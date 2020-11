Länsi-Pohjan johtajaylilääkäri: "Tilanne meillä ei rauhoitu, jos väki etelämpää kulkee meidän alueen läpi asioimaan Haaparannalle tai Luulajaan"

Länsi-Pohjassa on todettu neljä uutta koronatartuntaa perjantain jälkeen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu neljä uutta koronatartuntaa perjantain jälkeen. Viikossa alueella on todettu yksitoista tartuntaa. Testejä tehtiin kaikkiaan 897 kappaletta. Länsi-Pohja on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa.

Alueellinen pandemiatyöryhmä kehotti perjantaina ihmisiä välttämään tarpeetonta kulkemista länsirajan yli.

– Raja sinänsä ei ole riski. Tilanne meillä ei rauhoitu, jos väki etelämpää kulkee meidän alueen läpi asioimaan Haaparannalle tai Luulajaan, avaa johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Taskila korostaa, että tällä hetkellä tauti leviää nopeasti koko maassa.

– Jos väki ei pian muuta käytöstään valtakunnassa niin kuin meidän väki Länsi-Pohjassa on valtaosin tehnyt, olemme pian valmiuslain kynnyksellä, Taskila sanoo.

Taskila järkyttyi viikonloppuna levinneistä kuvista kauppakeskusten väkimääristä.

– Kuvat viikonlopulta etelän kauppakeskuksiin jonottavista ihmisistä ilman turvaväliä ja maskeja ovat tässä tilanteessa järkyttäviä. Myös kauppakeskusten ja ravintoloiden pitää ottaa vastuuta asiassa ja toimia, hän sanoo.

Koronavirustilanne sekä Norrbottenissa että Oulun seudulla pahenee. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Joulu voidaan vielä pelastaa

Länsi-Pohjan alueen koronavirustilanne voi vielä rauhoittua jouluun mennessä, sillä kahden viikon ilmaantuvuusluku on kääntynyt laskuun ja on nyt 61,8/100 000. Korkeimmillaan luku oli 125/100 000.

Taskila korostaa, että tilanteen edelleen rauhoittamiseksi kaikkia suosituksia on edelleen syytä noudattaa.

– Näyttää siltä, että joulun aika voidaan yhteisellä työllä rauhoittaa vielä. Kauppakeskusten on syytä miettiä miten Länsi-Pohjassa voidaan välttää joulun ostosruuhkat.

Viime kuukauden aikana Länsi-Pohjassa on ollut lähes 140 tartuntaa. Näistä valtaosa liittyy anniskeluravintolaketjuihin. Ihan viime aikoina alueelle on tullut useita tartuntoja Levin maailmancupista osallistumisesta ja etenkin alueen anniskeluravintoloista.

– Tapahtumaan osallistuneiden on syytä seurata oireitaan ja hakeutua herkästi testeihin, Taskila muistuttaa.

