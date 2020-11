Iranissa surmattu ydintutkija haudataan tänään – Iranilaismedia väittää, että Israelin osallisuudesta surmaan löytynyt todisteita

Iranialaisen TV-kanavan mukaan on löytynyt todisteita Israelin osallisuudesta iranilaisen ydintutkijan Mohsen Fakhrizadehin surmaan.

Valtiollinen Press TV -uutiskanava (siirryt toiseen palveluun) kertoo asiasta viitaten nimettömiin viranomaislähteisiin. TV-kanavan tietojen mukaan iskussa käytetystä aseesta olisi löytynyt merkintöjä, jotka todistavat, että ase on valmistettu Israelissa.

Iranin johto on jo aiemmin syyttänyt teosta Israelia. Iranissa on lisäksi epäilty, että myös Yhdysvallat on sotkeutunut iskuun tavalla tai toisella.

Iran vannoo kostoa

Fakhrizadeh haudataan tänään Teheranissa. Aiemmin päivällä järjestettiin muistotilaisuus Iranin puolustusministeriön edustalla. Iranin puolustusministeri kenraali Amir Hatami vakuutti, että Iran aikoo kostaa Fakhrizadehin tappamisen. Puolustusministeri sanoi myös, että Iran jatkaa Fakhrizadehin työtä entistä tarmokkaammin.

Israelin ja monien länsimaiden arvioiden mukaan Mohsen Fakhrizadeh oli Iranin ydinaseohjelman pääarkkitehti.

Hänet surmattiin perjantaina lähellä Teherania tehdyssä iskussa. Tapahtumien kulusta on esitetty ristiriitaisia tietoja.

Puolivirallisen Fars-uutistoimiston mukaan hyökkäksessä käytettiin kauko-ohjattua konekivääriä. Iranin puolustusministeriön mukaan iskun yhteydessä käytiin kuitenkin tulitaistelu Fakhrizadehin henkivartijoiden ja hyökkääjien välillä. Myös silminnäkijähavainnoissa on puhuttu iskuryhmästä, joka hyökkäsi Fakhrizadehia kuljettaneeseen autoon.

Israel ei ole virallisesti kommentoinut epäilyjä osallisuudestaan Teheranin iskuun.

Lähteet: Reuters, AFP