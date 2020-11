Kynttilämeri johdattaa viimeisen elossa olleen Mannerheim-ristin ritarin haudalle – sadat ihmiset halusivat viikonloppuna jättää hyvästit Tuomas Gerdtille

Tunnelma Lepolan hautausmaalla Lappeenrannassa on sunnuntai-iltana hiljainen. Ohut lumikerros peittää maan, hengitys höyrystyy pikkupakkasessa.

Viimeisen elossa olleen Mannerheim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin haudalle on helppo löytää Lepolan kappelilta, sillä kokonainen kynttilämeri loistaa merkkinä pimeässä marraskuun illassa.

Gerdtin kuolema on koskettanut monia lappeenrantalaisia. Paikoin haudalle syntyy jopa jonoa, kun niin moni haluaa jättää hyvästit. Muistelijat malttavat kuitenkin odottaa vuoroaan rauhassa ja astuvat haudalle yksitellen.

Ihmiset ovat kirjoittaneet henkilökohtaisia viestejä haudan kannen päälle tuotuihin kukkalaitteisiin. Kaikissa niissä toistuu yksi sana: kiitos.

Gerdtin haudalle tuodut sadat kynttilät osoittavat, että me muistamme. Silva Nieminen / Yle

Tunnettu mies

Tuomas Gerdt kuoli marraskuun 1. päivänä 98-vuotiaana. Hänet laskettiin haudan lepoon viime lauantaina. Lauritsalan kirkossa järjestetty siunaustilaisuus oli omaisten pyynnöstä yksityinen.

Mannaerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt haudattiin sotilaallisin kunnianosoituksin. Tallenne Tuomas Gerdtin hautajaisista on katsottavissa Yle Areenassa.

Maasotakoulun varusmiehet saattoivat Tuomas Gerdtin haudan lepoon. Kalle Purhonen/Yle

Lepolan hautausmaalla oli satoja ihmisiä seuraamassa viimeisen ritarin hautajaisia.

Tuomas Gerdt asui yhdessä Lea-vaimonsa kanssa Lappeenrannassa vuosikymmenien ajan. Sinä aikana tuttuja oli kerääntynyt paljon.

Gerdt oli Lauritsalassa tunnettu hahmo, jonka kaikki tiesivät. Hautajaisten jälkeen moni heistä halusi tulla haudalle jättämään vielä yhden tervehdyksen.

– Hän oli todella hieno ihminen. Hänestä jäi todella hienot muistot, kertoo kynttilän Gerdtin haudalle tuonut Eija Hyvärinen.

Yhtenäinen kansa selviää mistä vain

Hautajaisiin osallistuivat myös tasavallan presidentti, puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Niinistö, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Puolustuvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen.

Kivinen tapasi Gerdtin useasti erilaisissa Puolustusvoimien tilaisuuksissa.

– Gerdt oli ritari myös luonteeltaan. Hän ei koskaan tuonut omia sodan aikaisia tekojaan esille, vaan korosti, että kunnia kuuluu kaikille sotilaille, myös kuolleille ja haavoittuneille.

Tasavallan presidentti Sauli Niistö päätti puheensa sanoen: "Tästä kaikesta ritari Tuomas Gerdt: Me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme." Kalle Purhonen / Yle

Kivisen mielestä kaikkein tärkein ja suurin perintö, jonka Mannerheim-ristin ritarit ja veteraanit yleensäkin ovat jättäneet nykysuomalaisille, on vapaa ja demokraattinen maa.

Samaa mieltä on ministeri Kaikkonen.

– He jättivät upean esimerkin kaikille jälkipolville. Sotaveteraanit pelastivat omilla uhrauksillaan isänmaamme. Tämän päivän väestön velvollisuus on pitää tästä kaikesta huolta, huolta siitä, että Suomi on hyvä maa nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikkonen toivoo, että ihmiset muistaisivat, kuinka Gerdt korosti kansan yhenäisyyden merkitystä.

– Gerdtin mukaan joutavan riitelyn voisi jättää vähemälle. Näin todella on, sillä yhtenäinen kansa selviää mistä vain. Aikoinaan oli sota, nyt on pandemia. Jos meillä on riittävä yhtenäisyys, voitamme kyllä vastukset.

Lue seuraavaksi:

Näin Tuomas Gerdt saatettiin viimeiselle matkalle

Vaneritehtaalla työskenteli vaatimaton mies, jonka sotasaavutuksista ei moni edes tiennyt – autonkuljettaja kertoo matkoistaan Tuomas Gerdtin kanssa