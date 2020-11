Valko-Venäjän mielenosoittajilla uusi taktiikka – "Poliisit juoksevat esikaupungista toiseen"

Valko-Venäjällä presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet tänäänkin, kuten joka sunnuntaina elokuun 9. päivän presidentinvaalien jälkeen. Mielenosoittajien mielestä Lukašenkan vaalivoitto perustui vaalivilppin.

Mellakkapoliiseja oli runsaasti pääkaupungin Minskin keskustassa, jonne mielenosoittajien pääsy pyrittiin estämään. Myös osa metrolinjoista oli suljettu.

Oppositio tiesi virkavallan aikeista ja tästä syystä mielenosoituksen taktiikkaa oli muutettu. Sen sijaan, että oppositioväki olisi pyrkinyt kaupungin keskustaan, se järjestikin paikallisia mielenosoituksia Minskin esikaupungeissa.

Mielenosoittajia oli kehotettu kokoontumaan lähelle kotejaan. Tästä syystä tapahtuma oli nimetty Naapurien marssiksi.

Taktiikka ilmeisesti onnistui, sillä poliiseilla oli vaikeuksia estää moniin kohteisiin hajaantunutta mielenosoittajajoukkoa.

– Lukašenkan poliisit juoksevat epätoivoisesti esikaupungista toiseen, sanottiin opposition toimintaa koordinovalla Telegram-viestikanavalla.

Poliisit käyttivät kovia otteita. Ihmisoikeusjärjestö Viasna kertoo, että 180 mielenosoittajaa pidätettiin.

Mielenosoittajat yrittivät piirittää yksittäiset poliisimiehet ja näin erottaa heidät toisistaan. Kahakoissa poliisit puolustautuivat pampuilla, tainnutuskranaateilla ja suihkuttamalla kyynelkaasua mielenosoittajien kasvoille.

Lukašenka on kieltäytynyt opposition vaatimasta uusintavaalista. Sen sijaan hän on sanonut voivansa jättää virkansa, kun Valko-Venäjän perustuslaki on uusittu.

Lukašenka valkovenäläiselle uutistoimistolle: Luovun vallasta, kun uusi perustuslaki on hyväksytty

Lähteet: AFP, AP, Tass