Trumpin vävy matkustamassa Saudi-Arabiaan ja Qatariin – iranilaistutkijan surma on aiheuttanut kitkaa alueella

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa tällä viikolla tapaamaan sekä Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmania sekä Qatarin emiiriä Tamim bin Hamad al-Thania. Asiasta kertoo muun muassa qatarilainen uutiskanava al-Jazeera (siirryt toiseen palveluun), joka pohjaa tietonsa yhdysvaltalaisiin tiedotusvälineisiin.

Kushnerin ja bin Salmanin on tiettävästi tarkoitus tavata Saudi-Arabiassa Punaisenmeren rannalla sijaitsevassa Neomin kaupungissa. Qatarin emiirin Kushnerin on tarkoitus tavata Qatarissa.

Kushnerin matkalla on tiettävästi monta syytä. Yksi niistä liittyy al-Jazeeran mukaan Saudi-Arabian ja sen liittolaisten sekä Qatarin välirikkoon. Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Bahrain ja Egypti katkaisivat vuonna 2017 diplomaattisuhteet Qatarin kanssa, ja lisäksi ne asettivat Qatarin saartoon maalta, mereltä ja ilmasta.

Syyksi maat ilmoittivat Qatarin tukevan terrorismia ja julkaisivat 13 kohdan vaatimuslistan. Taustalla on Qatarin lämpimät suhteet Iraniin, jolla taas on viileät välit moniin Persianlahden maihin. Qatar on kiistänyt väitteet ja syyttänyt puolestaan sen suvereniteetin loukkaamisesta.

Netanjahun kerrotaan tavaneen Pompeon ja bin Salmanin viime viikolla

Viime perjantaina tapahtunut iranilaisen ydinvoimatutkijan Mohsen Fakhrizadehin murha on nostanut Persianlahden alueella jännitteitä. Iranin presidentti Hassan Ruhani on syyttänyt murhasta Israelia. Uutistoimisto AFP:n mukaan Ruhani katsoo Israelin toimineen murhassa Yhdysvaltojen palkkasoturina.

Viime maanantaina israelilaismedia kertoi Yhdysvaltojen ulkoministerin Mike Pompeon ja bin Salmanin tavanneen Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun Saudi-Arabian Neomissa. Tapaamista ei ole virallisesti vahvistettu.

Joka tapauksessa presidentti Trumpilla ja hänen hallinnollaan on ollut tavoitteena rauhanhieronta Lähi-idässä. Trumpin ja Kushnerin kätilöimänä Arabiemiraatit, Bahrain ja Sudan ovat solmineet diplomaattisuhteet Israelin kanssa. Saudi-Arabian virallinen kanta on ollut, ettei se solmi suhteita Israeliin ennen kuin palestiinalaiskysymys on ratkaistu.

Saudi-Arabia ja Israel pelkäävät Yhdysvaltojen tulevan presidentin Joe Bidenin aikovan palauttaa Iranin ydinsopimus, josta Yhdysvallat vetäytyi Trumpin aikana. Fakhrizadehin murhan on taas arveltu vaikeuttavan Bidenin aikeita.

Lue myös:

Kuka oli Iranissa murhattu ydinvoimatutkija ja miksi hänen kuolemansa on merkittävä? – Tämän tiedämme asiasta nyt

Iranin presidentti syyttää Israelia ydinvoimatutkijan murhasta ja USA:n "palkkasoturina" toimimisesta

Iranin ydinohjelman oletettu johtaja murhattu – Ulkoministeri syyttää Israelia

Jatkuuko Lähi-idän rauhankehitys – Israelin pääministerin ja tiedustelupalvelun johtajan kerrotaan käyneen salaa tapaamassa Saudi-Arabian kruununprinssiä