossakin ei jonoteta, siellä ei ole mitään mielenkiintoista. Tai jos jossain on jono, siihen täytyy mennä, sanoo Buenos Airesissa asuva suomalaismies.

"Jos toisessa ravintolassa on viidennes pöydistä varattuina ja toiseen on jono, valitsemme yleensä jonon. Miksi?" kysytään argentiinalaisten erityispiirteitä pohtivalla sivustolla (siirryt toiseen palveluun).

Niin, miksi?

Katugallupissa selviää, että jonon kohteen ajatellaan olevan parempi, koska niin moni muu on valinnut sen. Hyvän ruoan eteen ollaan valmiita uhraamaan aikaa. Syöminen tuntuu nautinnollisemmalta, kun sen eteen on jonottanut, moni sanoo.

Osa tosin kiistää jonottavansa, jos lähistöllä on tilaa.

Argentiinassa jonojen pituus mitataan usein kortteleissa, kuten välimatkat muutenkin. Yksi kortteli on noin 129 metriä.

Median mukaan jalkapallosankari Diego Maradonan luo jonotettiin viime viikolla yli 20 korttelin mitalla (siirryt toiseen palveluun). Maradonan ruumis oli presidentinpalatsissa ihmisten hyvästeltävänä torstain ajan.

Argentiinan lähihistorian lohduttomimmat jonot lienevät vuodelta 2002. Maassa elettiin syvää talouskriisiä, ja ihmiset jonottivat valtion takavarikoimia säästöjään korttelikaupalla.

Kesälomalla monilla Buenos Airesin asukkailla on tapana matkustaa etelämmäs Mar del Platan rantakaupunkiin. "Jonot ovat palanneet", uutisoitiin kaupungin tilanteesta (siirryt toiseen palveluun) alkuvuonna.

– Aina tammikuussa buenosairesilaiset muodostavat sinne samat jonot, mutta vielä pidempinä. Sitä on suomalaisena vaikea käsittää, sanoo suomalaismies.

Jonoissa on tarkat ja kohteliaat säännöt. Järjestys on pyhä, ja jonoon saapujan tehtävä on selvittää loppupää. Mahdolliset etuilijat palautetaan ruotuun saman tien. Vahingossa kiilanneet pyytelevät nöyrästi anteeksi.

Ihmiset jonottivat sosiaaliturvaa Buenos Airesissa syyskuussa. Juan Ignacio Roncoroni / EPA

Myös bussipysäkeille muodostetaan selvät jonot, ja bussiin astutaan järjestystä kunnioittaen. (Tosin naiset päästetään aina ensin.) Jos bussi sattuisi pysähtymään kauemmas, jonon alkupää huolehditaan sisään ensin.

Helsinkiläinen raitiovaunupysäkkikulttuuri, jossa sisään rynnitään jo ennen kuin kaikki matkustajat ovat päässeet kunnolla ulos, olisi täällä pyhäinhäväistys.

– Euroopassa jonot ovat kaoottisia. Meille jonon kunnioittaminen on tärkeä arvo. Jos joku ei kunnioita sitä, muut laittavat hänet kunnioittamaan, buenosairesilainen Milagros Hanus kommentoi.

Muut huomioidaan usein niinkin, että pankki- ja virastojonosta kesken lähdettäessä vuoronumero annetaan myöhemmin saapuneelle sen sijaan, että se pidettäisiin itsellä tai viskattaisiin roskiin. Joku voi säästää sillä tuntikausia.

Argentiinalaiset ovat keskimäärin levollisia jonottajia. Hermostumista, hötkyilyä tai kellon vilkuilua näkee harvoin.

Kun jonottaja vihdoin pääsee supermarketin kassalle, hän saattaa turista kassahenkilön kanssa tovin, vaikka takana olisi pitkä jono.

Myöskään henkilökunta ei aina vaikuta olevan kiinnostunut jonojen lyhentämisestä. Virastoissa virkailijat juttelevat keskenään, käyskentelevät edestakaisin ja näpyttelevät tietokoneitaan rauhassa.

Minulla oli aiemmin tapana turhautua argentiinalaisissa jonoissa. Huomasin, että odotin niiltä etenemistä. Kun aloin suhtautua niihin pikemminkin olemisena, jokin helpottui.

Paikallisilla on toinenkin keino. Tuntikausien jonotuksiin on tavallista pyytää ystävää seuraksi. Moni kertoo lähtevänsä mukaan mielellään, koska kaverin ei haluta jonottavan yksin. Jonossa turistaan ja juodaan mate-teetä. Joskus tutustutaan muihin jonottajiin.

Diego Maradonan fanit jonottivat presidentinpalatsin edustalla Buenos Airesissa viime torstaina. Alejandro Pagni / AFP

Aina argentiinalaiset eivät kuitenkaan jonota säyseinä rauhassa. Diego Maradonan massiivisessa hyvästelyjonossa muodostui yhteenottoja poliisin kanssa, kun väkijoukko pyrki voimalla sisään presidentinpalatsiin.

Lue myös:

Lohduttomuus jäytää yhä Maradonan faneja Buenos Airesissa – legendan elämän nurja puoli ei vähentänyt surua: "Minäkin tuomitsin hänet usein, koska hän ei elänyt esimerkillisesti"

Talouskriisi on päällä, mutta jokaisen argentiinalaisen on päästävä rantalomalle – paahteiseen kaupunkiin jäävät katsovat muiden lomailua televisiosta