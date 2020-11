Nesteen yt-neuvottelut päätökseen: Naantalin jalostamon ovet sulkeutuvat, työpaikkoja vähenee 370 – toimitusjohtaja: "Ymmärrän, että tämä uutinen on vaikea ottaa vastaan"

Öljynjalostus Naantalin jalostamolla loppuu maaliskuun 2021 loppuun mennessä, Neste tiedottaa (siirryt toiseen palveluun).

Yhtiö on saanut päätökseen syyskuussa aloittamansa yt-neuvottelut, jotka koskivat öljynjalostusta Naantalissa ja Porvoossa.

Neuvotteluiden lopputulemana Neste päätyi lakkauttamaan Naantalin jalostamon. Naantalissa yhtiön toiminta keskittyy jatkossa terminaali- ja satamatoimintaan.

– Nesteen tarina on alkanut juuri Naantalista, joten ymmärrän, että tämä uutinen on vaikea ottaa vastaan. Ajan kuluessa Naantalin henkilöstömme on osoittanut monissa vaikeissa tilanteissa erinomaista yhteistyökykyä ja innovointia, mistä voimme olla ylpeitä. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa meillä ei ole vaihtoehtoja, kirjoittaa Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker tiedotteessa.

Porvoon jalostamoa Neste kehittää uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointiin.

Työpaikkoja kuitenkin säästyi hieman uudelleenjärjestelyiden avulla. Aiemmin Neste arvioi vähentävänsä enintään 470 työpaikkaa, mutta neuvotteluiden lopputuloksena vähennyksen kohteeksi joutuu 370 työpaikkaa.

Neste lupaa tarjota eläkesopimuksia ja tukipaketteja niille, joiden työsuhde päättyy.

Yhtiö kirjoittaa tiedotteessaan koronaviruspandemian vauhdittaneen fossiilisten öljytuotteiden kysynnän laskua. Yhtiö ei usko kysynnän enää palaavan pandemiaa edeltäneelle tasolle, sillä uusiutuvan energian kulutus kasvaa.

Neuvotteluja arvosteltu näennäisiksi, ministerit lupasivat apua

Yt-neuvotteluissa mukana olleet henkilöstön edustajat ovat julkisesti arvostelleet neuvotteluja näennäisiksi.

– Olemme yhtä mieltä siitä, että meillä ei ollut riittävästi tietoa eikä aikaa tai edes mahdollisuutta vaihtoehtoisten ratkaisujen valmistelemiseen. Muodostui kuva, että neuvottelujen lopputulos oli etukäteen määritelty, henkilöstön edustajat totesivat yhteisessä tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Naantalissa vierailivat syyskuussa yt-neuvotteluiden aloittamisuutisten jälkimainingeissa pääministeri Sanna Marin (sd.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.).

Tuolloin pääministeri Marin oli ollut jo yhteydessä Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutaseen ja vakuuttanut valtion kantavan vastuunsa, ja olevan työntekijöiden sekä alueen tukena vaikeassa tilanteessa.

Elinkeinoministeri Lintilä puolestaan kertoi 18.9. Ylen aamussa, että Naantalia varten perustetaan rakennetyöryhmä, jos jalostamo päätetään sulkea.

