Kuusi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: vuoden lotta Aira Samulin, sotaveteraanin tarina ja kannabisteollisuuden lobbarit

Aira Samulin pelastui talvisodassa viime hetkillä – "Sotilas oli järkyttynyt, että olimme siellä vielä"

Lotta Svärd säätiö on valinnut vuoden lotan 15 kertaa. Vuoden 2021 lotta on tanssitaiteilija ja yrittäjä Aira Samulin. Pikkulottana hän aloitti 8-vuotiaana. Samulinin elämässä on tapahtunut paljon.

Maija-Liisa Tiusanen työskenteli Pohjois-Namibiassa 1950-luvulta 1980-luvulle asti. Maija-Liisa Tiusasen kotialbumi

Maija-Liisa Tiusanen salakuljetti rajalle ihmisiä, joita Etelä-Afrikan rotusortokoneisto vainosi – "Ajattelin, että eivät ne minua uskalla tappaa tai kiduttaa"

Tämä juttu kertoo suomalaisista silminnäkijöistä, jotka päätyivät osaksi toisen kansan vapaustaistelua.

Olivia Mannix mainostaa ammatikseen kannabista. Olivia Mannix

Kannabisteollisuuden lobbari Olivia Mannix varmistaa, että pilveä näkyy tv-sarjoissa – näin hän pyrkii muuttamaan sinunkin mielipidettäsi

Suomessa lobbaus kannabiksen puolesta on alkamassa. Mielipiteisiin vaikuttaminen on alkanut jo ajat sitten.

Savitaipaleella 200 vuotta sitten syntyneen D. E. D. Europaeuksen elämä oli kummallisuuksia täynnä. Museovirasto

Tämä kummallinen mies keksi kymmeniä sanoja, joita sinäkin käytät päivittäin – ilman häntä Tolkienin maailmankuulu fantasiaklassikko olisi voinut jäädä syntymättä

Savitaipaleella 1.12.1820 syntynyt David Emmanuel Daniel Europaeus toi suomen kieleen yli 200 sanaa ja Kalevalaan yhden sen tunnetuimmista henkilöistä.

Koronatestin näytteenottopiste Meilahden sairaala-alueella Helsingissä. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Koronan toisen aallon huippu voi olla takana parissa viikossa – tässä neljä asiaa, joita kannattaa silti varoa

Koronaviruksen toisen aallon huippu saatetaan hyvinkin nähdä Suomessa jo parin viikon päästä, siis hieman ennen joulua, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Veikko Hakakoski työskenteli ennen sotaa veturityöläisenä Riihimäellä. Noista askareista alkoi hänen polkunsa myös isänmaan palveluksessa. Antti Haanpää / Yle

19-vuotias nuorukainen katseli, kun petolinnut raatelivat kaatuneita – muistot eivät jätä rauhaan, ja siksi hän puhuu nyt

Sotaveteraaneja on Suomessa jäljellä arviolta 6 000. Riihimäkeläinen Veikko Hakakoski, 97, kertoo Ylelle tarinansa.