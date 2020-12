Käänne näyttää tapahtuneen automarkkinoilla: Uusien dieseleiden myynti pudonnut tänä vuonna jyrkästi ja hybridiautoja myydään jo selvästi enemmän

Vaikka muutamia vuosia sitten uudet dieselkäyttöiset henkilöautot olivat hyvinkin haluttuja, on niiden markkinaosuus supistunut suhteellisesti rajuiten. Tämä näkyy muun muassa Vantaan Petikossa toimivassa autoliikkeessä.

– Kyllä meillä on hybridi- ja sähköautot voimakkaasti nostaneet päätään ja varmasti osittain korvanneet näitä muita polttoainevaihtoehtoja. Dieselit on mielletty pitkien matkojen vaihtoehdoksi ja voi olla että tämän koronan myötä ajosuoritteet ovat vähentyneet, sanoo Autoverkkokaupan toimitusjohtaja Juha Rusama.

Ensirekisteröintitilastoissa (siirryt toiseen palveluun) bensiinikäyttöisten ylivoimaisuus on yhä vahvaa, mutta eri tavoin sähköä hyödyntävien henkilöautojen osuus on reippaassa kasvussa.

Joissakin maakunnissa ladattavien hybridien määrä tavoittaa tai jopa ylittää dieselkäyttöisten uusien henkilöautojen rekisteröinnit. Autoalan tiedotuskeskuksen (siirryt toiseen palveluun) lukujen mukaan ei-ladattavat hybridit näyttävät ohittaneen dieselit tämän vuoden aikana selvästi. Vielä viime vuonna dieseleitä ensirekisteröitiin tuhansia kappaleita enemmän kuin ei-ladattavia hybridejä.

Tosin on syytä muistaa, että hybrideissä ei aina sähkömoottorin kaverina ole bensiinimoottoria. Muun muassa Mercedes-Benz on valmistanut myös hybridejä, joissa sähkömoottorin lisäksi on dieselmoottori. Bensiinihybridien määrään nähden dieselhybridejä on kuitenkin varsin vähän.

Jutun lopussa olevasta grafiikasta voi tarkastella myyntitilastojen kehitystä tarkemmin.

Taustalla useita eri syitä

Ympäristöystävällisempien biodiesellaatujen kehittelytyön ja etenkin pitkien etäisyyksien takia dieselautoja on Suomessa pidetty monella tavalla varteenotettavina. Bensiinin ja dieselin kuluttajahintojen erot ovat kuitenkin kaventuneet, ja veroratkaisuin säestetyt ympäristönormit ovat ohjanneet markkinaa. Etenkin, muutaman vuoden takainen, urearuiskutusjärjestelmän käytännössä lähes pakolliseksi tehnyt määräys sai monet valmistajat pienentämään dieselautojen valikoimiaan.

– Se on tällainen typen oksidit puhdistava scr-järjestelmä. Sen lisähinta autoon on 2500 ja jopa 3000 euroa arvonlisäveron jälkeen, ja sen takia pienissä autoissa bensamoottorinen saman mallisarjan edustaja on huomattavasti edullisempi ja näin valmistajat ovat tiputtaneet ne dieselit sieltä pikkuautoista pois, vahvistaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Ladattavien osuus voi kasvaa ensi vuonna jo neljännekseen ensirekisteröinneistä, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Antti Haanpää / Yle

Huomattavaa silti on, että ulkomailta Suomeen tuotavista käytetyistä henkilöautoista suuri osa on dieseleitä. Myös muutoin käytettyjen autojen kauppa on kasvussa, sen sijaan uusien puolella jäädään selvästi viimevuotisesta.

– Toki ollaan huomattavasti alemmalla tasolla, suurin piirtein 2009 finanssikriisin tasolla. Noin reilu 90 000 autoa menee tänä vuonna kilpiin kun viime vuonna meni 114 000, puhutaan henkilöautoista. Pakettiautoissakin on laskua, samoin kuorma-autoissa, Kallio kertoo.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Lue myös:

Liikenteen päästöt eivät puolitu ilman ikäviä keinoja – polttoaineveron korotus tai tieliikenteen päästökiintiöt tehokkaimmat toimet

Asiantuntijat korjaavat harhaluuloja sähköautoista – 700 000 sähköauton tavoite kuulostaa rajulta, mutta onko se sitä todella?

Ei käynnisty ilman ureaa – vaikuttaako liuoksilla läträys dieseleiden suosioon?

Ladattavista autoista ikäviä yllätyksiä kuluttajille – "Innostuksissa tehtyjä kauppoja pitää välttää", sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja

Suomalaisilla on lähes miljoona peräkärryä – riittääkö niille jatkossa vetoautoja?